Самое вкусное овощное рагу с одним секретным ингредиентом: невероятно простой рецепт

Рагу с овощами в тыкве рецепт / ua.depositphotos.com

Никто не сможет отказать себе от ароматного и вкусного рагу. Простой рецепт с нежными кусочками мяса и аппетитной картошкой превосходно станет горячим блюдом на вашем столе.

Предлагаем узнать простой рецепт рагу с тыквой. Тыква поможет любой хозяйке приготовить невероятно вкусное блюдо.

Ароматное рагу с овощами и зеленью можно готовить в мультиварке или кастрюле.

Рагу с овощами - быстрый рецепт

Вам понадобится:

Мясо телятина - 400 гр

Картошка - 8 шт среднего размера

Тыква - до 500 гр

Лук

Морковка

Зелень

Соль

Специи

Помидор - 1 шт

Болгарский перец - 1 шт

Чеснок - по вкусу

Мясо можно выбирать любое. Самое вкусное рагу получается из телятины. Прекрасно подойдет свинина или курица.

Телятину помыть и порезать небольшими кусочками.

Порезать крупно лук, натереть морковку и сделать зажарку.

Мясо обжарить с солью и специями 15 минут.

Добавить к мясу лук и морковку и перемешать.

Желательно обжарить мясо и лук с морковкой на оливковом масле.

Тыкву помыть, отрезать шапочку и убрать все семена.

Картошку почистить и порезать кубиками.

Помидор и перец нарезаем соломкой.

Картошку, мясо, лук, морковку, помидоры и болгарский перец отправляем в тыкву.

Посыпаем все зеленью и солим по вкусу.

Отправить тыкву в большой казан или мультиварку, добавить воды 300 мл и тушить рагу с овощами 50 минут.

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