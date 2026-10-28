Соль вместо сахара в кофе: как меняется вкус напитка

Зачем добавлять соль в кофе, как она влияет на горечь и сколько нужно для лучшего вкуса? Рассказываем, когда этот необычный трюк действительно уместен.

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Зачем добавлять соль в кофе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему в кофе добавляют соль вместо сахара

Как щепотка соли влияет на горечь напитка

Когда этот трюк действительно стоит попробовать

Все больше кофеманов вместо сахара или молока добавляют в кофе обычную соль. Несмотря на опасения, напиток не обязательно становится соленым. Зато небольшое количество соли может смягчить горечь и помочь лучше почувствовать вкусовые оттенки кофе. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает kerteszkedj.hu, этот способ имеет научное обоснование. Влияние соли на восприятие горького вкуса исследователи изучают уже несколько десятилетий.

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Почему соль устраняет горечь кофе

Горькость кофе формируется во время обжарки зерен. В частности, хлорогеновые кислоты распадаются на соединения, влияющие на вкус напитка. Ощущение горечи также связано с кофеином. При более сильной обжарке горькие нотки часто становятся более выраженными.

Еще в 1995 году ученые Пол Бреслин и Гарри Бошамп из Центра химических ощущений Монелла в Филадельфии исследовали, как соль влияет на восприятие горьких веществ. Исследования показали, что ионы натрия могут подавлять горький вкус и изменять общее восприятие пищи и напитков.

Соль не удаляет кофеин из кофе и не делает напиток менее крепким. Ее действие заключается в том, что она может ослаблять ощущение горечи. Благодаря этому ярче ощущаются другие вкусовые оттенки - шоколадные, ореховые, карамельные или фруктовые.

Еще одно возможное преимущество такого способа - потребность в сахаре может уменьшиться, ведь напиток будет казаться менее горьким и без дополнительных подсластителей.

Видео о том, зачем в кофе добавляют соль, можно посмотреть здесь:

Как возникла традиция добавлять соль в кофе

Добавление соли в кофе - не просто современный интернет-тренд. В разных странах существуют свои традиции приготовления этого напитка.

Вьетнам

В городе Хюэ популярен соленый кофе Cà phê muối. Его готовят из кофе сорта робуста, соли и сливочной смеси, нередко со сгущенным молоком. Напиток приобрел популярность и за пределами города.

Военно-морские традиции

Существуют рассказы о том, что моряки добавляли соль в кофе, чтобы смягчить неприятный вкус воды. В частности, эту практику связывают с проблемами опреснения воды на кораблях во время Второй мировой войны.

Северные регионы Скандинавии

В некоторых местных традициях кофе сочетали с соленым мясом или сыром.

Современная кулинария

Американский повар Алтон Браун советовал добавлять небольшое количество соли в молотый кофе перед завариванием. При этом количество соли следует подбирать осторожно, чтобы не испортить вкус напитка.

кофе / Инфографика: Главред

Как правильно добавлять соль в кофе

Главное правило - использовать минимальное количество соли. Для начала достаточно крошечной щепотки. Если напиток приобретает выраженный соленый привкус, соли слишком много.

Есть два простых способа проверить этот кулинарный приём.

Перед завариванием

Добавьте щепотку соли в молотый кофе и перемешайте. Затем приготовьте напиток привычным способом - в турке, френч-прессе или с помощью фильтра.

В готовую чашку

Добавьте совсем немного соли в уже заваренный кофе и перемешайте. Так будет проще контролировать вкус и понять, подходит ли этот способ.

Когда соль может улучшить вкус кофе

Такой приём может пригодиться, если кофе имеет чрезмерную горечь. Например, это касается некоторых сортов тёмной обжарки или напитка, который долго оставался горячим после приготовления.

Однако соль не способна полностью исправить вкус некачественных зерен или кофе, который хранился неправильно. Она лишь может сделать горечь менее заметной.

Для свежеобжаренного кофе светлой обжарки добавление соли не всегда уместно. В таком напитке могут присутствовать тонкие фруктовые и кисловатые нотки, которые соль способна изменить или приглушить.

На вкус также влияет вода. Если она слишком жесткая, кофе может казаться менее выразительным. В таком случае стоит попробовать фильтрованную воду, прежде чем добавлять соль.

Безопасно ли пить кофе с солью

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым потреблять менее 5 граммов соли в день. Небольшая щепотка в одной чашке кофе добавляет в рацион определенное количество натрия, хотя оно зависит от того, сколько соли использовано.

Людям, которым врач рекомендовал ограничить потребление натрия, следует учитывать даже небольшие дополнительные источники соли. Альтернативой может служить молоко, которое благодаря своему составу смягчает ощущение горечи.

Чтобы проверить, подходит ли этот способ, можно заварить две чашки одинакового кофе. Одну оставить без добавок, а во вторую добавить крошечную щепотку соли. Сравнение поможет понять, как меняется вкус и стоит ли использовать этот прием в дальнейшем.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвященный садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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