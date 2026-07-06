Россия массированно ударила по Одессе: что известно о разрушениях и раненых

Кратко:
- Оккупанты атаковали Одессу дронами
- Повреждены жилые дома в нескольких районах города
- Ранения получил 23-летний парень
В ночь на 6 июля российские войска массированно атаковали Одессу. В результате ударов в нескольких районах города наблюдаются разрушения.
Ранение получил 23-летний молодой человек. Об этом сообщает глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
"Этой ночью враг снова атаковал Одессу. Все соответствующие службы непрерывно работали, ликвидируя последствия и помогая людям", - говорится в сообщении.
В Киевском районе в результате обстрела повреждены пять частных домов и общежитие. Продолжается разбор завалов. Трамвайные пути уже восстановили, поэтому движение общественного транспорта не прерывалось.
В Хаджибейском районе горели гаражи, в прилегающих домах выбиты окна. Также жители уже подали 26 заявлений на получение компенсации за повреждённое имущество.
Массированная атака РФ 6 июля - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 6 июля российские войска нанесли удары по Киеву и области. По данным городской военной администрации, в столице пострадали 24 человека, среди них двое детей. В ходе спасательных работ обнаружили еще двух погибших, и число жертв возросло до семи.
Больше всего пострадал Дарницкий район: обломки повредили 25-этажный дом, заблокировав жильцов верхних этажей. Спасатели эвакуировали 22 человека, но под завалами обнаружили двух погибших. В соседнем небоскребе вспыхнул пожар, продолжается эвакуация.
В Подольском районе поврежден 21-этажный дом, в Оболонском - масштабные пожары на складах и в нежилых объектах.
В области также зафиксированы последствия ударов. В результате вражеской атаки пострадали Бучанский, Вышгородский и Броварской районы области. В Бучанском районе погиб один человек, ещё 10 получили травмы, шестеро находятся в больнице. Разрушения зафиксированы в Вышгородском и Броварском районах.
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О персоне: Сергей Лысак
Сергей Лысак - украинский деятель органов государственной безопасности и государственный служащий. Участник АТО. С 7 февраля 2023 года по 15 октября 2025 года - председатель Днепропетровской областной государственной администрации. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации, сообщает Википедия.
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