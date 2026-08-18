Доллар и евро внезапно взлетели: новый курс валют на 19 августа

Национальный банк Украины обновил официальный курс.

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Курс валют в Украине на 19 августа / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой официальный курс доллара установил НБУ

Как изменился курс евро

Сколько стоит польский злотый

В среду, 19 августа, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар США и евро несколько подорожали, тогда как польский злотый подешевел по сравнению с предыдущим рабочим днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на 19 августа установлен на уровне 44,78 грн/долл. В понедельник, 18 августа, американская валюта стоила 44,69 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал примерно на 8 копеек.

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Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро

Официальный курс евро на 19 августа составляет 51,83 грн/евро. Для сравнения, 18 августа он был на уровне 51,81 грн/евро. Таким образом, европейская валюта подорожала на 2 копейки.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 44,74/44,79 грн/долл., а к евро - 51,80/51,84 грн/евро.

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на 19 августа установлен на уровне 12,00 грн/злотый. В предыдущий рабочий день он составлял 12,03 грн/злотый. Таким образом, польская валюта подешевела на 3 копейки.

Что будет с курсом доллара во второй половине августа - прогноз эксперта

Эксперт Андрей Шевчишин заявил, что во второй половине августа гривня может оказаться под дополнительным давлением из-за сокращения валютных поступлений от экспорта и роста импорта.

По его словам, проблемы с портами могут сказаться на валютном рынке с задержкой в 2–4 недели. В то же время Украина увеличивает закупки газа и готовится к отопительному сезону, а после окончания отпусков может вырасти спрос населения на валюту.

Базовый прогноз эксперта предусматривает курс доллара на уровне 45-46 грн, наличный курс - 45,20-46 грн. При негативном сценарии доллар может подорожать до 46-46,50 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что в середине августа доллар и евро, скорее всего, будут оставаться в прогнозируемых пределах. Лесовой назвал ожидаемые пределы межбанковского курса 44,5–45 грн за доллар и 51–51,7 грн за евро в качестве ориентиров рынка.

Как ранее сообщал Главред, Лесовой также отметил, что повышенные ставки по гривневым депозитам могут сдерживать спрос населения на валюту. По его расчетам, вклад на шесть месяцев под 17,5% годовых дает около 6,74% чистой прибыли после уплаты налогов.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 18 августа и сообщил о подорожании евро и злотого. Согласно опубликованным данным, евро подорожал до 51,80 грн, а злотый - до 12,02 грн.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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