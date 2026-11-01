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Как экономить при каждой стирке: эксперты поделились хитростью

Анна Косик
1 ноября 2026, 04:43
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Расходы на стирку можно сократить, выбирая определенные настройки цикла.
Как экономить при каждой стирке: эксперты поделились хитростью
Какая настройка цикла стирки позволяет сэкономить больше всего электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

  • Какую температуру стирки выбрать, чтобы платить меньше
  • Что лучше для холодной стирки: порошок или гель

Переключатель температуры - самый эффективный инструмент для снижения расходов на стирку. А всё потому, что большую часть электроэнергии стиральная машина тратит не на вращение барабана, а на нагрев воды.

Главред узнал, что эксперты советуют по возможности выбирать стирку при 30–40 градусах, особенно для слегка загрязненной одежды и деликатных тканей. Об этом сообщает Kertvár.

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Как стирка при низких температурах экономит электроэнергию

Производитель техники Beko отмечает, что 90-градусный цикл удваивает потребление по сравнению с 40-градусным. Отказ от нагрева даёт ещё более ощутимый эффект: британская организация Energy Saving Trust подсчитала, что переход с 40 °C на 20 °C сокращает расходы на стирку на 62 %.

Какое средство выбрать для стирки в холодной воде

Переход на низкие температуры меняет и требования к моющему средству. Жидкое средство значительно лучше растворяется в холодной воде, его удобно точно отмерить крышкой.

Ошибки во время стирки
Ошибки во время стирки / Инфографика: Главред

"Оно также более эффективно против жирных пятен, если нанести его непосредственно на загрязнение", - подчеркнули эксперты.

Порошок обычно дешевле и лучше справляется с сильными загрязнениями спортивной и рабочей одежды без предварительной обработки. Однако в холодной воде он растворяется плохо или не растворяется вовсе и может оставлять пятна на вещах.

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Об источнике: Kertvár.hu

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