Главные именины недели: кто отмечает День ангела с 6 по 12 июля

Читайте в материале:
- Кто отмечает День ангела с 6 по 12 июля
- Кого поздравить с именинами на этой неделе
- Как возникла традиция празднования
Для многих украинцев День ангела остается особым праздником, который отмечают даже те, кто не слишком религиозен. Это прекрасная возможность вспомнить о родных, друзьях или коллегах и поздравить их с днем небесного покровителя. Главред расскажет подробнее о том, кто отмечает день ангела с 6 по 12 июля.
Как сообщает PMG.ua, неделя с 6 по 12 июля будет богатой на именины. Люди с одним и тем же именем могут отмечать День ангела несколько раз в год. В таком случае обычно выбирают дату, ближайшую к дню рождения.
Кто отмечает День ангела с 6 по 12 июля
Вот список именинов по дням недели:
6 июля (понедельник): Марина, Марта.
7 июля (вторник): Тома, Феодосий.
8 июля (среда): Прокопий.
9 июля (четверг): Кирилл, Федор.
10 июля (пятница): Антоний, Леонтий.
11 июля (суббота): Ольга, Елена.
12 июля (воскресенье): Иларий, Михаил.
Почему День ангела был важнее дня рождения
В прошлом День ангела имел для украинцев большее значение, чем светский день рождения. На протяжении многих веков эти даты нередко совпадали или были очень близки друг к другу.
Имена новорождённым традиционно выбирали по церковному календарю (святым) и советам священника. Поскольку крещение ребёнка обычно происходило на восьмой день после рождения, День ангела и день рождения часто праздновали почти одновременно.
Как изменилась традиция именинов
В советский период из-за преследования религии традиция называть детей в честь святых по церковному календарю постепенно ослабла - родители чаще выбирали имена родственников. После обретения Украиной независимости эта традиция начала возрождаться, и сегодня многие люди вновь обращаются к своему небесному покровителю с молитвой и просят духовной поддержки.
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Об источнике: PMG
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