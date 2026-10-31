Силы обороны нанесли удары "Нептунами" и дронами по России — куда попали

Украина нанесла удар по российскому предприятию, производящему топливо для "Смерчей" и "Ураганов".

https://glavred.info/war/sily-oborony-nanesli-udary-neptunami-i-dronami-po-rossii-kuda-popali-10808507.html Ссылка скопирована

Украинские военные нанесли удары вглубь РФ и по временно оккупированным территориям / Коллаж: Главред, фото: ВМСУ, t.me/GeneralStaffZSU

Что сообщили в Генштабе:

В Ростовской области поражено предприятие ВПК РФ

На комбинате загорелся склад готовой продукции

Военные ослабили возможности РФ атаковать Украину РСЗО

В ночь на 31 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по предприятию российского ВПК - комбинату "Каменский" в Каменске-Шахтинском Ростовской области страны-агрессора России.

Как сообщили в Генштабе, удар был комплексным. Украинские военные задействовали ударные дроны и ракетные войска: береговые ракетные комплексы ВМС ВСУ "Нептун".

видео дня

Ракета Нептун / Инфографика: Главред

"Подтверждено возгорание склада готовой продукции. Также повреждены четыре производственных цеха", - говорится в сообщении.

Что известно о пораженном объекте

Комбинат "Каменский" производит твердое ракетное топливо для боеприпасов РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для ряда ракетных систем и авиационных средств поражения.

В Генштабе подчеркнули, что удары по производству твёрдого ракетного топлива снижают способность армии РФ обстреливать украинские населённые пункты из реактивных систем залпового огня.

"Также были поражены четыре склада материально-технических средств армии РФ в районах Харцызска и Докучаевска Донецкой области, Нововасильевки Запорожской области и Новоайдара в Луганской области", - добавили в ведомстве.

Какие объекты РФ станут новыми целями для Украины - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам руководителя Центра исследований России, экс-министра иностранных дел Украины, дипломата Владимира Огрызко, Украина может на некоторое время сместить фокус дальнобойных атак с российских нефтеперерабатывающих заводов на другие стратегические объекты, чтобы не обострять отношения с Белым домом накануне 3 ноября.

Блокировка законопроекта Линдси Грэма, ограничение скорости спутниковой связи и резкая критика со стороны Трампа сужают пространство для маневра Киева. Сочетание этих факторов ощутимо бьет по Украине. Особенно на фоне массированных обстрелов, под которые всё чаще попадают гражданские объекты.

Удары Украины вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что утром 31 октября в городе Уфа Республики Башкортостан прогремели взрывы. Местные жители сообщили об атаке на промышленную зону города, где расположены НПЗ.

Ранее аэродром в Волгоградской области РФ был атакован "Нептунами" 29 октября. На спутниковом снимке видны последствия попаданий в двух местах стоянки, где размещались Су-34.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал расширение зоны поражения украинских ответных ударов по территории РФ. Они будут распространяться на "еще более отдаленные российские территории".

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред