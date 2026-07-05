Главные именины недели: кто отмечает День ангела с 6 по 12 июля

Именины с 6 по 12 июля отмечают Марина, Ольга, Михаил и другие. Календарь именных дней с 6 по 12 июля поможет не пропустить важную дату.

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Именины / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Кто отмечает День ангела с 6 по 12 июля

Кого поздравить с именинами на этой неделе

Как возникла традиция празднования

Для многих украинцев День ангела остается особым праздником, который отмечают даже те, кто не слишком религиозен. Это прекрасная возможность вспомнить о родных, друзьях или коллегах и поздравить их с днем небесного покровителя. Главред расскажет подробнее о том, кто отмечает день ангела с 6 по 12 июля.

Как сообщает PMG.ua, неделя с 6 по 12 июля будет богатой на именины. Люди с одним и тем же именем могут отмечать День ангела несколько раз в год. В таком случае обычно выбирают дату, ближайшую к дню рождения.

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Кто отмечает День ангела с 6 по 12 июля

Вот список именинов по дням недели:

6 июля (понедельник): Марина, Марта.

7 июля (вторник): Тома, Феодосий.

8 июля (среда): Прокопий.

9 июля (четверг): Кирилл, Федор.

10 июля (пятница): Антоний, Леонтий.

11 июля (суббота): Ольга, Елена.

12 июля (воскресенье): Иларий, Михаил.

Почему День ангела был важнее дня рождения

В прошлом День ангела имел для украинцев большее значение, чем светский день рождения. На протяжении многих веков эти даты нередко совпадали или были очень близки друг к другу.

Имена новорождённым традиционно выбирали по церковному календарю (святым) и советам священника. Поскольку крещение ребёнка обычно происходило на восьмой день после рождения, День ангела и день рождения часто праздновали почти одновременно.

Как изменилась традиция именинов

В советский период из-за преследования религии традиция называть детей в честь святых по церковному календарю постепенно ослабла - родители чаще выбирали имена родственников. После обретения Украиной независимости эта традиция начала возрождаться, и сегодня многие люди вновь обращаются к своему небесному покровителю с молитвой и просят духовной поддержки.

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