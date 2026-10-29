Переговоры по Украине могут отложить: в Кремле назвали неожиданную причину

В Кремле пока не определили дату встречи, а возможность ее проведения в ноябре становится менее очевидной.

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Переговоры по Украине могут отложить / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Кратко:

Зеленский надеется, что переговоры могут состояться в Абу-Даби с 6 по 10 ноября

В РФ говорят, что дальнейшие планы будут зависеть от обстановки на фронте

Проведение следующего раунда трехсторонних переговоров о прекращении войны России против Украины остается под вопросом из-за ситуации на Ближнем Востоке. В Кремле пока не определили дату встречи, а возможность ее проведения в ноябре становится менее очевидной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощника российского диктатора Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что переговоры могут состояться в Абу-Даби с 6 по 10 ноября. Однако российская сторона пока не предложила конкретных сроков проведения встречи.

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По словам Ушакова, дальнейшие планы будут зависеть как от обстановки на фронте, так и от общей международной ситуации.

"Все будет зависеть от обстановки на поле боя и ситуации в целом. Вы видите, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Это просто не позволяет провести встречу в ближайшем будущем", - заявил представитель Кремля.

Будут ли участвовать в переговорах европейские страны

Ушаков также прокомментировал возможность участия европейских представителей в следующем раунде переговоров. По его словам, этот вопрос не обсуждался, а договоренность пока касается исключительно трехсторонних консультаций с участием России, Украины и США.

"Об этом вообще речи нет, ничего подобного не рассматривается. На данный момент есть лишь договоренность о возобновлении трехсторонних консультаций с участием представителей России, Украины и Соединенных Штатов", - подчеркнул он.

При этом, как напоминает Reuters, еще в минувшие выходные Ушаков заявлял о необходимости привлечения Европы к обсуждению мирного урегулирования. Тогда он отмечал, что позиция европейских стран может иметь решающее значение.

Кремль отвергает перемирие: ISW оценил позицию Москвы перед переговорами

Кремль не демонстрирует готовности согласиться на полное или частичное прекращение огня в Украине накануне трехсторонних переговоров, запланированных на 10 ноября в Абу-Даби. Аналитики Института изучения войны (ISW) не обнаружили признаков изменения позиции Москвы в отношении предложений Киева и Вашингтона. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Украина планирует поднять вопрос о прекращении боевых действий во время встречи представителей трех стран. Однако публичные заявления российских чиновников накануне переговоров не свидетельствуют о пересмотре подхода Москвы.

Аналитики изучили высказывания пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и помощника российского диктатора Юрия Ушакова. По мнению ISW, их комментарии подтверждают отсутствие изменений в позиции российских властей.

"Недавние заявления Пескова и Ушакова свидетельствуют о том, что позиция Кремля накануне предстоящих трехсторонних переговоров остается неизменной: отклонение предложений о прекращении огня", - подчеркнули аналитики ISW.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, США больше не будут настаивать на территориальных уступках Украины в качестве условия для будущих гарантий безопасности. В то же время Вашингтон и Москва обсуждают масштабные экономические соглашения, предусматривающие возвращение американских компаний на российский рынок, возобновление сотрудничества в энергетической сфере и смягчение санкций

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 27 октября провели телефонный разговор с диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Стороны обсудили прекращение войны против Украины и дипломатические шаги для достижения мира.

Киев вместе с Вашингтоном добивается, чтобы новый раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби состоялся как минимум на неделю раньше. Сейчас встреча ориентировочно запланирована на период после промежуточных выборов в Конгресс США, примерно с 10 ноября.

Россия отказалась подтвердить, что трехсторонние мирные переговоры между США, РФ и Украиной состоятся в Абу-Даби. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал разговоры о встрече в столице ОАЭ преждевременными, хотя ранее Москва сама рассматривала этот город в качестве площадки для контактов делегаций, сообщают российские пропагандистские СМИ.

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О персоне: Юрий Ушаков Юрий Ушаков – российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова – внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал пост заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

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