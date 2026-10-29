В Москве разворачивают самолеты: в РФ жалуются на самую масштабную атаку дронов

Российская ПВО пыталась отразить атаку в более чем 10 областях и двух республиках.

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Украина ночью нанесла массированный удар по России / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus, t.me/astrapress

Кратко:

В Москве жалуются на самую масштабную ночную атаку дронов

Из-за угрозы БПЛА в Москве ввели ограничения в аэропортах

В Башкортостане беспилотники атаковали БСК

В ночь на 29 октября украинские беспилотники атаковали 14 областей страны-агрессора России, а также Республику Башкортостан и Удмуртскую Республику. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В России назвали эту атаку дронов самой масштабной с начала войны против Украины. Силы ПВО РФ якобы перехватили и уничтожили 1214 беспилотников. Только в направлении Москвы и области летели 613 БПЛА, из которых 231 якобы сбили при подлете к городу.

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Атака на российскую столицу

Дроны атаковали Москву и Подмосковье еще с вечера 28 октября. Российские СМИ сообщали об ограничениях на прием и вылет самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковское.

Позже стало известно, что как минимум два самолета, летевшие из Турции в Москву, развернулись из-за ограничений во Внуково.

Атака на Пермь

В Перми сирена воздушной тревоги прозвучала около 6:30 29 октября, а вскоре после этого в некоторых учебных заведениях объявили об эвакуации. В частности, по данным Astra, в Пермском государственном университете приостановили занятия до снятия угрозы беспилотников.

"Зафиксированы БПЛА над Пермским краем. Направляются сразу с трёх направлений", - писали россияне в местных Telegram-каналах.

Атака на Башкортостан

После атаки на Башкортостан, которая продолжалась с ночи, над Башкирской содовой компанией (БСК) в Стерлитамаке поднялся дым. Это единственное в РФ производство уникального компонента для бронематериалов.

OSINT-аналитики ASTRA отметили, что АО "Башкирская содовая компания" - это один из крупнейших химических комплексов России, занимающий первое место в стране по производству кальцинированной и пищевой соды. Компания входит в состав крупного химического холдинга АО "Росхим", которому принадлежит контрольный пакет акций (57,43 %).

Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Как Украина может использовать удары вглубь РФ для собственной защиты

Главред писал, что, по словам военного эксперта Романа Свитана, Украина может сдерживать российские удары по своей территории путем поражения ключевых объектов в Москве. Для реализации такого сценария Киеву необходимо баллистическое оружие.

Подобный подход он называет "иранской защитой". Его суть, как отмечает эксперт, заключается в использовании дальнобойного оружия для давления на наиболее уязвимые для противника точки.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что утром 29 октября россияне сообщили об атаке на Стерлитамак в Республике Башкортостан. Там сначала заметили пролет дронов, а затем в небе над городом появились облака дыма.

Ранее, вечером 27 октября, в российском Липецке прогремели взрывы на фоне массированной атаки беспилотников. Пожар возник в районе Новолипецкого металлургического комбината.

Накануне, утром 26 октября, беспилотники атаковали Воронеж. Под ударом оказались район торгово-делового комплекса "Галерея Чижова" и Северный мост.

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Об источнике: Министерство обороны России Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. В связи с вторжением России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было включено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ было включено в санкционные списки США, пишет Википедия.

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