Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский рассказал о разговоре с Трампом и раскрыл перспективы завершения войны

Алексей Тесля
4 июля 2026, 23:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
Стороны обсудили ситуацию на фронте и дипломатические усилия по завершению войны.
Зеленский рассказал о разговоре с Трампом и раскрыл перспективы завершения войны
Владимир Зеленский провел разговор с Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Трампом
  • Есть реальная перспектива завершить войну, считает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

В его ходе президент поздравил своего американского коллегу и граждан США с Днем независимости.

видео дня

Также стороны обсудили ситуацию на фронте и дипломатические усилия по завершению войны.

"Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение. Договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре", – написал Зеленский.

Президент также выразил благодарность Соединённым Штатам за оказанную Украине помощь.

"Мы благодарны Соединённым Штатам за всю оказанную помощь, от "Джавелинов" и "Пэтриотов" до политической поддержки, и чрезвычайно ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости. Я благодарен всем американцам, которым небезразлично будущее Украины, Европы и всех людей в мире, для которых свобода имеет значение", – отметил Зеленский.

К посту президент добавил фотографию, на которой монумент "Родина-мать" подсвечен в цвета флага Соединенных Штатов.

Screenshot
/ Telegram В.Зеленского

Трамп высказался о возможной встрече Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести личные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

По словам американского лидера, он положительно относится к инициативе проведения такой встречи. Трамп отметил, что прямой контакт между лидерами двух стран может сыграть важную роль в поиске путей дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее был раскрыт сценарий визита представителей Трампа в Украину. Вашингтону нужна свежая информация о позиции диктатора Владимира Путина, считает Игорь Рейтерович.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп разочарован в Путине и не исключает отказа от "духа Анкориджа". Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Путина, сообщают источники.

Как ранее сообщал Главред, Зеленский срочно обратился к Трампу после массированного удара РФ. Украина уже длительное время ведет переговоры с США о получении лицензий на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Читайте также:

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Владимир Зеленский Дональд Трамп война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский рассказал о разговоре с Трампом и раскрыл перспективы завершения войны

Зеленский рассказал о разговоре с Трампом и раскрыл перспективы завершения войны

23:27Украина
РФ хочет создать "полосу безопасности" в трех областях Украины: циничное заявление

РФ хочет создать "полосу безопасности" в трех областях Украины: циничное заявление

22:08Война
Угроза наступления со стороны Беларуси: в ГПСУ сделали важное заявление

Угроза наступления со стороны Беларуси: в ГПСУ сделали важное заявление

20:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины около поезда за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины около поезда за 29 с

Китайский гороскоп на завтра, 5 июля: Петухам - соблазн, Змеям - конфликт

Китайский гороскоп на завтра, 5 июля: Петухам - соблазн, Змеям - конфликт

По-прежнему популярны, и не зря: 8 лайфхаков из СССР, которые действительно работают

По-прежнему популярны, и не зря: 8 лайфхаков из СССР, которые действительно работают

Чем полить помидоры в июле: простой трюк увеличит урожай томатов на 25%

Чем полить помидоры в июле: простой трюк увеличит урожай томатов на 25%

Россия готовит новые массированные удары: Сырский сделал важное заявление

Россия готовит новые массированные удары: Сырский сделал важное заявление

Последние новости

23:27

Зеленский рассказал о разговоре с Трампом и раскрыл перспективы завершения войны

22:55

Что приготовить из смородины на зиму: лучшие идеи для каждой хозяйки

22:31

В РФ заговорили о новом "прекращении огня": детали провокационного заявления

22:08

РФ хочет создать "полосу безопасности" в трех областях Украины: циничное заявление

22:06

Приметы 5 июля: почему в этот день нельзя занавешивать окна на ночь

Кто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеонеКто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеоне
21:27

Жара больше не помешает спать: простой предмет у кровати охладит за минутыВидео

21:17

Верхушечная гниль уничтожает помидоры: что нужно немедленно сделать в жаркие дни

21:12

Водителей призвали не мыть авто в жару: одна ошибка может дорого обойтисьВидео

20:31

Угроза наступления со стороны Беларуси: в ГПСУ сделали важное заявление

Реклама
20:23

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля: Тельцам — прибыль, Львам — новые должности

19:56

Россия проиграла Черное море: Зеленский сделал громкое заявление об успехах ВМС

19:32

Орхидеи "взорвутся" бурным цветением: простой приём, о котором мало кто знаетВидео

19:29

Женщина увидела "врата в рай", но отказалась сделать последний шаг

19:10

Как Путин устроил россиянам топливный кризис: Гардус о действиях Кремлямнение

19:04

Как помыть собаку без страха, криков и стресса — раскрыт простой секретВидео

18:56

Даже после перемирия: военный назвал сроки нового вторжения РФ

18:50

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 июля: Водолеям — победа, Рыбам — ожидание

18:34

На весь год: хозяйка раскрыла "особый" рецепт вишневой наливкиВидео

18:27

Предложение Зеленского о встрече с Путиным: появился ответ Кремля

18:09

Урожай сгниет, если опоздать: верный признак того, что пора выкапывать чеснок

Реклама
18:02

ПВО в одном из регионов Украины существенно усилят – что известно

17:57

Накроет ли Украину новая волна жары до +40: синоптик сказал, к чему готовиться

17:42

"Не стоит откладывать": Денисенко сделала неожиданное заявление о свадьбе

17:35

В Киеве слезы, в Монте-Карло вечеринка с россиянами: как развлекается Димопулос

17:27

Опасность, о которой мало кто знает: какая угроза от обычного пауэрбанкаВидео

17:16

Успех с 6 по 12 июля: три знака зодиака, которым повезёт

17:00

Школьная головоломка со спичками, которая заставляет взрослых хорошо подуматьВидео

16:57

Мама Верки Сердючки восхитила внучкой и красавцем-мужем на свежем фото

16:51

Рожденные в определенные месяцы чаще других живут прошлым: в чем причина

16:40

Его выращивал каждый дед: что означает странное украинское слово "самосад"

16:29

Пехота РФ идет на штурм: начштаба Black Raven о деталях боев за Константиновку

16:10

Доллар и евро могут удивить: свежий прогноз курса до 12 июля

16:02

Не все хотят вспоминать: как украинцы спасли Польшу от уничтожения и оккупацииВидео

15:57

Лунный календарь на неделю: когда ожидать финансового успеха, а когда — ссор

15:55

Что носить вместо джинсовых шорт летом: 5 альтернатив, чтобы не страдать от жарыВидео

15:26

Лук сгниет из-за одной ошибки: как определить точное время уборки урожая

15:16

Россия готовит новые массированные удары: Сырский сделал важное заявление

15:16

Всего 1 литр под куст: чем полить огурцы, чтобы росли быстрее и дали больше урожаяВидео

15:12

Семья случайно разбогатела благодаря забытой находке на чердаке

14:54

Листья огромные, а плодов нет: копеечный раствор заставит кабачки давать завязиВидео

Реклама
14:44

Ночной разгром в "Бельбеке": бойцы ГУР одним ударом уничтожили МиГ-29 и не толькоВидео

14:23

"В Польше истерика": Вятрович объяснил, что стоит за громкими заявлениями Варшавы

14:19

Началась опасная 7-балльная магнитная буря: как долго будет штормить Землю

14:13

Главная поп-звезда США Тейлор Свифт вышла замуж — детали роскошной свадьбы

14:00

Главный миф о солнечных панелях: сколько они работают на самом деле

13:42

Путин объявил об оккупации Константиновки: Зеленский бросил ему неожиданный вызов

13:36

Выигрывают в лотерею с первого раза: названы даты рождения счастливчиков

13:32

Как быстро разморозить морозилку: хитрость, о которой все молчатВидео

13:06

Инсульт и тяжелая болезнь: умерла звезда сериала "Кармелита"

12:59

От бессонных ночей к роскошным триумфам: Таро прогноз для Рыб на июль 2026Видео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять