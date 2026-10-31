Уничтожение Су-34: опубликованы спутниковые снимки аэродрома РФ

Аэродром в Волгоградской области РФ был атакован "Нептунами" 29 октября.

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Уничтожены военные самолеты РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

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Аэродром в Волгоградской области РФ был атакован "Нептунами"

Атакованы места стоянки, где размещались Су-34

Появились спутниковые снимки с аэродрома "Мариновка", на котором были уничтожены российские Су-34 ударом украинских ракет "Нептун".

Соответствующие спутниковые снимки сервиса Sentinel публикует ресурс "КиберБорошно".

видео дня

Отмечается, что аэродром в Волгоградской области РФ был атакован "Нептунами" 29 октября.

На спутниковом снимке видны последствия попаданий в двух местах стоянки, где размещались Су-34, пишут осинтеры.

Снимок Sentinel от 28 октября показывает, что именно на этом месте находились Су-34, то есть это их привычная стоянка.

"Это подтверждает, что удар пришелся по местам базирования самолетов, а не случайным точкам на аэродроме", - говорится в сообщении.

/ t.me/kiber_boroshno

Как Украина наращивает удары по удаленным объектам в РФ

Ранее Главред сообщал, что украинские беспилотники дальнего радиуса действия способны поражать цели на расстоянии свыше 3000 километров. Об этом рассказал командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука".

По его словам, продолжение российских атак по украинской территории может привести к увеличению количества ответных операций на значительном удалении. При этом география потенциальных целей на территории РФ постепенно расширяется. Одним из примеров таких возможностей стала атака на Новый Уренгой.

/ Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ - новости по теме

Напомним, Главред писал, что после паузы в ударах по НПЗ был атакован Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие принадлежит "Роснефти" и является одним из крупных производителей авиационного топлива в РФ. Его мощность составляет около 8,8 млн тонн нефти в год.

Кроме того, в ночь на 29 октября россияне сообщили об атаке на Стерлитамак в Республике Башкортостан. Там сначала заметили пролет дронов, а затем в небе над городом появились облака дыма.

Ранее, вечером 28 октября, дроны атаковали Москву и Подмосковье. Было введено ограничение на прием и вылет самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковское.

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Об источнике: КіберБорошно КіберБорошно - украинский волонтёрский OSINT-проект (Open Source Intelligence) и одноимённый Telegram-канал, специализирующийся на военной разведке по открытым источникам, геолокации и визуальном анализе событий в контексте российско-украинской войны. Основные направления деятельности: Анализ спутниковых снимков. Исследование изменений на местности, а также оценка повреждений объектов военной и критической инфраструктуры (аэродромов, нефтебаз, складов боеприпасов, систем ПВО и мостов) после нанесения ударов.

Исследование изменений на местности, а также оценка повреждений объектов военной и критической инфраструктуры (аэродромов, нефтебаз, складов боеприпасов, систем ПВО и мостов) после нанесения ударов. Точная геолокация. Определение географических координат по фото- и видеоматериалам с точностью до метра (места пролётов БПЛА, уничтожения или перемещения военной техники, артиллерийских прилётов).

Определение географических координат по фото- и видеоматериалам с точностью до метра (места пролётов БПЛА, уничтожения или перемещения военной техники, артиллерийских прилётов). Оценка ущерба. Независимая верификация сообщений об уничтожении или повреждении техники и объектов на основе сравнения кадров "до" и "после".

Независимая верификация сообщений об уничтожении или повреждении техники и объектов на основе сравнения кадров "до" и "после". Картографирование. Визуализация динамики боевых действий и фиксация позиционных изменений. Сообщество состоит из независимых исследователей и аналитиков данных из открытых источников.

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