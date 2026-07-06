Малина порадует рекордным урожаем: чем поливать кусты в июле

Вы узнаете:
- Чем подкормить малину для обильного урожая
- Как приготовить удобрение из ржаного хлеба
Каждый садовод хочет, чтобы урожай малины был обильным и вкусным, а кусты долго не переставали плодоносить. Чтобы этого добиться, нужно правильно ухаживать за малиной, особенно важно вовремя ее подкармливать.
Главред решил разобраться, чем подкормить малину в июле, чтобы увеличить урожай.
Чем можно подкормить малину
На протяжении многих лет многие садоводы используют ржаной хлеб для приготовления натурального удобрения для малины. Оно улучшает состояние почвы, стимулирует рост кустов и способствует плодоношению, пишет deccoria.pl.
Как удобрение из хлеба действует на кусты малины
Удобрение из ржаного хлеба "оживляет" почву, поддерживая полезные микроорганизмы и улучшая состояние корней. Это позволяет малине лучше усваивать питательные вещества и переносить летнюю жару.
Также регулярное использование удобрения из хлеба может:
- улучшить структуру почвы;
- стимулировать развитие корневой системы;
- повысить активность полезных микроорганизмов;
- поддержать рост и плодоношение малины.
Как приготовить удобрение из ржаного хлеба
Для приготовления удобрения нужно взять около полукилограмма черствого ржаного хлеба и разломать его на мелкие кусочки.
При этом небольшой кубик свежих дрожжей следует растворить в теплой воде с несколькими столовыми ложками сахара, чтобы ускорить брожение.
Хлеб нужно поместить в ведро объемом около 10 литров, залить раствором из дрожжей и теплой воды. После этого ведро следует накрыть тканью и отставить в теплое, солнечное место на 3–4 дня.
После брожения жидкость должна иметь слегка кислый запах. Перед использованием удобрение нужно развести водой в соотношении 1:5.
Поливать малину этим раствором следует не чаще, чем каждые 2–3 недели, из расчета примерно 1–2 литра на куст.
До какого месяца можно использовать удобрение
Удобрение из ржаного хлеба можно использовать с конца июня до середины августа, когда кусты достигают пика развития и начинают плодоносить.
Разницу можно заметить уже через несколько недель регулярного полива - малина станет пышной, а листья приобретут красивый, яркий зеленый цвет.
Как ухаживать за малиной в июле – видео:
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Об источнике: Deccoria
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