Оторванная рука: Хайди Клум ошарашила своим видом на красной дорожке

Хайди Клум по праву называют королевой праздника Хеллоуин.

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Хайди Клум и ее костюм / Коллаж Главред, фото Instagram/heidiklum

Кратко:

Как выглядела супермодель на красной дорожке

Почему костюм поразил ее поклонников

Немецкая супермодель Хайди Клум вновь удивила поклонников необычным костюмом на Хэллоуин.

На своей ежегодной вечеринке в Нью-Йорке знаменитость предстала в образе гигантской отрубленной человеческой руки с кровавыми следами и реалистичными деталями. В 2026 году мероприятие прошло в 25-й раз, пишет Page Six.

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53-летняя модель появилась у входа на вечеринку в грузовике с красными предупреждающими надписями "Опасность". Ей помогали спуститься актеры в желтых защитных костюмах, что сделало выход еще более эффектным.

Хайди Клум поразила своим костюмом / Фото Instagram/heidiklum

Главной особенностью образа стала голова Клум, расположенная в центре огромной искусственной ладони. Костюм повторял форму ее собственной левой руки: на пальцах были длинные красные ногти, а на запястье виднелись имитации крови и тканей. Создатели также воспроизвели украшения модели, включая обручальное кольцо с зеленым камнем.

На безымянном пальце красовалась татуировка с именем мужа знаменитости - музыканта Тома Каулитца. Сам он в этот раз не смог присутствовать на празднике, поскольку находился в гастрольном туре.

Идея такого перевоплощения появилась у Клум еще год назад. Модель задумалась, как можно поместить собственное тело внутрь гигантской копии руки. Для реализации задумки она привлекла команду специалистов по гриму и протезированию.

На создание образа ушло гораздо больше времени, чем на подготовку к самой вечеринке. Только чтобы надеть костюм и завершить перевоплощение, Клум потребовалось около пяти-шести часов. При этом модель призналась, что конструкция оказалась довольно тяжелой и передвигаться в ней было непросто.

Хайди Клум поразила своим костюмом / Фото Instagram/heidiklum

Клум заранее подогревала интерес публики к своему образу, публикуя в социальных сетях загадочные кадры с элементами грима и искусственными частями тела. Ранее она также предупреждала, что костюм будет особенно кровавым.

Супермодель давно получила неофициальное прозвище королевы Хэллоуина благодаря своим масштабным перевоплощениям. В разные годы она появлялась в образах Медузы Горгоны, Джессики Рэббит, инопланетянина и гигантского червя. Последний костюм особенно запомнился публике: в 2022 году Клум полностью скрыла фигуру под реалистичной оболочкой извивающегося существа.

Каждый год знаменитость старается превзойти предыдущий образ, превращая появление на собственной вечеринке в отдельное шоу.

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О персоне: Хайди Клум Хайди Клум - немецкая супермодель, актриса и телеведущая. Всемирная известность пришла к Хайди Клум в 1998 году, когда её фото в купальнике было напечатано на обложке американского журнала Sports Illustrated, чей тираж достигает в США 20 млн. В 2008 году Хайди Клум вошла в список 15 богатейших моделей в мире по данным Forbes. Хайди Клум сыграла несколько ролей в кино- и телефильмах. 1 ноября 2019 года в прокат вышла анимационная комедия "Стражи Арктики", в оригинальной версии которой Клум озвучила одного из персонажей.

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