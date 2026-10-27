В Харькове дрон попал в многоэтажку: есть раненые, в доме заблокированы люди

По предварительным данным, в доме могут быть заблокированы люди.

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Иллюстративное фото / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ГСЧС

Кратко:

Российский дрон попал в многоэтажку в Основянском районе Харькова

В результате атаки пострадали два человека, среди них - 4-летний мальчик

В поврежденном доме могут оставаться заблокированные люди

Российские войска вечером 27 октября нанесли удар по Харькову. Вражеский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, в доме могут находиться заблокированные люди.

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"Попадание в многоквартирный жилой дом. По имеющейся информации, в нем находятся заблокированные люди", - говорится в сообщении.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что вражеский дрон попал в Основянском районе города. В результате удара пострадали два человека, среди них - четырехлетний мальчик.

Позже в ОВА уточнили, что в Основянском районе у ребенка развилась острая стрессовая реакция. Медики оказывают всю необходимую помощь.

ОБНОВЛЕНО в 23:39. Глава ОГА Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара загорелись 2-этажное производственное здание, 2-этажный многоквартирный жилой дом и 1-этажный жилой дом.

Также повреждены частный жилой дом и автомобиль. Все экстренные службы работают в усиленном режиме.

По уточненным данным ОВА, в результате удара российского дрона по Основянскому району пострадали четыре человека: 32-летняя и 56-летняя женщины, 65-летний мужчина и 4-летний мальчик.

Трое пострадавших были госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Почему ПВО стало сложнее отражать атаки РФ - объяснения экспертов

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что туман и облачность затрудняют работу украинской авиации и отдельных средств ПВО во время российских дроновых атак. В то же время Россия модернизирует ударные беспилотники, пытаясь увеличить их скорость до 750–900 км/ч, что может создать дополнительные трудности для украинской противовоздушной обороны.

Авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что сейчас российские реактивные дроны развивают скорость примерно 450–650 км/ч.

"Следующий этап - это скоростные реактивные ударные платформы со скоростью 750, 850, возможно даже 900 км/ч", - подчеркнул эксперт в эфире телеканала "Киев24".

Для борьбы с новыми угрозами Украине необходимо разрабатывать скоростные средства перехвата, способные уничтожать модернизированные реактивные дроны. Дальнейшее развитие российских беспилотников будет зависеть, в частности, от эффективности украинских дронов-перехватчиков.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред сообщал, что вечером 26 октября в Киеве прогремели взрывы. Российские оккупанты запустили по столице баллистические ракеты. В результате ракетного обстрела были повреждены Южный мост и инфраструктура метрополитена.

Ранее, 25 октября, сообщалось, что в результате российских обстрелов Днепропетровской области погибли четыре человека, ещё 22 получили ранения. В Виннице российский беспилотник попал в многоэтажный дом, в результате чего пострадали шесть человек.

Накануне, утром 25 октября, российские оккупационные войска атаковали Полтаву беспилотниками. В результате удара зафиксировано попадание в здание торгового комплекса.

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О персоне: Олег Синегубов Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, возглавлял Полтавскую областную государственную администрацию.

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