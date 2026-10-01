Последний шанс: король Чарльз придумал неожиданный план для Уильяма и Гарри

Кратко:
- Что собирается делать Чарльз
- К какому событию он хочет приурочить примирение
Король Чарльз III, по данным источников, не оставляет попыток примирить принцев Уильяма и Гарри, отношения которых остаются напряжёнными уже несколько лет.
Как пишет Page Six, теперь монарх рассчитывает на особое событие, которое может объединить братьев.
Речь идёт о памятной службе в честь принцессы Дианы - в 2027 году исполнится 30 лет со дня её гибели. По информации инсайдеров, Чарльз не возражает против проведения торжественного мероприятия, которое могло бы пройти по аналогии с церемонией 2007 года.
Ожидается, что такая церковная служба может стать "достойным и объединяющим" моментом для семьи. В частности, обсуждается идея, что принц Уильям мог бы выступить с чтением в память о матери, что придало бы событию особый смысл.
При этом участие братьев в совместных медийных проектах практически исключается. По словам источников, любые подобные инициативы неизбежно воспринимались бы как конкуренция, особенно с учётом того, что у Гарри уже есть собственные проекты, связанные с наследием Дианы.
Несмотря на осторожный оптимизм, эксперты настроены скептически. Они отмечают, что конфликт между братьями зашёл слишком далеко, а Уильям сосредоточен на своей семье и королевских обязанностях.
Известно, что принцы остаются отдалёнными друг от друга даже после редких пересечений на семейных мероприятиях. При этом сам Гарри ранее заявлял, что хотел бы восстановить отношения с родными, подчёркивая, что "жизнь слишком коротка для конфликтов".
Таким образом, план Чарльза может стать одной из немногих возможностей для примирения - однако остаётся открытым вопрос, готовы ли к этому сами братья.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что путинистка Лолита дала редкое интервью, в котором подняла вопросы своего бытия.
Ранее также муж Лорак якобы возмутился, что его жену не поздравил с днем рождения президент террористической России, уничтожающий ее родину, - Владимир Путин.
Вас также может заинтересовать:
- Сын принца Уильяма повзрослел и стал его копией
- Принц Уильям начал охоту во дворце после возвращения Гарри
- Уильям публично осадил Кейт: неловкий момент попал на видео
О персоне: король Чарльз ІІІ
Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред