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Удар по Харькову и Лозовскому району: погибла женщина, ранены двое детей

Анна Ярославская
22 октября 2026, 08:31обновлено 22 октября, 09:28
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В Харькове под обстрел попали 12-этажное офисное здание, стоянка грузовиков и частные дома.
Последствия нападения на Харьковскую область
Реактивные дроны атаковали три района Харькова, а в Лимановке погибла женщина / Коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Кратко:

  • В Лозовском районе погибла женщина, ранены двое детей
  • Дрон попал в девятый этаж офисного здания в Харькове
  • В Холодногорском районе сгорели 4 грузовика

В результате российского обстрела села Лимановка Лозовского района погибла 42-летняя женщина, ещё четыре человека получили ранения, среди них мальчики 13 и 10 лет. Ночью враг также атаковал дронами Харьков, под ударом оказались Слободской, Основянский и Холодногорский районы, сообщает начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Пострадавшим в Лимановке медики оказали всю необходимую помощь. В Харькове, по данным областных властей, обошлось без жертв и раненых, а экстренные службы работали в усиленном режиме.

видео дня

Мэр Игорь Терехов уточнил, что город атаковали реактивные "шахеды".

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Дрон попал в офисную высотку

Осовянский район враг атаковал как минимум дважды, в частности удар зафиксировали в центральной части города. После одного из ударов сначала существовала угроза, что целью стала многоквартирная высотка, однако впоследствии городские власти выяснили истинное место попадания.

"По уточненной информации, попадание произошло на 9-м этаже офисного здания, примыкающего к жилым домам. На данный момент - без пострадавших и пожара", - сообщил Терехов.

По данным Синегубова, речь идет о 12-этажном офисном здании. Кроме того, в районе поврежден магазин, четыре автомобиля и остекление окон многоквартирного жилого дома.

Последствия атаки на Харьков
Последствия атаки на Харьков / Фото: t.me/synegubov

Горели грузовики и частные дома

Еще одна атака пришлась на Холодногорский район, где после попадания возник пожар. По словам мэра, на месте работают спасатели ГСЧС и городские службы.

"Попадание на территорию стоянки грузовых автомобилей. Вспыхнули 4 грузовика, прицеп и легковой автомобиль", - уточнил Синегубов.

В Слободском районе реактивный беспилотник нанес удар по частному сектору. Там загорелось хозяйственное здание, также повреждены несколько частных домов, пострадавших нет.

Последствия атаки на Харьков
Последствия атаки на Харьков / Фото: t.me/synegubov

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, в результате ночной атаки России на Киев 22 октября погиб 1 человек, 22 пострадали, в том числе 4 детей. С вечера 21 октября российские войска нанесли баллистические удары по шести районам столицы. Возникли пожары и разрушения.

В Киеве после массированной ночной атаки временно изменили работу Сырецко-Печерской линии метрополитена. Из-за повреждения инфраструктуры на Южном мосту поезда курсируют только на двух участках "зеленой" линии. Для перевозки пассажиров также усиливают автобусные маршруты № 22 и № 91.

Утром 21 октября и в ночь на среду в Киеве были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги. В Святошинском районе Киева БПЛА попал в 24-этажное здание.

Россия готовит новый массированный удар по Украине - мониторы

Страна-агрессор Россия может нанести новый массированный удар по Украине в течение ближайших 72 часов. Под угрозой - объекты энергетики по всей стране, а также инфраструктура Киева и западных областей.

Российские войска готовятся применить значительное количество ударных беспилотников типа "Герань-2" и их аналогов. Вероятными целями называют объекты энергетической инфраструктуры в различных регионах Украины.

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О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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