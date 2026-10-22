Удар по Харькову и Лозовскому району: погибла женщина, ранены двое детей

В Харькове под обстрел попали 12-этажное офисное здание, стоянка грузовиков и частные дома.

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Реактивные дроны атаковали три района Харькова, а в Лимановке погибла женщина / Коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Кратко:

В Лозовском районе погибла женщина, ранены двое детей

Дрон попал в девятый этаж офисного здания в Харькове

В Холодногорском районе сгорели 4 грузовика

В результате российского обстрела села Лимановка Лозовского района погибла 42-летняя женщина, ещё четыре человека получили ранения, среди них мальчики 13 и 10 лет. Ночью враг также атаковал дронами Харьков, под ударом оказались Слободской, Основянский и Холодногорский районы, сообщает начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Пострадавшим в Лимановке медики оказали всю необходимую помощь. В Харькове, по данным областных властей, обошлось без жертв и раненых, а экстренные службы работали в усиленном режиме.

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Мэр Игорь Терехов уточнил, что город атаковали реактивные "шахеды".

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Дрон попал в офисную высотку

Осовянский район враг атаковал как минимум дважды, в частности удар зафиксировали в центральной части города. После одного из ударов сначала существовала угроза, что целью стала многоквартирная высотка, однако впоследствии городские власти выяснили истинное место попадания.

"По уточненной информации, попадание произошло на 9-м этаже офисного здания, примыкающего к жилым домам. На данный момент - без пострадавших и пожара", - сообщил Терехов.

По данным Синегубова, речь идет о 12-этажном офисном здании. Кроме того, в районе поврежден магазин, четыре автомобиля и остекление окон многоквартирного жилого дома.

Последствия атаки на Харьков / Фото: t.me/synegubov

Горели грузовики и частные дома

Еще одна атака пришлась на Холодногорский район, где после попадания возник пожар. По словам мэра, на месте работают спасатели ГСЧС и городские службы.

"Попадание на территорию стоянки грузовых автомобилей. Вспыхнули 4 грузовика, прицеп и легковой автомобиль", - уточнил Синегубов.

В Слободском районе реактивный беспилотник нанес удар по частному сектору. Там загорелось хозяйственное здание, также повреждены несколько частных домов, пострадавших нет.

Последствия атаки на Харьков / Фото: t.me/synegubov

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О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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