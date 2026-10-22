Удар по Харькову и Лозовскому району: погибла женщина, ранены двое детей

Кратко:
- В Лозовском районе погибла женщина, ранены двое детей
- Дрон попал в девятый этаж офисного здания в Харькове
- В Холодногорском районе сгорели 4 грузовика
В результате российского обстрела села Лимановка Лозовского района погибла 42-летняя женщина, ещё четыре человека получили ранения, среди них мальчики 13 и 10 лет. Ночью враг также атаковал дронами Харьков, под ударом оказались Слободской, Основянский и Холодногорский районы, сообщает начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.
Пострадавшим в Лимановке медики оказали всю необходимую помощь. В Харькове, по данным областных властей, обошлось без жертв и раненых, а экстренные службы работали в усиленном режиме.
Мэр Игорь Терехов уточнил, что город атаковали реактивные "шахеды".
Дрон попал в офисную высотку
Осовянский район враг атаковал как минимум дважды, в частности удар зафиксировали в центральной части города. После одного из ударов сначала существовала угроза, что целью стала многоквартирная высотка, однако впоследствии городские власти выяснили истинное место попадания.
"По уточненной информации, попадание произошло на 9-м этаже офисного здания, примыкающего к жилым домам. На данный момент - без пострадавших и пожара", - сообщил Терехов.
По данным Синегубова, речь идет о 12-этажном офисном здании. Кроме того, в районе поврежден магазин, четыре автомобиля и остекление окон многоквартирного жилого дома.
Горели грузовики и частные дома
Еще одна атака пришлась на Холодногорский район, где после попадания возник пожар. По словам мэра, на месте работают спасатели ГСЧС и городские службы.
"Попадание на территорию стоянки грузовых автомобилей. Вспыхнули 4 грузовика, прицеп и легковой автомобиль", - уточнил Синегубов.
В Слободском районе реактивный беспилотник нанес удар по частному сектору. Там загорелось хозяйственное здание, также повреждены несколько частных домов, пострадавших нет.
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О персоне: Игорь Терехов
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
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