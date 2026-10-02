Путин приказал бить по Украине без ограничений: Зеленский раскрыл новую тактику

Украинская разведка перехватила разговоры Кремля, после которых стало ясно, почему осенью резко возросло количество ударов по гражданским объектам.

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Путин приказал своей армии отказаться от всех "правил войны" / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/news_kremlin,

Главное из заявления Зеленского:

Путин в сентябре приказал воевать без ограничений

Увеличилось количество ударов по школам, больницам и дата-центрам

Данные получены из перехваченных разговоров Кремля

Диктатор Владимир Путин в сентябре дал военному руководству России указание отказаться от любых ограничений при нанесении авиаударов по Украине. Следствием этого стал резкий рост количества ударов по гражданским объектам на фоне попыток Кремля вернуть себе преимущество в войне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times.

По его словам, приказ прозвучал именно тогда, когда Россия начала наращивать интенсивность атак на Киев. Под ударами оказались школы, больницы и дата-центры.

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Зеленский обратил внимание и на то, откуда Киев располагает этими данными: информацию украинские спецслужбы получили после перехвата разговоров представителей Кремля.

"Он (Путин - ред.) сказал, что сейчас нет никаких правил", - рассказал глава государства.

Российский удар по столичной школе 1 октября, по мнению президента, показывает, что целенаправленные поражения подобных объектов превратились в распространенную практику, а не в единичные случаи.

Он добавил, что последняя российская кампания также является ответом на удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам, портам и складам в глубине России, которые привели к нехватке топлива и усилили ощущение незащищенности в городах и туристических центрах страны.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Почему РФ начала атаковать мосты в Киеве

Офицер командования штурмовых войск Денис Ярославский отмечал, что удары по мостам могут быть частью потенциально более широкой стратегии России в отношении крупных украинских городов.

По его мнению, речь идет не только о физическом повреждении отдельных переправ, но и о попытке затруднить функционирование целых городских агломераций.

"Они сейчас работают по крупным городам, пытаясь сделать их мертвыми. Это приоритетная задача, которую поставил Путин. Их спикеры говорят, что нужно бить по мостам. Мосты у них в планах, и они будут повреждать мосты в Киеве. Это приведет к коллапсу", - подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ночью 2 октября российская оккупационная армия атаковала Киев. Под удар снова попал Южный мост. Также зафиксированы последствия атаки в Голосеевском и Дарницком районах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 2 октября Россия атаковала Украину более чем 100 ударными дронами, почти половина из которых были реактивными. В частности, в Харькове россияне атаковали продуктовый магазин, есть повреждения института и критической инфраструктуры. Также были нанесены вражеские удары по многоэтажным домам в Краматорске и Сумах.

В ночь на 30 сентября пять человек погибли, а еще 14 получили ранения в результате массированной ночной атаки России на Украину. Враг применил почти 190 ударных дронов и баллистическое оружие, а основной целью стала энергетика столицы и Киевской области.

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