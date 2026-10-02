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Могут быть жертвы: эксперт назвал главную опасность ударов РФ по мостам в Киеве

Анна Косик
2 октября 2026, 17:21
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Многие опасаются, что РФ фактически парализует Киев. Однако последствия вражеских ударов могут оказаться совсем другими.
Могут быть жертвы: эксперт назвал главную опасность ударов РФ по мостам в Киеве
В чем на самом деле заключается опасность ударов российских дронов по мостам Киева / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Что сказал Беспалов:

  • РФ вряд ли сможет парализовать Киев ударами по мостам
  • Атаки на мосты в столице могут иметь ряд негативных последствий

Страна-агрессор Россия второй день подряд атакует Южный мост в Киеве. Многие опасаются, что вскоре враг начнет наносить удары и по другим мостам столицы, чтобы парализовать город.

Однако полностью парализовать Киев таким образом вряд ли возможно. Об этом в интервью Главреду рассказал транспортный эксперт Дмитрий Беспалов.

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"У нас уже бывали ситуации, например во время сильных снегопадов, когда город фактически переживал транспортный паралич. Но в целом полностью остановить Киев невозможно", - подчеркнул он.

Однако, по словам эксперта, удары по киевским мостам могут иметь и другие негативные последствия.

"В то же время можно ослабить экономическую активность, вызвать отток населения, парализовать работу отдельных учреждений. Могут быть и дополнительные человеческие жертвы, например, из-за того, что экстренный транспорт не сможет вовремя добраться до места назначения", - предупредил Беспалов.

Поэтому удары РФ по мостам столицы могут сработать как террористическая операция. Враг может создать физически и психологически невыносимые условия для жизни в столице и запугать людей.

Может ли РФ уничтожить мосты в Киеве

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия технически может попытаться вывести из строя киевские мосты. Однако он обращает внимание на то, что за годы полномасштабной войны Россия не перешла к массированному системному уничтожению крупных мостов в глубоком тылу Украины.

Одним из объяснений этого Жданов называет риск зеркального ответа со стороны Украины по российской транспортной инфраструктуре. Такая взаимная эскалация могла бы создать для России серьезные проблемы из-за особенностей ее транспортной сети. На российских территориях большие расстояния между ключевыми населёнными пунктами, а плотность автомобильных и железнодорожных путей ниже.

Удары по мостам в Киеве - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия днем 1 октября атаковала Южный мост в Киеве реактивными дронами. В результате атаки были повреждения, пострадавших нет.

Вечером 1 октября в результате третьего попадания БПЛА в Южный мост были повреждены опора, отбойник, дорожное покрытие и бетонное защитное ограждение метрополитена.

Впоследствии стало известно, что ночью 2 октября российская оккупационная армия атаковала Киев. Под удар снова попал Южный мост, после чего его полностью перекрыли.

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О персоне: Дмитрий Беспалов

Дмитрий Беспалов - украинский транспортный эксперт, специалист по транспортному планированию и моделированию. Директор компании ProMobility ("О мобильности"), соучредитель Bespalov Lab ("Беспалов ЛАБ") и старший преподаватель кафедры городского строительства Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУБА).

В 2008 году окончил КНУБА по специальности "Городское строительство и хозяйство", после чего начал работать на кафедре университета. Профессионально занимается транспортным моделированием более 18 лет, работал над проектами в Украине и за рубежом. Среди заказчиков и партнеров его проектов - Всемирный банк, ЕБРР, EGIS, PTV Group и Zaha Hadid Architects.

В 2019 году был внештатным советником заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры, а в 2021–2024 годах - внештатным советником министра инфраструктуры, а впоследствии вице-премьер-министра по восстановлению Украины. Также в 2019–2024 годах входил в состав Технического совета Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Специализируется на вопросах городской мобильности, организации общественного транспорта, транспортного моделирования, дорожной инфраструктуры и планирования транспортных систем. Является автором и соавтором научных работ в этой сфере.

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