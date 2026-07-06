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Россия массированно ударила по Одессе: что известно о разрушениях и раненых

Инна Ковенько
6 июля 2026, 07:45обновлено 6 июля, 09:14
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Враг применил ударные беспилотники и коварно направил удар на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру города
Россия подвергла Одессу массированной атаке
Россия подвергла Одессу массированной атаке / Коллаж: Главред, фото: горсовет

Кратко:

  • Оккупанты атаковали Одессу дронами
  • Повреждены жилые дома в нескольких районах города
  • Ранения получил 23-летний парень

В ночь на 6 июля российские войска массированно атаковали Одессу. В результате ударов в нескольких районах города наблюдаются разрушения.

Ранение получил 23-летний молодой человек. Об этом сообщает глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

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"Этой ночью враг снова атаковал Одессу. Все соответствующие службы непрерывно работали, ликвидируя последствия и помогая людям", - говорится в сообщении.

В Киевском районе в результате обстрела повреждены пять частных домов и общежитие. Продолжается разбор завалов. Трамвайные пути уже восстановили, поэтому движение общественного транспорта не прерывалось.

В Хаджибейском районе горели гаражи, в прилегающих домах выбиты окна. Также жители уже подали 26 заявлений на получение компенсации за повреждённое имущество.

  • Наслідки атаки на Одесу 6 липня
    Наслідки атаки на Одесу 6 липня Фото: МВА, ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу 6 липня
    Наслідки атаки на Одесу 6 липня Фото: МВА, ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу 6 липня
    Наслідки атаки на Одесу 6 липня Фото: МВА, ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу 6 липня
    Наслідки атаки на Одесу 6 липня Фото: МВА, ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу 6 липня
    Наслідки атаки на Одесу 6 липня Фото: МВА, ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу 6 липня
    Наслідки атаки на Одесу 6 липня Фото: МВА, ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу 6 липня
    Наслідки атаки на Одесу 6 липня Фото: МВА, ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу 6 липня
    Наслідки атаки на Одесу 6 липня Фото: МВА, ДСНС

Массированная атака РФ 6 июля - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 6 июля российские войска нанесли удары по Киеву и области. По данным городской военной администрации, в столице пострадали 24 человека, среди них двое детей. В ходе спасательных работ обнаружили еще двух погибших, и число жертв возросло до семи.

Больше всего пострадал Дарницкий район: обломки повредили 25-этажный дом, заблокировав жильцов верхних этажей. Спасатели эвакуировали 22 человека, но под завалами обнаружили двух погибших. В соседнем небоскребе вспыхнул пожар, продолжается эвакуация.

В Подольском районе поврежден 21-этажный дом, в Оболонском - масштабные пожары на складах и в нежилых объектах.

В области также зафиксированы последствия ударов. В результате вражеской атаки пострадали Бучанский, Вышгородский и Броварской районы области. В Бучанском районе погиб один человек, ещё 10 получили травмы, шестеро находятся в больнице. Разрушения зафиксированы в Вышгородском и Броварском районах.

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О персоне: Сергей Лысак

Сергей Лысак - украинский деятель органов государственной безопасности и государственный служащий. Участник АТО. С 7 февраля 2023 года по 15 октября 2025 года - председатель Днепропетровской областной государственной администрации. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации, сообщает Википедия.

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