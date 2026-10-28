РФ готовит удар по Киеву и еще трем областям: мониторы назвали вероятные цели врага

Кратко:
- Угроза баллистических ракет для Киева и области продлена на ночь на 29 октября
- Риск также существует для Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей
- Среди вероятных целей - дата-центры, ТЭЦ-5 и мосты столицы
В ночь на 29 октября жителям Киева и Киевской области следует быть готовыми к возможным ракетным ударам со стороны РФ, ведь для столицы и пригородов сохраняется повышенная угроза применения баллистического оружия, сообщает "єРадар ".
"Угроза применения баллистического оружия в столичном регионе продлена и на эту ночь", - предупреждают в канале.
Под угрозой находятся ещё три области
Зона опасности в эти сутки не ограничивается Киевом и Киевской областью. По данным мониторингового канала "Разведка Украины", риск баллистических атак также повышен для Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей.
"Актуально и на эту ночь. Честно говоря, не очень нравится постоянно об этом писать, но, как я понимаю, это будет продолжаться, пока не нанесут удар", - отметил автор канала.
Какие объекты могут оказаться под прицелом
В то же время мониторинговый канал Kyiv AirDefense обнародовал перечень объектов, которые могут оказаться среди вероятных целей врага. Следует отметить, что официального подтверждения этих данных нет.
В список попали:
- почти все дата-центры Киева;
- ТЭЦ-5;
- Трипольская ТЭС;
- Северный и Южный мосты;
- складские помещения в Боярке;
- подстанции "Наливайковская" и "Чабаны".
На канале призывают быть особенно внимательными во время воздушной тревоги. Жителям столицы и области советуют не игнорировать сигналы и следить за обновлениями о возможных угрозах.
Сколько ракет в месяц может запускать РФ по Украине
Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина рассказал, что Россия может запускать по Украине более 300 баллистических ракет в месяц, если сохранит нынешние темпы обстрелов. В то же время у Украины критически мало ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.
По словам Игната, во время трёх последних обстрелов Россия применила около 39, 16 и 23 ракет соответственно. С учётом единичных пусков это примерно 80 ракет в неделю.
Военный отметил, что во время одной из атак, когда РФ выпустила 39 ракет, украинской ПВО удалось сбить лишь пять. В то же время он выразил сомнение, что Россия сможет длительное время поддерживать такие темпы из-за ограниченных запасов.
Для противодействия угрозе Игнат призвал усилить превентивные действия против России. Он также подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на российскую нефтегазовую отрасль и дальнейшей военной помощи со стороны партнеров, в частности поставок ракет для Patriot.
"Что в таком случае может помочь? Превентивный ответ - то есть симметричные действия. Нужно наносить удары по их пусковым установкам, по предприятиям, которые производят сами ракеты и компоненты к ним", - отметил Игнат.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Российские войска вечером 27 октября нанесли удар по Харькову. Вражеский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. В результате удара российского дрона по Основянскому району пострадали четыре человека: 32-летняя и 56-летняя женщины, 65-летний мужчина и 4-летний мальчик.
Напомним, Главред сообщал, что вечером 26 октября в Киеве прогремели взрывы. Российские оккупанты запустили по столице баллистические ракеты. В результате ракетного обстрела были повреждены Южный мост и инфраструктура метрополитена.
Ранее, 25 октября, сообщалось, что в результате российских обстрелов Днепропетровской области погибли четыре человека, ещё 22 получили ранения. В Виннице российский беспилотник попал в многоэтажный дом, в результате чего пострадали шесть человек.
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Об персоне: Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооружённых сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.
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