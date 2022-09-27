Самое вкусное овощное рагу с одним секретным ингредиентом: невероятно простой рецепт

Вкусное и ароматное рагу с овощами и тыквой готовить очень быстро.
Никто не сможет отказать себе от ароматного и вкусного рагу. Простой рецепт с нежными кусочками мяса и аппетитной картошкой превосходно станет горячим блюдом на вашем столе.
Предлагаем узнать простой рецепт рагу с тыквой. Тыква поможет любой хозяйке приготовить невероятно вкусное блюдо.
Ароматное рагу с овощами и зеленью можно готовить в мультиварке или кастрюле.
Рагу с овощами - быстрый рецепт
Вам понадобится:
- Мясо телятина - 400 гр
- Картошка - 8 шт среднего размера
- Тыква - до 500 гр
- Лук
- Морковка
- Зелень
- Соль
- Специи
- Помидор - 1 шт
- Болгарский перец - 1 шт
- Чеснок - по вкусу
Мясо можно выбирать любое. Самое вкусное рагу получается из телятины. Прекрасно подойдет свинина или курица.
Телятину помыть и порезать небольшими кусочками.
Порезать крупно лук, натереть морковку и сделать зажарку.
Мясо обжарить с солью и специями 15 минут.
Добавить к мясу лук и морковку и перемешать.
Желательно обжарить мясо и лук с морковкой на оливковом масле.
Тыкву помыть, отрезать шапочку и убрать все семена.
Картошку почистить и порезать кубиками.
Помидор и перец нарезаем соломкой.
Картошку, мясо, лук, морковку, помидоры и болгарский перец отправляем в тыкву.
Посыпаем все зеленью и солим по вкусу.
Отправить тыкву в большой казан или мультиварку, добавить воды 300 мл и тушить рагу с овощами 50 минут.
Читайте также:
- Обалденный осенний салат за 15 минут: вкуснейший рецепт
- Самые вкусные рулетики из селедки с бюджетной начинкой: превосходный рецепт закуски
- Самый вкусный заливной пирог из лаваша: быстрый рецепт за 15 минут