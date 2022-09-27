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Самое вкусное овощное рагу с одним секретным ингредиентом: невероятно простой рецепт

27 сентября 2022, 14:48

Вкусное и ароматное рагу с овощами и тыквой готовить очень быстро.

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Рагу с овощами в тыкве рецепт / ua.depositphotos.com

Никто не сможет отказать себе от ароматного и вкусного рагу. Простой рецепт с нежными кусочками мяса и аппетитной картошкой превосходно станет горячим блюдом на вашем столе.

Предлагаем узнать простой рецепт рагу с тыквой. Тыква поможет любой хозяйке приготовить невероятно вкусное блюдо.

Ароматное рагу с овощами и зеленью можно готовить в мультиварке или кастрюле.

Рагу с овощами - быстрый рецепт

Вам понадобится:

  • Мясо телятина - 400 гр
  • Картошка - 8 шт среднего размера
  • Тыква - до 500 гр
  • Лук
  • Морковка
  • Зелень
  • Соль
  • Специи
  • Помидор - 1 шт
  • Болгарский перец - 1 шт
  • Чеснок - по вкусу

Мясо можно выбирать любое. Самое вкусное рагу получается из телятины. Прекрасно подойдет свинина или курица.

Телятину помыть и порезать небольшими кусочками.

Порезать крупно лук, натереть морковку и сделать зажарку.

Мясо обжарить с солью и специями 15 минут.

Добавить к мясу лук и морковку и перемешать.

Желательно обжарить мясо и лук с морковкой на оливковом масле.

Тыкву помыть, отрезать шапочку и убрать все семена.

Картошку почистить и порезать кубиками.

Помидор и перец нарезаем соломкой.

Картошку, мясо, лук, морковку, помидоры и болгарский перец отправляем в тыкву.

Посыпаем все зеленью и солим по вкусу.

Отправить тыкву в большой казан или мультиварку, добавить воды 300 мл и тушить рагу с овощами 50 минут.

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