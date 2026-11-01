Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Си не скрывал раздражения: в ФРГ раскрыли позицию Китая по войне в Украине

Алексей Тесля
1 ноября 2026, 22:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
Си Цзиньпин считает войну в Украине "европейским конфликтом" и что европейцы должны участвовать в любых переговорах.
Си не скрывал раздражения: в ФРГ раскрыли позицию Китая по войне в Украине
Раскрыта позиция Китая по войне в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Подготовки к саммиту по Украине с участием США, России и Китая нет
  • Пекин считает войну в Украине "европейским конфликтом"

Пекин не заинтересован в проведении трехстороннего саммита с участием России, Соединенных Штатов Америки и Китая для обсуждения войны РФ против Украины.

Об этом заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью телеканалу ARD по итогам своего визита в Пекин и встречи там с председателем КНР Си Цзиньпином.

видео дня

Штайнмайер рассказал, что во время встречи с Си Цзиньпином затронул тему возможного трехстороннего саммита. Он напомнил, что в ближайшее время лидеры Китая, США и России, вероятно, встретятся на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен состояться в китайском Шэньчжэне.

"По его (Си Цзиньпина. - ред.) мнению, никакой подготовки к саммиту по Украине с участием США, России и Китая нет", - пересказал Штайнмайер позицию китайского лидера.

Президент ФРГ добавил, что когда он спросил лидера КНР о возможном саммите по Украине, можно было "заметить раздражение на его лице".

Кроме того, Штайнмайер рассказал, что Си Цзиньпин считает войну в Украине "европейским конфликтом" и что европейцы должны участвовать в любых переговорах.

"Он прямо указал на то, что это европейский конфликт, в котором европейцы должны сидеть за столом переговоров", - сказал Штайнмайер.

Эксперт объяснил, почему Китай не спешит останавливать войну в Украине

В Пекине есть экономические инструменты влияния на Москву, однако Китаю выгодно продолжение войны. Такое мнение высказал бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак в интервью "Главреду".

По его словам, Россия сильно зависит от китайского рынка, поставляя туда энергоресурсы, древесину и уголь. При этом Пекин получает значительную выгоду от сотрудничества и не заинтересован менять существующее положение.

Ступак также считает, что Китай может рассмотреть давление на Кремль в обмен на выгодные предложения Запада. Однако возможности Вашингтона ограничены тесными торговыми связями двух стран: ежегодный товарооборот США и КНР достигает примерно 650 млрд долларов, из которых около 350 млрд приходится на китайский экспорт в Америку.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
/ Инфографика: Главред

Мирные переговоры - новости по теме

Ранее Главред сообщал, что США больше не будут настаивать на территориальных уступках Украины в качестве условия для будущих гарантий безопасности. В то же время Вашингтон и Москва обсуждают масштабные экономические соглашения, предусматривающие возвращение американских компаний на российский рынок, возобновление сотрудничества в энергетической сфере и смягчение санкций

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 27 октября провели телефонный разговор с диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Стороны обсудили прекращение войны против Украины и дипломатические шаги для достижения мира.

Как сообщалось ранее, Киев вместе с Вашингтоном добивается, чтобы новый раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби состоялся как минимум на неделю раньше. Сейчас встреча ориентировочно запланирована на период после промежуточных выборов в Конгресс США, примерно с 10 ноября.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Китая война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Чего они боятся": Зеленский ответил на "хотелки" Путина и высмеял требование РФ

"Чего они боятся": Зеленский ответил на "хотелки" Путина и высмеял требование РФ

20:46Украина
РФ готовит массированный обстрел Украины: какие области и чем может атаковать враг

РФ готовит массированный обстрел Украины: какие области и чем может атаковать враг

18:48Аналитика
РФ ударила по западным областям: есть погибшие, раненые и "прилеты"

РФ ударила по западным областям: есть погибшие, раненые и "прилеты"

18:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В РФ скончался звезда и вокалист группы "Любэ"

В РФ скончался звезда и вокалист группы "Любэ"

Украину накроет волна похолодания: когда ударят первые морозы и пройдут дожди

Украину накроет волна похолодания: когда ударят первые морозы и пройдут дожди

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке футболиста за 56 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке футболиста за 56 с

Популярный в Украине овощ подорожал на 62% за неделю: в чем причина

Популярный в Украине овощ подорожал на 62% за неделю: в чем причина

Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

Последние новости

22:41

Грядут большие перемены: три знака китайского зодиака оставят проблемы в прошлом

22:27

Си не скрывал раздражения: в ФРГ раскрыли позицию Китая по войне в Украине

21:46

Любимая блогерша Трампа назвала причину его неприязни к Зеленскому

21:36

Секрет экономии электричества: как проверить холодильник обычной бумагойВидео

21:11

Трамп стал для республиканцев камнем на шее: Эйдман об импичменте в 2027 годумнение

Мобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноябряМобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября
21:03

Украинская модель закрутила роман с российским олигархом Абрамовичем

20:46

"Чего они боятся": Зеленский ответил на "хотелки" Путина и высмеял требование РФ

20:34

Тест на IQ: нужно найти четырех крабов среди раков за 10 секунд

20:32

Могилевская впервые показала лицо младшей дочери

Реклама
19:32

О мышах в доме можно забыть: простой секрет защиты от грызунов

19:27

Унитаз будет чистым без агрессивной химии — какие средства рекомендуют эксперты

18:48

РФ готовит массированный обстрел Украины: какие области и чем может атаковать враг

18:26

Сумасшедший КПД: как реально сэкономить на отоплении дровамиВидео

18:26

РФ ударила по западным областям: есть погибшие, раненые и "прилеты"

17:32

О дорогих пятновыводителях можно забыть: простой способ отбелить одежду домаВидео

17:31

Россия цинично использовала Олешки: что происходит после уникального перемирия

17:03

Украину накроет волна похолодания: когда ударят первые морозы и пройдут дожди

16:27

"Есть очень важный момент": Зеленский назвал вероятное место встречи с Путиным

16:05

Кажется странным, но работает: зачем бросать рис в солонку

15:32

Защита энергообъектов Киевской области готова на 15–35 %; ответственность за это должны нести министр Калашник и глава Госслужбы восстановления Федоров — Луценко

Реклама
15:30

Популярный в Украине овощ подорожал на 62% за неделю: в чем причина

15:23

ВСУ установили два рекорда, которые стали серьёзным ударом для РФ — Зеленский

15:22

Китайский гороскоп на завтра, 2 ноября: Тиграм - конфликты, Кроликам - щедрость

15:22

Гороскоп Таро на завтра 2 ноября: Тельцам - не спешить, Раку - не бояться

15:22

Перед листопадом в холодильник кладут рис: какую проблему он помогает решить

14:57

Путинистка Королева призналась в чувствах к бывшему

14:50

"Речь идет о выживании": Трамп получил мощный рычаг давления на Украину

14:32

Куда класть капсулу в стиралке: из-за одной ошибки средство не растворится

14:27

Собчак и ее мужу запретили въезд в европейскую страну: она отреагировала

14:17

Трудные времена для трех знаков зодиака закончатся после 1 ноября

14:16

Не только уксус и сода: 8 добавок, которые сделают мытье пола более эффективным

13:26

Большинство жарит грибы неправильно: когда нужно добавлять лук

13:08

Оторванная рука: Хайди Клум ошарашила своим видом на красной дорожке

13:03

Какие огурцы оправдали ожидания огородников: 5 лучших гибридов

12:49

Дом из 100 тысяч газет стоит уже более века: как инженер воплотил необычную идею

12:40

С карт списывают, но не выдают: банкоматы Приватбанка довели людей до истерики

12:38

Что обязательно нужно сделать с почвой в теплице осенью: два важных шага

12:21

Отопление ухудшает качество воздуха в доме: какие 3 комнатных растения помогут

12:02

"Очень высокая интенсивность ударов": Зеленский раскрыл масштабы атак и планы РФ на зиму

11:52

В РФ скончался звезда и вокалист группы "Любэ"

Реклама
11:38

Почему зимой нужно постучать по капоту перед запуском двигателя: важная причина

11:34

Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

11:05

Любовный гороскоп на ноябрь: Львам — страсть, Девам — важные решения

10:54

Орхидея зацветет зимой: чем поливать её в ноябре, чтобы появились новые цветоносы

10:48

РФ обстреляла Ровенщину дронами: есть раненые и разрушения — деталиФото

10:41

Зачем подкову вешают над входом в дом: концами вверх или вниз

10:27

Слабосоленая красная рыба за 5 минут: названы идеальные пропорции соли и сахара

10:20

Один простой трюк поможет нарезать лук без слёз: что нужно сделать

09:56

РФ атаковала Украину 433 дронами за ночь: сколько целей сбила ПВО

09:54

ВСУ оттеснили врага возле важного города: в ISW рассказали об изменениях на фронте

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять