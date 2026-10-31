Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Силы обороны нанесли удары "Нептунами" и дронами по России - куда попали

Анна Косик
31 октября 2026, 14:49
google news Подпишитесь
на нас в Google
Украина нанесла удар по российскому предприятию, производящему топливо для "Смерчей" и "Ураганов".
Силы обороны нанесли удары
Украинские военные нанесли удары вглубь РФ и по временно оккупированным территориям / Коллаж: Главред, фото: ВМСУ, t.me/GeneralStaffZSU

Что сообщили в Генштабе:

  • В Ростовской области поражено предприятие ВПК РФ
  • На комбинате загорелся склад готовой продукции
  • Военные ослабили возможности РФ атаковать Украину РСЗО

В ночь на 31 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по предприятию российского ВПК - комбинату "Каменский" в Каменске-Шахтинском Ростовской области страны-агрессора России.

Как сообщили в Генштабе, удар был комплексным. Украинские военные задействовали ударные дроны и ракетные войска: береговые ракетные комплексы ВМС ВСУ "Нептун".

видео дня
Силы обороны нанесли удары
Ракета Нептун / Инфографика: Главред

"Подтверждено возгорание склада готовой продукции. Также повреждены четыре производственных цеха", - говорится в сообщении.

Что известно о пораженном объекте

Комбинат "Каменский" производит твердое ракетное топливо для боеприпасов РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для ряда ракетных систем и авиационных средств поражения.

В Генштабе подчеркнули, что удары по производству твёрдого ракетного топлива снижают способность армии РФ обстреливать украинские населённые пункты из реактивных систем залпового огня.

"Также были поражены четыре склада материально-технических средств армии РФ в районах Харцызска и Докучаевска Донецкой области, Нововасильевки Запорожской области и Новоайдара в Луганской области", - добавили в ведомстве.

Какие объекты РФ станут новыми целями для Украины - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам руководителя Центра исследований России, экс-министра иностранных дел Украины, дипломата Владимира Огрызко, Украина может на некоторое время сместить фокус дальнобойных атак с российских нефтеперерабатывающих заводов на другие стратегические объекты, чтобы не обострять отношения с Белым домом накануне 3 ноября.

Блокировка законопроекта Линдси Грэма, ограничение скорости спутниковой связи и резкая критика со стороны Трампа сужают пространство для маневра Киева. Сочетание этих факторов ощутимо бьет по Украине. Особенно на фоне массированных обстрелов, под которые всё чаще попадают гражданские объекты.

Удары Украины вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что утром 31 октября в городе Уфа Республики Башкортостан прогремели взрывы. Местные жители сообщили об атаке на промышленную зону города, где расположены НПЗ.

Ранее аэродром в Волгоградской области РФ был атакован "Нептунами" 29 октября. На спутниковом снимке видны последствия попаданий в двух местах стоянки, где размещались Су-34.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал расширение зоны поражения украинских ответных ударов по территории РФ. Они будут распространяться на "еще более отдаленные российские территории".

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Генштаб ВСУ новости Украины Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ситуация сложная": детали резкого ухудшения ситуации с отключениями света

"Ситуация сложная": детали резкого ухудшения ситуации с отключениями света

16:27Энергетика
Москва под атакой дронов: возле аэропорта "Шереметьево" вспыхнул пожар

Москва под атакой дронов: возле аэропорта "Шереметьево" вспыхнул пожар

16:19Мир
Доллар по 47 или даже 80 гривен: когда курс может резко рвануть вверх

Доллар по 47 или даже 80 гривен: когда курс может резко рвануть вверх

15:51Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Россия потеряла свой крупнейший атомный крейсер "Петр Великий" — что произошло

Россия потеряла свой крупнейший атомный крейсер "Петр Великий" — что произошло

Орхидея оживет и пустит цветоносы: рецепт домашней подкормки

Орхидея оживет и пустит цветоносы: рецепт домашней подкормки

Ноябрь начнётся с затяжной магнитной бури: какой силы будет шторм

Ноябрь начнётся с затяжной магнитной бури: какой силы будет шторм

Почему на зеркалах авто нарисована линия: о ее функции знают единицы

Почему на зеркалах авто нарисована линия: о ее функции знают единицы

Налет на серебряной цепочке исчезнет без труда: поможет простой домашний способ

Налет на серебряной цепочке исчезнет без труда: поможет простой домашний способ

Последние новости

16:30

"Натянуть лицо": Настя Каменских показала морщины

16:27

"Ситуация сложная": детали резкого ухудшения ситуации с отключениями света

16:19

Москва под атакой дронов: возле аэропорта "Шереметьево" вспыхнул пожар

16:01

Одна ложка соды под стелькой: какую проблему с обувью поможет решить

15:51

Доллар по 47 или даже 80 гривен: когда курс может резко рвануть вверх

Мобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноябряМобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября
15:43

Зачем прятать деньги в морозилке: у французского лайфхака есть неожиданный нюанс

15:38

Как стильно одеваться зимой 2027 и не мерзнуть: 6 советов блогераВидео

15:21

Гороскоп на завтра, 1 ноября: Девам — недоразумения, Стрельцам — радость

15:05

1 ноября нельзя отказывать в милостыне: какой церковный праздник

Реклама
15:01

Первые эвакуированные жители Олешек прибыли на подконтрольную Украине территорию

14:54

До 18 часов в сутки: сколько продлятся жесткие отключения света в Киеве

14:49

Силы обороны нанесли удары "Нептунами" и дронами по России — куда попали

14:31

Хит Blondie спустя десятилетия остается популярным: что известно о "Heart of Glass"Видео

14:26

Съедят в первую очередь: простой рецепт домашней вареной колбасы

14:23

Чего нельзя делать на Рождество: какие привычки могут привести к неприятностям

14:07

Мучнистая роса исчезнет с листьев: чем нужно обработать комнатные растенияВидео

14:02

Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября: Львам — бонусы, Весам — риски

13:49

"Приравняла тягу к еде с педофилией": Alyona Alyona попала в громкий скандал

13:47

Зачем класть кусочек хлеба в коробку с печеньем: неожиданный эффект

13:41

Три даты рождения наделяют людей особым магнетизмом и обаянием

Реклама
13:24

Как сделать искусственную елку пышной: полезный лайфхак перед зимними праздниками

13:20

НПЗ могут отойти на второй план: какие объекты РФ станут новыми целями

13:00

"Роды могли ухудшить": Тышкевич раскрыла диагноз, который привел к кесаревому

12:59

Что форма лица расскажет о характере ребенка: родители часто не догадываются

12:52

Куда пропал Джек Николсон: Майкл Дуглас рассказал о коллеге-затворнике

12:51

Состарят даже молодую: Андре Тан назвал вещи, которым пора на модную пенсию

12:22

Комната будет прогреваться быстрее: что нужно поставить над батареейВидео

12:12

Свет отключают почти на весь день: РФ атаковала ТЭЦ, ситуация в Киеве критическая

11:59

Китайский гороскоп на завтра, 1 ноября: Лошадям - польза, Обезьянам - юмор

11:55

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 69 с

11:53

Лавров пожаловался на Трампа и выдвинул новые претензии: что не устраивает РФ

11:34

Как отпугнуть мышей без химикатов: неожиданный помощник найдётся дома

11:17

Эвакуированные жители Олешек прибыли в Беларусь: когда они вернутся в Украину

11:08

Любовный гороскоп на 2–8 ноября: Стрельцам — новые чувства, Весам — выбор

10:59

"Замена себе есть": Сергей Танчинец растрогал талантом 17-летней дочериВидео

10:55

Гололед и ледяные дожди вместо снега: какая погода будет в Украине зимой

10:55

Гороскоп Таро на завтра 1 ноября: Близнецам - вопросы, Тельцам - счастье

10:46

Три знака зодиака могут вскоре разбогатеть: кого ждет финансовый успех

10:42

Китайский гороскоп на 2–8 ноября: Обезьянам — успех, Крысам — неожиданности

10:24

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 ноября: Скорпионам — решительность, Львам — удача

Реклама
10:20

Как быстрее высушить постиранную одежду и сэкономить место на сушилке

10:15

Вячеслав из "Мастер Шеф" вышел на связь: что с ним случилось

09:58

Кого из российских артистов-путинистов догнала карма: смерти и самоубийства

09:53

К дому Пугачевой проникли и оставили послание — детали

09:41

РФ ночью атаковала Украину дронами с шести направлений: сколько целей сбила ПВО

09:33

Путин настроен на саммит с Трампом и Си, чтобы разделить мир, но есть один нюанс

09:03

В Уфе горит завод одного из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов РФ

08:54

The Economist подсчитал возможные потери России в войне против Украины

08:25

Ноябрь начнётся с затяжной магнитной бури: какой силы будет шторм

08:10

Почему несколько миллионов украинцев могут потерять деньги: Денисенко о взломе Binanceмнение

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости Сум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять