В США скончалась оскароносная актриса

Актриса за жизнь поборола несколько опасных болезней.

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Барбара Барри умерла / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

Что случилось с актрисой

Чем она прославилась

Американская актриса Барбара Барри, номинированная на премию "Оскар" за роль в фильме "Уходя в отрыв", умерла в возрасте 95 лет.

Как сообщает Page Six, ее смерть наступила 28 октября в собственном доме на Манхэттене после того, как артистке диагностировали терминальную стадию рака. По словам дочери Джейн Харник, актриса воспользовалась медицинской помощью при уходе из жизни.

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Барбара Барри оставила заметный след в кино, театре и на телевидении. За свою многолетнюю карьеру она исполнила десятки ролей и получила признание профессионального сообщества.

Умерла Барбара Барри / Фото Википедия

Чем запомнилась Барбара Барри

Одной из самых известных работ актрисы стала роль в драме "Уходя в отрыв" 1979 года. За исполнение роли матери главного героя она получила номинацию на премию "Оскар". Позже Барри вернулась к этому персонажу в телевизионной адаптации фильма, за что также была номинирована на премию "Эмми".

Еще одним важным этапом ее карьеры стала картина "Одна картофелина, две картофелины", вышедшая в 1964 году. Фильм затрагивал тему межрасовых отношений, а игра Барри принесла ей награду за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале.

Актриса также снималась в комедии "Рядовой Бенджамин", где сыграла мать героини Голди Хоун, и появлялась в популярных телевизионных проектах. Среди них - сериал "Барни Миллер", в котором она исполняла роль жены главного героя, и комедия "Внезапная Сьюзен", где сыграла бабушку персонажа Брук Шилдс.

Актриса пережила тяжелую болезнь

В 1994 году Барбаре Барри диагностировали рак прямой кишки. После лечения она решила открыто говорить о своем опыте и помогать другим людям, столкнувшимся с подобным диагнозом. Актриса написала две книги, в которых рассказывала о жизни после болезни и стремилась разрушить стигму вокруг этого заболевания.

В 2014 году Барри сообщила еще об одном серьезном диагнозе - идиопатическом легочном фиброзе, прогрессирующем заболевании, при котором в легочной ткани образуются рубцы и постепенно ухудшается дыхательная функция.

Несмотря на проблемы со здоровьем, артистка продолжала работать в кино и театре на протяжении многих лет. Ее карьера охватила несколько десятилетий, а последняя бродвейская роль стала частью ее долгого творческого пути.

Барбара Барри была замужем за театральным продюсером и художественным руководителем Джеем Харником, который умер в 2007 году. У актрисы остались дочь Джейн, сын Аарон и три внучки.

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