Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Зачем добавлять шоколад в мясное рагу: неожиданный секрет поваров

Марина Иваненко
1 ноября 2026, 03:03
google news Подпишитесь
на нас в Google
Тёмный шоколад в мясном рагу кажется необычным ингредиентом, но он может сделать соус насыщенным и нежным. Как правильно добавлять и каких ошибок избегать?
темный шоколад в мясном рагу
темный шоколад в мясном рагу / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Зачем добавлять темный шоколад в мясное рагу
  • Сколько шоколада нужно для насыщенного соуса
  • Какая ошибка может испортить вкус блюда

При приготовлении мясного рагу кулинары нередко экспериментируют с необычными ингредиентами, которые помогают раскрыть вкус привычных блюд. Один из таких приемов - добавление небольшого кусочка темного шоколада в мясной соус. На первый взгляд такое сочетание кажется странным, но оно может сделать вкус блюда более насыщенным, а текстуру соуса - более нежной. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает Kerteszkedj.hu, этот кулинарный приём требует точности. Если правильно подобрать шоколад и не переборщить с количеством, он подчеркнёт вкус мяса. Однако неправильное использование ингредиента может испортить блюдо.

видео дня

Главная ошибка: спасет ли шоколад подгоревшее рагу

Одна из самых распространенных ошибок возникает тогда, когда мясное рагу начинает подгорать, а соус приобретает горьковатый привкус. В такой ситуации некоторые повара пытаются исправить вкус с помощью тёмного шоколада, надеясь, что он скроет неприятный привкус гари.

Однако этот приём не работает. Шоколад не устраняет привкус гари, а его собственная горечь может сделать вкус блюда ещё более резким. Поэтому добавлять его стоит только в правильно приготовленный соус, в котором нет подгоревших частиц.

Как шоколад на самом деле улучшает соус

Если следовать рецепту, небольшое количество тёмного шоколада может заметно изменить вкус мясного рагу. Его действие объясняется несколькими свойствами:

Какао придает легкую горчинку и насыщенный аромат обжарки, который хорошо сочетается с длительным тушением мяса.

Какао-масло придает соусу более насыщенную и шелковистую текстуру.

Тёмный шоколад помогает сбалансировать вкус соуса, особенно если в нём есть вино, томаты или пряности.

Такой прием используют и в традиционной кухне. Например, в знаменитом мексиканском соусе моле шоколад сочетают с перцем чили, специями и другими ингредиентами. В результате получается не сладкий десертный вкус, а сложный пряный соус.

Видео о том, как приготовить рагу, можно посмотреть здесь:

Правила добавления: сколько, какой шоколад и когда

Чтобы не испортить рагу, важно правильно выбрать шоколад, соблюдать пропорции и добавлять его в нужный момент.

1. Выбор ингредиента

Лучше всего подходит несладкий тёмный шоколад с содержанием какао 70–85% или небольшое количество натурального какао-порошка без сахара. Молочный шоколад лучше не использовать: из-за содержания сахара и молочных компонентов он может сделать соус слишком сладким и изменить его вкус.

2. Правильные пропорции

Для 0,5 литра соуса достаточно примерно 2–3 г темного шоколада - это небольшой кусочек плитки. На 1 литр можно взять 5–8 г. Если используете какао-порошок, начните с четверти чайной ложки на пол-литра соуса. При необходимости количество можно немного увеличить, постепенно проверяя вкус.

3. Время добавления

Шоколад лучше всего добавлять в конце приготовления, когда мясо уже стало мягким, а соус приобрел нужную густоту. Убавьте огонь до минимума или снимите кастрюлю с плиты, добавьте измельчённый шоколад и перемешайте до полного растворения. После этого не нужно долго кипятить соус - достаточно прогреть его до однородной консистенции.

С какими блюдами сочетается шоколад и как исправить ошибку

Луч всего этот кулинарный прием подходит для говяжьего рагу, блюд из дичи и мяса, которое долго тушится в винном соусе. Темный шоколад также хорошо сочетается с насыщенными подливами, в состав которых входят помидоры, лук и ароматные специи.

В то же время добавлять его в светлые сливочные блюда, например куриный паприкаш со сметаной, не стоит. Шоколад может изменить их цвет и нарушить привычный вкусовой баланс.

Если шоколада оказалось слишком много, вкус соуса ещё можно попробовать скорректировать:

Добавьте бульон

Небольшое количество мясного или овощного бульона поможет разбавить слишком насыщенный вкус.

Используйте немного кислоты

Несколько капель уксуса или лимонного сока могут сбалансировать излишнюю горечь. Добавляйте их постепенно, чтобы не сделать соус кислым.

Добавьте сливочное масло

Небольшой кусочек масла смягчит вкус и сделает текстуру соуса более нежной.

Начинать лучше с минимального количества шоколада, постепенно корректируя вкус. Именно умеренность помогает получить насыщенный мясной соус с легкой шоколадной ноткой, а не превратить рагу в сладкое или чрезмерно горькое блюдо.

Читайте также:

Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Киев может получить ракеты для Patriot ранее обещанного США: Зеленский о деталях

Киев может получить ракеты для Patriot ранее обещанного США: Зеленский о деталях

22:27Украина
Путин получил два послания от Зеленского - Стубб раскрыл подробности

Путин получил два послания от Зеленского - Стубб раскрыл подробности

21:37Мир
Шансы окончания войны в Украине и визит Зеленского в США: важные заявления Рубио

Шансы окончания войны в Украине и визит Зеленского в США: важные заявления Рубио

20:29Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Морозы до -5 и мокрый снег: когда в Украину ворвется настоящий холод

Морозы до -5 и мокрый снег: когда в Украину ворвется настоящий холод

Орхидея оживет и пустит цветоносы: рецепт домашней подкормки

Орхидея оживет и пустит цветоносы: рецепт домашней подкормки

Ноябрь начнётся с затяжной магнитной бури: какой силы будет шторм

Ноябрь начнётся с затяжной магнитной бури: какой силы будет шторм

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке футболиста за 56 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке футболиста за 56 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 69 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 69 с

Последние новости

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке футболиста за 56 с

03:03

Зачем добавлять шоколад в мясное рагу: неожиданный секрет поваров

01:10

Ученые раскрыли пугающий сценарий: черная дыра может неожиданно разделиться

31 октября, суббота
23:41

В РФ заявили о новых договоренностях с Украиной: о чем идет речь

22:27

Киев может получить ракеты для Patriot ранее обещанного США: Зеленский о деталях

Мобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноябряМобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября
22:16

Тест на IQ: нужно найти носорога среди слонов за 7 секунд

21:37

Путин получил два послания от Зеленского - Стубб раскрыл подробности

21:35

Счета за отопление заметно снизятся: простые хитрости для сохранения теплаВидео

20:32

Один простой трюк поможет сохранить тепло в доме: что нужно сделать с батареей

Реклама
20:29

Шансы окончания войны в Украине и визит Зеленского в США: важные заявления Рубио

19:30

Унитаз засияет как новый: простая хитрость для идеальной чистоты туалетаВидео

19:23

Зеленский раскрыл планы относительно переговоров с РФ после встречи с Эрдоганом

19:10

Урок для НАТО: Коваленко объяснил, чем "Вивальди" опровергла скептиков танковмнение

19:05

Самый счастливый день ноября 2026 года: кому звёзды готовят особый шанс

18:43

Одна ошибка при хранении испортит летние шины: как уберечь резину от трещинВидео

18:29

Переговоры Украины, США и РФ: Буданов раскрыл главную цель Киева

18:28

Присохший жир исчезнет быстрее: как очистить духовку с помощью пара

18:25

Украинцы будуть без света до 10 часов: графики отключений на 1 ноября

18:01

РФ может готовить провокации в одной области: людей призвали быть бдительными

17:49

Морозы их не убьют: какие сорняки нужно удалить с грядок осенью

Реклама
17:31

Засор исчезнет за минуты: сантехник поделился неожиданным лайфхакомВидео

17:27

"Был и отправила": Камалия сделала признание о бойфренде

17:14

Морозы до -5 и мокрый снег: когда в Украину ворвется настоящий холод

17:09

"Я раньше этого не говорил": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

16:31

Свежие шампиньоны круглый год: как вырастить грибы дома без огородаВидео

16:30

"Натянуть лицо": Настя Каменских показала морщины

16:27

"Графики очень жесткие": детали резкого ухудшения ситуации с отключениями света

16:19

Москва под атакой дронов: возле аэропорта "Шереметьево" вспыхнул пожар

16:01

Одна ложка соды под стелькой: какую проблему с обувью поможет решить

15:51

Доллар по 47 или даже 80 гривен: когда курс может резко рвануть вверх

15:43

Зачем прятать деньги в морозилке: у французского лайфхака есть неожиданный нюанс

15:38

Как стильно одеваться зимой 2027 и не мерзнуть: 6 советов блогераВидео

15:21

Гороскоп на сегодня, 1 ноября: Девам — недоразумения, Стрельцам — радость

15:05

1 ноября нельзя отказывать в милостыне: какой церковный праздник

15:01

Первые эвакуированные жители Олешек прибыли на подконтрольную Украине территорию

14:54

До 18 часов в сутки: сколько продлятся жесткие отключения света в Киеве

14:49

Силы обороны нанесли удары "Нептунами" и дронами по России — куда попали

14:31

Хит Blondie спустя десятилетия остается популярным: что известно о "Heart of Glass"Видео

14:26

Съедят в первую очередь: простой рецепт домашней вареной колбасы

14:23

Чего нельзя делать на Рождество: какие привычки могут привести к неприятностям

Реклама
14:07

Мучнистая роса исчезнет с листьев: чем нужно обработать комнатные растенияВидео

14:02

Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября: Львам — бонусы, Весам — риски

13:49

"Приравняла тягу к еде с педофилией": Alyona Alyona попала в громкий скандал

13:47

Зачем класть кусочек хлеба в коробку с печеньем: неожиданный эффект

13:41

Три даты рождения наделяют людей особым магнетизмом и обаянием

13:24

Как сделать искусственную елку пышной: полезный лайфхак перед зимними праздниками

13:20

НПЗ могут отойти на второй план: какие объекты РФ станут новыми целями

13:00

"Роды могли ухудшить": Тышкевич раскрыла диагноз, который привел к кесаревому

12:59

Что форма лица расскажет о характере ребенка: родители часто не догадываются

12:52

Куда пропал Джек Николсон: Майкл Дуглас рассказал о коллеге-затворнике

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять