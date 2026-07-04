Зеленский рассказал о разговоре с Трампом и раскрыл перспективы завершения войны

Главное:
- Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Трампом
- Есть реальная перспектива завершить войну, считает Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
В его ходе президент поздравил своего американского коллегу и граждан США с Днем независимости.
Также стороны обсудили ситуацию на фронте и дипломатические усилия по завершению войны.
"Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение. Договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре", – написал Зеленский.
Президент также выразил благодарность Соединённым Штатам за оказанную Украине помощь.
"Мы благодарны Соединённым Штатам за всю оказанную помощь, от "Джавелинов" и "Пэтриотов" до политической поддержки, и чрезвычайно ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости. Я благодарен всем американцам, которым небезразлично будущее Украины, Европы и всех людей в мире, для которых свобода имеет значение", – отметил Зеленский.
К посту президент добавил фотографию, на которой монумент "Родина-мать" подсвечен в цвета флага Соединенных Штатов.
Трамп высказался о возможной встрече Зеленского и Путина
Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести личные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.
По словам американского лидера, он положительно относится к инициативе проведения такой встречи. Трамп отметил, что прямой контакт между лидерами двух стран может сыграть важную роль в поиске путей дипломатического урегулирования конфликта.
Ранее был раскрыт сценарий визита представителей Трампа в Украину. Вашингтону нужна свежая информация о позиции диктатора Владимира Путина, считает Игорь Рейтерович.
Напомним, ранее сообщалось, что Трамп разочарован в Путине и не исключает отказа от "духа Анкориджа". Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Путина, сообщают источники.
Как ранее сообщал Главред, Зеленский срочно обратился к Трампу после массированного удара РФ. Украина уже длительное время ведет переговоры с США о получении лицензий на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Читайте также:
- Угроза наступления со стороны Беларуси: в ГПСУ сделали важное заявление
- Пехота РФ идет на штурм: начштаба Black Raven о деталях боев за Константиновку
- Много погибших и раненых: подробности трагедии на трассе Одесса–Николаев
Об источнике: Офис Президента Украины
Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред