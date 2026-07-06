Малина порадует рекордным урожаем: чем поливать кусты в июле

Простое, но проверенное годами удобрение заставит малину плодоносить обильнее.

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Подкормка малины в июле / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Чем подкормить малину для обильного урожая

Как приготовить удобрение из ржаного хлеба

Каждый садовод хочет, чтобы урожай малины был обильным и вкусным, а кусты долго не переставали плодоносить. Чтобы этого добиться, нужно правильно ухаживать за малиной, особенно важно вовремя ее подкармливать.

Главред решил разобраться, чем подкормить малину в июле, чтобы увеличить урожай.

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Чем можно подкормить малину

На протяжении многих лет многие садоводы используют ржаной хлеб для приготовления натурального удобрения для малины. Оно улучшает состояние почвы, стимулирует рост кустов и способствует плодоношению, пишет deccoria.pl.

Как удобрение из хлеба действует на кусты малины

Удобрение из ржаного хлеба "оживляет" почву, поддерживая полезные микроорганизмы и улучшая состояние корней. Это позволяет малине лучше усваивать питательные вещества и переносить летнюю жару.

Также регулярное использование удобрения из хлеба может:

улучшить структуру почвы;

стимулировать развитие корневой системы;

повысить активность полезных микроорганизмов;

поддержать рост и плодоношение малины.

Как приготовить удобрение из ржаного хлеба

Для приготовления удобрения нужно взять около полукилограмма черствого ржаного хлеба и разломать его на мелкие кусочки.

При этом небольшой кубик свежих дрожжей следует растворить в теплой воде с несколькими столовыми ложками сахара, чтобы ускорить брожение.

Хлеб нужно поместить в ведро объемом около 10 литров, залить раствором из дрожжей и теплой воды. После этого ведро следует накрыть тканью и отставить в теплое, солнечное место на 3–4 дня.

После брожения жидкость должна иметь слегка кислый запах. Перед использованием удобрение нужно развести водой в соотношении 1:5.

Поливать малину этим раствором следует не чаще, чем каждые 2–3 недели, из расчета примерно 1–2 литра на куст.

Малина / Инфографика: Главред

До какого месяца можно использовать удобрение

Удобрение из ржаного хлеба можно использовать с конца июня до середины августа, когда кусты достигают пика развития и начинают плодоносить.

Разницу можно заметить уже через несколько недель регулярного полива - малина станет пышной, а листья приобретут красивый, яркий зеленый цвет.

Как ухаживать за малиной в июле – видео:

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