Уничтожение Су-34: опубликованы спутниковые снимки аэродрома РФ

Важное:
- Аэродром в Волгоградской области РФ был атакован "Нептунами"
- Атакованы места стоянки, где размещались Су-34
Появились спутниковые снимки с аэродрома "Мариновка", на котором были уничтожены российские Су-34 ударом украинских ракет "Нептун".
Соответствующие спутниковые снимки сервиса Sentinel публикует ресурс "КиберБорошно".
Отмечается, что аэродром в Волгоградской области РФ был атакован "Нептунами" 29 октября.
На спутниковом снимке видны последствия попаданий в двух местах стоянки, где размещались Су-34, пишут осинтеры.
Снимок Sentinel от 28 октября показывает, что именно на этом месте находились Су-34, то есть это их привычная стоянка.
"Это подтверждает, что удар пришелся по местам базирования самолетов, а не случайным точкам на аэродроме", - говорится в сообщении.
Как Украина наращивает удары по удаленным объектам в РФ
Ранее Главред сообщал, что украинские беспилотники дальнего радиуса действия способны поражать цели на расстоянии свыше 3000 километров. Об этом рассказал командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука".
По его словам, продолжение российских атак по украинской территории может привести к увеличению количества ответных операций на значительном удалении. При этом география потенциальных целей на территории РФ постепенно расширяется. Одним из примеров таких возможностей стала атака на Новый Уренгой.
Удары вглубь РФ - новости по теме
Напомним, Главред писал, что после паузы в ударах по НПЗ был атакован Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие принадлежит "Роснефти" и является одним из крупных производителей авиационного топлива в РФ. Его мощность составляет около 8,8 млн тонн нефти в год.
Кроме того, в ночь на 29 октября россияне сообщили об атаке на Стерлитамак в Республике Башкортостан. Там сначала заметили пролет дронов, а затем в небе над городом появились облака дыма.
Ранее, вечером 28 октября, дроны атаковали Москву и Подмосковье. Было введено ограничение на прием и вылет самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковское.
Читайте другие новости:
- Россия изменила подход к ударам по Украине: Зеленский назвал главную опасность
- Российский Липецк сотрясается от взрывов: под атакой аэродром и металлургический комбинат
- Истребители Су-34 превратились в пепелище: ВМС рассказали об ударе "Нептуном"
Об источнике: КіберБорошно
КіберБорошно - украинский волонтёрский OSINT-проект (Open Source Intelligence) и одноимённый Telegram-канал, специализирующийся на военной разведке по открытым источникам, геолокации и визуальном анализе событий в контексте российско-украинской войны.
Основные направления деятельности:
- Анализ спутниковых снимков. Исследование изменений на местности, а также оценка повреждений объектов военной и критической инфраструктуры (аэродромов, нефтебаз, складов боеприпасов, систем ПВО и мостов) после нанесения ударов.
- Точная геолокация. Определение географических координат по фото- и видеоматериалам с точностью до метра (места пролётов БПЛА, уничтожения или перемещения военной техники, артиллерийских прилётов).
- Оценка ущерба. Независимая верификация сообщений об уничтожении или повреждении техники и объектов на основе сравнения кадров "до" и "после".
- Картографирование. Визуализация динамики боевых действий и фиксация позиционных изменений.
Сообщество состоит из независимых исследователей и аналитиков данных из открытых источников.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред