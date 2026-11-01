Си не скрывал раздражения: в ФРГ раскрыли позицию Китая по войне в Украине

Си Цзиньпин считает войну в Украине "европейским конфликтом" и что европейцы должны участвовать в любых переговорах.

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Раскрыта позиция Китая по войне в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Подготовки к саммиту по Украине с участием США, России и Китая нет

Пекин считает войну в Украине "европейским конфликтом"

Пекин не заинтересован в проведении трехстороннего саммита с участием России, Соединенных Штатов Америки и Китая для обсуждения войны РФ против Украины.

Об этом заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью телеканалу ARD по итогам своего визита в Пекин и встречи там с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Штайнмайер рассказал, что во время встречи с Си Цзиньпином затронул тему возможного трехстороннего саммита. Он напомнил, что в ближайшее время лидеры Китая, США и России, вероятно, встретятся на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен состояться в китайском Шэньчжэне.

"По его (Си Цзиньпина. - ред.) мнению, никакой подготовки к саммиту по Украине с участием США, России и Китая нет", - пересказал Штайнмайер позицию китайского лидера.

Президент ФРГ добавил, что когда он спросил лидера КНР о возможном саммите по Украине, можно было "заметить раздражение на его лице".

Кроме того, Штайнмайер рассказал, что Си Цзиньпин считает войну в Украине "европейским конфликтом" и что европейцы должны участвовать в любых переговорах.

"Он прямо указал на то, что это европейский конфликт, в котором европейцы должны сидеть за столом переговоров", - сказал Штайнмайер.

Эксперт объяснил, почему Китай не спешит останавливать войну в Украине

В Пекине есть экономические инструменты влияния на Москву, однако Китаю выгодно продолжение войны. Такое мнение высказал бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак в интервью "Главреду".

По его словам, Россия сильно зависит от китайского рынка, поставляя туда энергоресурсы, древесину и уголь. При этом Пекин получает значительную выгоду от сотрудничества и не заинтересован менять существующее положение.

Ступак также считает, что Китай может рассмотреть давление на Кремль в обмен на выгодные предложения Запада. Однако возможности Вашингтона ограничены тесными торговыми связями двух стран: ежегодный товарооборот США и КНР достигает примерно 650 млрд долларов, из которых около 350 млрд приходится на китайский экспорт в Америку.

/ Инфографика: Главред

Мирные переговоры - новости по теме

Ранее Главред сообщал, что США больше не будут настаивать на территориальных уступках Украины в качестве условия для будущих гарантий безопасности. В то же время Вашингтон и Москва обсуждают масштабные экономические соглашения, предусматривающие возвращение американских компаний на российский рынок, возобновление сотрудничества в энергетической сфере и смягчение санкций

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 27 октября провели телефонный разговор с диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Стороны обсудили прекращение войны против Украины и дипломатические шаги для достижения мира.

Как сообщалось ранее, Киев вместе с Вашингтоном добивается, чтобы новый раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби состоялся как минимум на неделю раньше. Сейчас встреча ориентировочно запланирована на период после промежуточных выборов в Конгресс США, примерно с 10 ноября.

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О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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