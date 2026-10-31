Доллар по 47 или даже 80 гривен: когда курс может резко рвануть вверх

НБУ снизил курс валюты, но эксперты предупреждают о новых антирекордах.

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Каким будет курс доллара в Украине в ноябре / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

Сколько будет стоить доллар в первую неделю ноября

Возможен ли сценарий с курсом доллара по 80 грн

Как девальвация гривни отразится на ценах

Нацбанк на понедельник, 2 ноября, снизил официальный курс доллара на 17 копеек, до 45,35 грн. Впрочем, экономисты не верят в длительное укрепление гривни. Часть из них прогнозирует к концу года 46–47 грн за доллар, а в кризисном сценарии возможен и скачок до 80 грн.

Главред выяснил, каким будет курс доллара в ноябре 2026 года.

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Какой официальный курс доллара и евро на 2 ноября

Новая неделя начнется с небольшого ослабления американской валюты. Согласно данным Национального банка, официальный курс доллара в понедельник, 2 ноября, составит 45,35 грн. Это на 17 копеек меньше, чем по состоянию на 30 октября, когда регулятор установил курс на уровне 45,52 грн.

Европейская валюта, напротив, немного подорожает. Официальный курс евро вырастет на 1 копейку - до 50,68 грн против 50,67 грн в конце октября.

Каким будет курс доллара в течение недели

Кратковременное снижение официального курса банкиры пока не считают началом разворота тренда. Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии Главреду обяснил, что в ближайшие дни валютный рынок будет находиться под одновременным влиянием угроз безопасности, роста цен и стабилизационной политики Нацбанка.

В то же время, по его мнению, сильных потрясений в ближайшие дни ожидать не стоит.

"По нашим прогнозам, в период с 2 по 8 ноября курс доллара будет колебаться в пределах 44,85–45,7 грн, а евро - 50–52 грн. И хотя ситуация будет оставаться достаточно динамичной, резких курсовых колебаний пока не ожидается", - подчеркнул Лесовой.

Эксперт обратил внимание, что рынок чутко реагирует на события извне, однако в целом сохраняет устойчивость - прежде всего благодаря действиям регулятора. Главным источником угроз банкир назвал войну и ее последствия для бизнеса.

"Следует понимать, что военное давление на экономику никуда не исчезнет. Российские атаки на энергетические объекты, производственные мощности, склады и логистическую инфраструктуру будут оставаться одним из самых больших рисков. Они не только наносят непосредственный ущерб, но и вынуждают предприятия работать в условиях постоянного удорожания производственных процессов. К этому добавляется ситуация со стоимостью топлива. Ведь любое увеличение расходов на перевозку рано или поздно сказывается на цене товаров", - предупредил аналитик.

Лесовой допускает, что на межбанке в течение недели спрос на валюту будет превышать предложение на 20–25%. Из-за этого Нацбанк вряд ли сможет заметно сократить свое участие в торгах, а объем его интервенций может достичь примерно $1–1,2 млрд.

Что касается обменных пунктов, то, по оценке банкира, они и в дальнейшем будут подстраиваться под безналичные торги.

"Курсы в обменных пунктах в основном будут меняться в соответствии с тенденциями безналичного рынка, а разница между покупкой и продажей останется относительно небольшой. Однако в случае ситуативного роста спроса спред может временно расширяться почти до 1 грн", - прогнозирует финансист.

Он также не видит оснований для паники среди населения. По мнению Лесового, регулятор сохранит контроль над ситуацией.

"Таким образом, на следующей неделе борьба между факторами, оказывающими давление на валютный рынок, и стабилизационными мерами Нацбанка будет продолжаться. Однако ожидается, что это не нарушит общее равновесие, а стратегия "управляемой гибкости" в очередной раз позволит рынку пройти новое испытание без резких валютных потрясений", - резюмировал он.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Упадет ли курс доллара ниже 45 гривен в ноябре

Доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE отметил, что в начале ноября американская валюта может немного отступить после скачка в конце октября.

Однако, по его оценке, это снижение будет носить ограниченный характер, и возврата к прежним уровням не произойдет.

"Я думаю, что в ноябре обратного пути не будет. Курс продолжит колебаться в нынешних диапазонах и не опустится ниже 45 грн/долл. Даже есть вероятность превышения отметки в 46 грн/долл. Не исключено, что к концу месяца курс зафиксируется на этом уровне", - отметил он.

Может ли доллар подорожать до 80 гривен

Еще более жесткие сценарии рассматривает финансовый аналитик Алексей Кущ. В эфире программы "Новости.LIVE" "Мир на переломе" он подчеркнул, что будущее гривни в значительной степени будет определяться тем, сколько денег Украина будет получать от партнеров и насколько стабильно будут поступать эти транши.

Именно от этого, по его словам, зависит способность НБУ сдерживать валютный рынок.

"Валютные резервы пополняются исключительно за счет внешней помощи, поступления которой постепенно сокращаются", - уточнил Кущ.

Аналитик предполагает, что при нехватке средств в бюджете американская валюта может подорожать до 48–50 грн.

Наихудший вариант развития событий, по его мнению, предполагает курс доллара на уровне 80 грн. Причиной такого обвала может стать необходимость резко сократить импорт и выровнять торговый баланс.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Сколько будет стоить доллар к концу 2026 года

О рисках дальнейшего ослабления гривни предупреждает и председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. В колонке для Главреда он обратил внимание, что в последнее время национальная валюта регулярно обновляет исторические минимумы.

В то же время экономист пока не считает ситуацию катастрофической, хотя и оценивает общую динамику негативно.

"Гривня начала стремительно девальвировать и чуть ли не ежедневно устанавливать антирекорды. Пока ничего критического не происходит, ведь мы наблюдаем "ползучую" девальвацию на несколько копеек или несколько десятков копеек в неделю. Но тенденция неутешительная", - отмечает Новак.

По расчетам эксперта, если гривня и дальше будет ослабевать с той же скоростью, что и в последние десять дней, то в декабре доллар может стоить 46–47 грн.

Такой сценарий, по его мнению, спровоцирует ускорение инфляции во всей экономике: сначала подорожают импортные товары, затем услуги, а впоследствии и продукция украинского производства.

Отдельно экономист подчеркнул роль топлива, которое Украина в значительной степени завозит из-за рубежа. По его убеждению, именно оно может стать катализатором цепного роста цен.

"А, учитывая, что мы в больших объемах используем такой импортный товар, как топливо, которое является составляющей себестоимости всех товаров и услуг, его подорожание вызовет мощную волну инфляции, приведет к еще большему снижению покупательной способности украинцев и, соответственно, к сужению внутреннего рынка. А сужение внутреннего рынка - это снижение ВВП страны и уменьшение налоговых поступлений", - подытожил Новак.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

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О персоне: Андрей Новак Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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