Пробка от вина защищает острие от ударов о другие приборы и снижает риск порезов, особенно в доме, где есть дети.

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Как сохранить острину ножей как можно дольше / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Зачем надевать винную пробку на кончик ножа

Какие преимущества дает этот простой домашний трюк

Нож есть на каждой кухне и считается незаменимым инструментом. Однако если его неправильно хранить, лезвие может быстрее тупеть или ломаться.

Главред решил разобраться, как правильно хранить ножи на кухне.

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Почему на кончик ножа надевают пробку

Обычная винная пробка, надетая на кончик ножа, защищает самую уязвимую часть лезвия от повреждений и снижает риск случайных порезов. Этот малоизвестный домашний трюк прежде всего пригодится в домах, где есть дети, пишет Diario Uno.

Проблема обычно возникает при хранении. Ножи часто лежат в ящике вместе с вилками, ложками и другой посудой, поэтому металл постоянно трется о металл, и острие постепенно теряет остроту.

Пробка в этом случае работает как защитный чехол. Она не дает кончику согнуться или отломаться от удара и полностью закрывает участок, о который легче всего пораниться, когда ищешь нужный предмет в ящике.

Что дает защита острия

Главное преимущество этого трюка - безопасность: пробка притупляет острый конец и предотвращает бытовые травмы. Кроме того, лезвие дольше остается острым, ведь не соприкасается с деревянными, пластиковыми или металлическими предметами.

Стоит обратить внимание и на практичность этого способа. Он не требует затрат и времени, а еще позволяет без риска перевозить ножи, если их нужно взять с собой на барбекю или в путешествие. Пробка также помогает сохранять лезвие чистым.

Как ухаживать за ножами, чтобы они дольше прослужили - видео:

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Об источнике: Diario Uno Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.

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