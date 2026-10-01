Последний шанс: король Чарльз придумал неожиданный план для Уильяма и Гарри

Принцы остаются отдалёнными друг от друга даже после редких пересечений на семейных мероприятиях

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Чарльз III пытается помирить сыновей/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Кратко:

Что собирается делать Чарльз

К какому событию он хочет приурочить примирение

Король Чарльз III, по данным источников, не оставляет попыток примирить принцев Уильяма и Гарри, отношения которых остаются напряжёнными уже несколько лет.

Как пишет Page Six, теперь монарх рассчитывает на особое событие, которое может объединить братьев.

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Речь идёт о памятной службе в честь принцессы Дианы - в 2027 году исполнится 30 лет со дня её гибели. По информации инсайдеров, Чарльз не возражает против проведения торжественного мероприятия, которое могло бы пройти по аналогии с церемонией 2007 года.

Ожидается, что такая церковная служба может стать "достойным и объединяющим" моментом для семьи. В частности, обсуждается идея, что принц Уильям мог бы выступить с чтением в память о матери, что придало бы событию особый смысл.

Принцесса Диана умерла много лет назад/ Фото Википедия

При этом участие братьев в совместных медийных проектах практически исключается. По словам источников, любые подобные инициативы неизбежно воспринимались бы как конкуренция, особенно с учётом того, что у Гарри уже есть собственные проекты, связанные с наследием Дианы.

Несмотря на осторожный оптимизм, эксперты настроены скептически. Они отмечают, что конфликт между братьями зашёл слишком далеко, а Уильям сосредоточен на своей семье и королевских обязанностях.

Принц Уильям не общается с братом / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Известно, что принцы остаются отдалёнными друг от друга даже после редких пересечений на семейных мероприятиях. При этом сам Гарри ранее заявлял, что хотел бы восстановить отношения с родными, подчёркивая, что "жизнь слишком коротка для конфликтов".

Таким образом, план Чарльза может стать одной из немногих возможностей для примирения - однако остаётся открытым вопрос, готовы ли к этому сами братья.

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