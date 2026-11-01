Как экономить при каждой стирке: эксперты поделились хитростью

Вы узнаете:
- Какую температуру стирки выбрать, чтобы платить меньше
- Что лучше для холодной стирки: порошок или гель
Переключатель температуры - самый эффективный инструмент для снижения расходов на стирку. А всё потому, что большую часть электроэнергии стиральная машина тратит не на вращение барабана, а на нагрев воды.
Главред узнал, что эксперты советуют по возможности выбирать стирку при 30–40 градусах, особенно для слегка загрязненной одежды и деликатных тканей. Об этом сообщает Kertvár.
Как стирка при низких температурах экономит электроэнергию
Производитель техники Beko отмечает, что 90-градусный цикл удваивает потребление по сравнению с 40-градусным. Отказ от нагрева даёт ещё более ощутимый эффект: британская организация Energy Saving Trust подсчитала, что переход с 40 °C на 20 °C сокращает расходы на стирку на 62 %.
Какое средство выбрать для стирки в холодной воде
Переход на низкие температуры меняет и требования к моющему средству. Жидкое средство значительно лучше растворяется в холодной воде, его удобно точно отмерить крышкой.
"Оно также более эффективно против жирных пятен, если нанести его непосредственно на загрязнение", - подчеркнули эксперты.
Порошок обычно дешевле и лучше справляется с сильными загрязнениями спортивной и рабочей одежды без предварительной обработки. Однако в холодной воде он растворяется плохо или не растворяется вовсе и может оставлять пятна на вещах.
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Об источнике: Kertvár.hu
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