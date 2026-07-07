РФ цинично ударила по Харькову: есть погибший и десятки раненых, среди них – 4 детей

Главное:
- Оккупанты посреди дня обстреляли Харьков КАБами
- В результате атаки погиб 54-летний мужчина
- Также известно о десятках раненых, среди них - дети
7 июля днем российские войска цинично нанесли удар по Шевченковскому району Харькова. Оккупанты сбросили на город управляемые авиабомбы, в результате чего есть погибший и раненые. Об этом сообщили глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.
Сначала сообщалось о 16 пострадавших, однако впоследствии их число возросло до 20. Среди раненых - четверо детей. Также подтверждена гибель 54-летнего мужчины.
Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Врачи проводят необходимые обследования и оказывают им медицинскую помощь.
В Харьковской ОГА уточнили, что 11 человек получили взрывные ранения, еще у пятерых медики диагностировали острую стрессовую реакцию. Среди пострадавших - трое детей из одной семьи: 9-летняя девочка и мальчики в возрасте 7 и 4 лет. По данным медиков, все они перенесли острую стрессовую реакцию.
Также медицинская помощь понадобилась 12-летнему мальчику, получившему взрывные ранения.
"На месте продолжают работу наши экстренные службы", - сообщили в ОВА.
По информации Игоря Терехова, в результате российского удара в Шевченковском районе возникли пожары, загорелись автомобили, а также были повреждены жилые дома.
Как добавили в ОВА, попадания зафиксировали в проезжую часть. Взрывной волной повреждено остекление прилегающего здания и припаркованные автомобили.
Атаки РФ на Украину - последние новости
Напомним, в ночь на 7 июля российские войска атаковали Кривой Рог ударным беспилотником. Вражеский дрон попал в терминал "Новой почты" в Кривом Роге, в результате чего возник масштабный пожар.
Как сообщал Главред, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву и области. Оккупанты применили баллистические ракеты "Искандер", "Циркон" и комплексы С-400, выпустив их по городу и пригороду за короткий промежуток времени.
В результате атаки РФ по Киеву пострадал и Подольский район столицы. В частности, вражеская ракета разрушила жилье сотрудницы "Медиацентра Украина" Светланы Чепуренко и корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.
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О персоне: Олег Синегубов
Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
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