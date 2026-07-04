Зеленский рассказал о разговоре с Трампом и раскрыл перспективы завершения войны

Стороны обсудили ситуацию на фронте и дипломатические усилия по завершению войны.

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Владимир Зеленский провел разговор с Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/WhiteHouse

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Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Трампом

Есть реальная перспектива завершить войну, считает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

В его ходе президент поздравил своего американского коллегу и граждан США с Днем независимости.

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Также стороны обсудили ситуацию на фронте и дипломатические усилия по завершению войны.

"Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение. Договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре", – написал Зеленский.

Президент также выразил благодарность Соединённым Штатам за оказанную Украине помощь.

"Мы благодарны Соединённым Штатам за всю оказанную помощь, от "Джавелинов" и "Пэтриотов" до политической поддержки, и чрезвычайно ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости. Я благодарен всем американцам, которым небезразлично будущее Украины, Европы и всех людей в мире, для которых свобода имеет значение", – отметил Зеленский.

К посту президент добавил фотографию, на которой монумент "Родина-мать" подсвечен в цвета флага Соединенных Штатов.

/ Telegram В.Зеленского

Трамп высказался о возможной встрече Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести личные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

По словам американского лидера, он положительно относится к инициативе проведения такой встречи. Трамп отметил, что прямой контакт между лидерами двух стран может сыграть важную роль в поиске путей дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее был раскрыт сценарий визита представителей Трампа в Украину. Вашингтону нужна свежая информация о позиции диктатора Владимира Путина, считает Игорь Рейтерович.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп разочарован в Путине и не исключает отказа от "духа Анкориджа". Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Путина, сообщают источники.

Как ранее сообщал Главред, Зеленский срочно обратился к Трампу после массированного удара РФ. Украина уже длительное время ведет переговоры с США о получении лицензий на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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