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ВСУ зачищают Харьковщину: рашистов выбили из поселка у границы с РФ

18 мая 2022, 18:55

Освобождено от российских оккупантов село Дементиевка Дергачевского района.

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Оккупантов РФ выбивают из Харьковской области / Макс Левин

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Дементиевка в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что на Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивал на удержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений украинских войск. Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.

"По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Терновая, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

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Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 27 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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Харьковская область Генштаб ВСУ война России и Украины
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