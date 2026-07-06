Россия ударила по трем районам Киевщины: есть погибший и много раненых

В результате вражеской атаки пострадали Бучанский, Вышгородский и Броварской районы области, а жителям Вишневого рекомендуют не выходить на улицу.

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Россия атаковала Киевскую область / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, ua.depositphotos.com, ГСЧС

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Атака затронула три района Киевской области

В результате обстрела один человек погиб, ещё 10 получили ранения

Жителей Вишневого призывают и в дальнейшем оставаться в укрытиях

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В результате атаки россиян в ночь на 6 июля пострадал не только Киев, но и область. Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, есть погибший и много раненых.

Последствия вражеского удара зафиксированы сразу в нескольких районах области - Бучанском, Вышгородском и Броварском. В Бучанском районе погиб один человек, ещё 10 жителей получили травмы. Шестеро пострадавших с осколочными ранениями и переломами конечностей в настоящее время находятся в местной больнице.

Помимо человеческих потерь, вражеская атака привела к значительным материальным убыткам. Повреждениям подверглись частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры в пострадавших районах области.

Обращение к жителям Вишневого

В самом Вишневом в Киевской области ситуация остается напряженной - местные власти попросили людей воздержаться от привычного распорядка дня. Речь идет об улицах Киевская, Святошинская, Парковая, Леси Украинки, Европейская, Балукова, Железнодорожная и Южная.

"Просим всех оставаться в укрытиях до отдельного сообщения об окончании опасности", - призывают в горсовете Вишневого.

Сколько ракет и дронов производит РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил об ориентировочных темпах производства вооружения в России.

По его словам, ежесуточно РФ может производить примерно 130–140 ударных беспилотников типа "Шахед", а также аналогичные по назначению БПЛА в тех же объемах.

Что касается ракетного вооружения, эксперт отмечает, что наибольшие темпы производства приходятся на баллистические ракеты - около трех единиц в сутки. Кроме того, россияне могут производить примерно две крылатые ракеты Х-101 ежедневно, а также 1–2 ракеты "Калибр" в сутки.

В то же время ракеты типа "Циркон" и "Кинжал", по оценке Коваленко, производятся в значительно меньших объемах - ориентировочно 1–3 единицы в неделю. Эксперт также добавляет, что у РФ есть определенный неприкосновенный стратегический запас вооружения.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удар РФ по Киеву - что известно

Как писал Главред, российская атака на Киев в ночь на 6 июля привела к масштабным разрушениям и новым жертвам. По данным городской военной администрации, число пострадавших возросло до 24 человек, среди них двое детей. В ходе спасательных работ ГСЧС обнаружили еще двух погибших, и общее число жертв теперь составляет семь человек.

Больше всего пострадал Дарницкий район. В 25-этажном доме обломки повредили четвертый этаж, заблокировав жильцов верхних этажей. Спасатели уже вывели из ловушки 22 человека, но именно здесь под завалами нашли двух погибших. В соседнем небоскребе вспыхнул пожар на верхних этажах, продолжается эвакуация жильцов.

В Подольском районе обломки повредили 21-этажное здание, а в Оболонском возникли масштабные пожары на складах и в нежилых объектах. Экстренные службы работают без перерыва, ликвидируя последствия ударов и уточняя данные о масштабах разрушений и количестве пострадавших.

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О личности: Николай Калашник Николай Калашник - украинский государственный деятель. Глава Киевской областной государственной администрации с 24 марта 2025 года, пишет Википедия. Ранее занимал должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.

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