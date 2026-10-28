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Зачем опытные хозяйки надевают пробку на нож: хитрый домашний трюк

Мария Николишин
28 октября 2026, 10:43
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Пробка от вина защищает острие от ударов о другие приборы и снижает риск порезов, особенно в доме, где есть дети.
Зачем опытные хозяйки надевают пробку на нож: хитрый домашний трюк
Как сохранить острину ножей как можно дольше / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Зачем надевать винную пробку на кончик ножа
  • Какие преимущества дает этот простой домашний трюк

Нож есть на каждой кухне и считается незаменимым инструментом. Однако если его неправильно хранить, лезвие может быстрее тупеть или ломаться.

Главред решил разобраться, как правильно хранить ножи на кухне.

видео дня

Почему на кончик ножа надевают пробку

Обычная винная пробка, надетая на кончик ножа, защищает самую уязвимую часть лезвия от повреждений и снижает риск случайных порезов. Этот малоизвестный домашний трюк прежде всего пригодится в домах, где есть дети, пишет Diario Uno.

Проблема обычно возникает при хранении. Ножи часто лежат в ящике вместе с вилками, ложками и другой посудой, поэтому металл постоянно трется о металл, и острие постепенно теряет остроту.

Пробка в этом случае работает как защитный чехол. Она не дает кончику согнуться или отломаться от удара и полностью закрывает участок, о который легче всего пораниться, когда ищешь нужный предмет в ящике.

Что дает защита острия

Главное преимущество этого трюка - безопасность: пробка притупляет острый конец и предотвращает бытовые травмы. Кроме того, лезвие дольше остается острым, ведь не соприкасается с деревянными, пластиковыми или металлическими предметами.

Стоит обратить внимание и на практичность этого способа. Он не требует затрат и времени, а еще позволяет без риска перевозить ножи, если их нужно взять с собой на барбекю или в путешествие. Пробка также помогает сохранять лезвие чистым.

Как ухаживать за ножами, чтобы они дольше прослужили - видео:

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Об источнике: Diario Uno

Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.

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