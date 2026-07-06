Муравьи исчезнут за считанные дни: домашний способ, о котором знают немногие

Одним из самых доступных способов борьбы считается использование обычного кипятка.

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Как быстро избавиться от муравьев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Одним из самых доступных способов борьбы считается использование обычного кипятка

Мыльный раствор помогает быстро избавиться от насекомых

Муравьи являются неотъемлемой частью природной экосистемы и часто приносят участку немало пользы. Они помогают сокращать численность некоторых вредителей, поедая мелких насекомых, а также разрыхляют землю, прокладывая подземные ходы.

Однако при большом количестве муравьев преимущества могут смениться проблемами, пишет Express.

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Если колония устраивает гнездо рядом с корневой системой растений, почва становится рыхлой, из-за чего корни хуже закрепляются и получают меньше влаги. Это способно негативно сказаться на росте и развитии культур.

Нередко муравейники появляются между плиткой, на садовых дорожках, возле крыльца или на террасе. В теплое время года, когда на улице проходят семейные ужины или пикники, насекомых быстро привлекают сладости и другие продукты. Со временем они могут начать проникать в дом в поисках пищи, превращаясь уже в домашнюю проблему.

Как избавиться от муравейника с помощью кипятка

Одним из самых доступных способов борьбы считается использование обычного кипятка. Метод не требует покупки специальных препаратов и подходит для уничтожения муравейников, расположенных на открытых участках без растительности.

Для этого нужно аккуратно залить кипящую воду прямо в отверстия муравейника. Одной обработки обычно недостаточно, поэтому процедуру рекомендуется повторять несколько раз в день на протяжении двух-трех суток. Такой подход значительно повышает вероятность уничтожения всей колонии, включая матку.

Важно помнить, что кипяток уничтожает не только насекомых, но и живые растения. Поэтому применять этот способ можно только там, где нет цветов, кустарников или овощных культур - например, на дорожках, возле бордюров или между плиткой.

Как помешать муравьям находить дорогу

Даже после уничтожения части колонии насекомые могут продолжать возвращаться по уже проложенным запаховым маршрутам. Чтобы нарушить их ориентацию, можно использовать простые домашние средства.

Раствор уксуса. Смешайте столовый белый уксус с водой в одинаковых пропорциях и обработайте места, где чаще всего появляются муравьи: пороги, дорожки, плинтусы или участки возле дверей.

Смешайте столовый белый уксус с водой в одинаковых пропорциях и обработайте места, где чаще всего появляются муравьи: пороги, дорожки, плинтусы или участки возле дверей. Мыльный раствор. На один литр воды добавьте около двух столовых ложек средства для мытья посуды. Такая смесь помогает удалить феромонные следы, по которым насекомые ориентируются.

На один литр воды добавьте около двух столовых ложек средства для мытья посуды. Такая смесь помогает удалить феромонные следы, по которым насекомые ориентируются. Лимонный раствор. Разведите одну часть лимонного сока тремя частями воды и распылите в местах передвижения муравьев. Кислая среда снижает эффективность их запаховых меток.

Разведите одну часть лимонного сока тремя частями воды и распылите в местах передвижения муравьев. Кислая среда снижает эффективность их запаховых меток. Приманки для уничтожения колонии

Если необходимо избавиться не только от отдельных особей, но и от всего муравейника, можно использовать пищевые приманки.

Сахарная пудра и пищевая сода. Компоненты смешивают в равных пропорциях. Сладкий запах привлекает муравьев, которые уносят смесь в гнездо.

Компоненты смешивают в равных пропорциях. Сладкий запах привлекает муравьев, которые уносят смесь в гнездо. Кукурузная мука. Небольшие порции рассыпают рядом с муравьиными тропами. Насекомые переносят ее внутрь колонии, что помогает сократить численность муравьев.

Быстрые способы борьбы с муравьями

Если необходимо немедленно уменьшить количество насекомых возле дома, можно воспользоваться простыми средствами.

Мыльный раствор, распыленный непосредственно на муравьев и их дорожки, помогает быстро избавиться от насекомых и одновременно удалить запаховые следы.

Еще один вариант - обработка самого муравейника кипятком. Этот способ подходит только для открытых участков, где отсутствуют растения, поскольку высокая температура способна повредить корневую систему любых культур.

Регулярное применение этих методов и своевременное уничтожение новых муравейников помогут значительно сократить численность муравьев на участке и снизить вероятность их появления в доме.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - способ избавиться от муравьев

В ролике автор рассказывает о доступном способе борьбы с муравьями, используя обычные ингредиенты, которые легко найти дома. Он пошагово демонстрирует процесс приготовления приманки, объясняет, какие продукты понадобятся, и советует, в каких местах лучше разместить средство, чтобы повысить его эффективность.

Также в видео представлен рецепт сладкой смеси, привлекающей муравьев. Насекомые переносят приманку в гнездо, благодаря чему воздействие распространяется на всю колонию. По мнению автора, такой способ не требует значительных расходов, готовится за несколько минут и может стать достойной альтернативой готовым средствам для борьбы с муравьями.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

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