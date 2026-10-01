Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Последний шанс: король Чарльз придумал неожиданный план для Уильяма и Гарри

Алена Кюпели
1 октября 2026, 21:40
google news Подпишитесь
на нас в Google
Принцы остаются отдалёнными друг от друга даже после редких пересечений на семейных мероприятиях
Чарльз III
Чарльз III пытается помирить сыновей/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Кратко:

  • Что собирается делать Чарльз
  • К какому событию он хочет приурочить примирение

Король Чарльз III, по данным источников, не оставляет попыток примирить принцев Уильяма и Гарри, отношения которых остаются напряжёнными уже несколько лет.

Как пишет Page Six, теперь монарх рассчитывает на особое событие, которое может объединить братьев.

видео дня

Речь идёт о памятной службе в честь принцессы Дианы - в 2027 году исполнится 30 лет со дня её гибели. По информации инсайдеров, Чарльз не возражает против проведения торжественного мероприятия, которое могло бы пройти по аналогии с церемонией 2007 года.

Ожидается, что такая церковная служба может стать "достойным и объединяющим" моментом для семьи. В частности, обсуждается идея, что принц Уильям мог бы выступить с чтением в память о матери, что придало бы событию особый смысл.

Принцесса Диана славилась прическами
Принцесса Диана умерла много лет назад/ Фото Википедия

При этом участие братьев в совместных медийных проектах практически исключается. По словам источников, любые подобные инициативы неизбежно воспринимались бы как конкуренция, особенно с учётом того, что у Гарри уже есть собственные проекты, связанные с наследием Дианы.

Несмотря на осторожный оптимизм, эксперты настроены скептически. Они отмечают, что конфликт между братьями зашёл слишком далеко, а Уильям сосредоточен на своей семье и королевских обязанностях.

Принц Уильям с дочерью - принцессой Шарлоттой
Принц Уильям не общается с братом / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Известно, что принцы остаются отдалёнными друг от друга даже после редких пересечений на семейных мероприятиях. При этом сам Гарри ранее заявлял, что хотел бы восстановить отношения с родными, подчёркивая, что "жизнь слишком коротка для конфликтов".

Таким образом, план Чарльза может стать одной из немногих возможностей для примирения - однако остаётся открытым вопрос, готовы ли к этому сами братья.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что путинистка Лолита дала редкое интервью, в котором подняла вопросы своего бытия.

Ранее также муж Лорак якобы возмутился, что его жену не поздравил с днем рождения президент террористической России, уничтожающий ее родину, - Владимир Путин.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ЕС жестко ответили на угрозы Москвы и назвали условие ударов по РФ

В ЕС жестко ответили на угрозы Москвы и назвали условие ударов по РФ

22:56Мир
Путин заговорил о скором завершении войны, но выдвинул условие: о чем идет речь

Путин заговорил о скором завершении войны, но выдвинул условие: о чем идет речь

22:29Война
Россия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве — что известно о последствиях

Россия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве — что известно о последствиях

21:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющей кофе панды за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющей кофе панды за 47 с

Зачем собирать пластиковые крышки от бутылок — как их повторно использовать

Зачем собирать пластиковые крышки от бутылок — как их повторно использовать

Октябрь начинается с затяжной магнитной бури: какой силы ожидается шторм

Октябрь начинается с затяжной магнитной бури: какой силы ожидается шторм

Рассол помутнел, а огурцы покрылись белым налетом: безопасно ли есть заготовку

Рассол помутнел, а огурцы покрылись белым налетом: безопасно ли есть заготовку

Россия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве — что известно о последствиях

Россия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве — что известно о последствиях

Последние новости

23:19

Украинцев предупредили о дефиците базового продукта: когда цены пойдут вверх

22:56

В ЕС жестко ответили на угрозы Москвы и назвали условие ударов по РФ

22:38

В Воронежской области РФ разбился военный вертолет - что известно

22:29

Путин заговорил о скором завершении войны, но выдвинул условие: о чем идет речь

22:02

Крысы быстро исчезнут из дома: простой и дешевый трюк удивит результатомВидео

"Темно, но тепло и с водой": Харченко рассказал, что может ожидать Киев зимой«Темно, но тепло и с водой»: Харченко рассказал, что может ожидать Киев зимой
21:56

Россия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве — что известно о последствиях

21:40

Последний шанс: король Чарльз придумал неожиданный план для Уильяма и Гарри

21:34

Решетка газовой плиты будет сиять как новая: чем отмыть толстый слой жираВидео

21:30

Россия готовит новый массированный удар по Украине — названы сроки атаки и цели

Реклама
21:09

"Удостовериться, что сдохла": Лолита собралась на тот свет и дала указания родным

21:04

Возобновление переговоров Украины и РФ: СМИ узнали вероятное время и место

20:56

Недель без света не будет, но: названы города, где зимой будет сложнее всего

20:18

Холодильник перестанет обледеневать: поможет простое кухонное средствоВидео

20:04

Почему опытные хозяйки кладут фольгу на гладильную доску: секрет раскрытВидео

20:01

Любовный гороскоп на октябрь: Овнам — страсть, Тельцам — испытания

19:59

Сад будет ломиться от плодов: какие деревья выбирают опытные дачникиВидео

19:28

Груши будут храниться всю зиму: что нужно сделать после сбора урожаяВидео

19:23

Зачем класть лавровый лист в кухонные ящики: какую проблему решает трюк

19:12

"Золотая заначка" Путина тает: Новак объяснил, что происходит с резервами РФ

19:10

Сентябрь стал худшим месяцем для российских войск с 2022 года: Коваленко назвал причинумнение

Реклама
18:54

Украина впервые применила собственную баллистическую ракету: что известно

18:51

"Не мы начали войну": Путин назвал циничную причину нападения на Украину

18:39

Китайский гороскоп на октябрь: Драконам — испытания, Кроликам — удача

18:37

Зачем рис кладут в стиральную машину: опытные хозяйки удивили хитрым трюкомВидео

18:28

ВАКС окончательно утвердил соглашение с Пашинским по делу "топлива Курченко": за решеткой не окажется никто

18:20

Целый год не было лета: что произошло с Землёй в загадочном 1816 годуВидео

18:13

"Ваша собака спала на нашей соломе": что на самом деле означает эта фраза

18:11

Кремль пугает НАТО ядерным оружием: что может скрываться за угрозами Москвы

17:39

Распаковки и блог: куда делась "киста" Настя Каменских и ее муж ПотапВидео

17:23

Катапультировался, но не выжил: в воздушном бою погиб пилот "Призрака Киева"

17:20

Гороскоп на октябрь: Овнам — радикальные перемены, Тельцам — финансовый успех

17:00

В Украине ударят заморозки до -3 градусов: объявлено штормовое предупреждение

16:52

РФ открыла "ящик Пандоры" ударами по мостам в Киеве: реально ли их уничтожить

16:44

ЛЭП стали новой целью РФ: Харченко раскрыл, чего на самом деле добиваются россияне

16:35

Осень 2026 меняет моду на украшения: стилистка назвала главные тренды

16:31

Зачем люди носят кошачий ус в кошельке: откуда взялась приметка

16:21

Сколько лет просидит убийца Фарион: суд огласил приговор Зинченко

16:08

Как не испортить портативный аккумулятор: основные ошибки при зарядке устройства

16:05

Доллар внезапно полетел вверх, а евро обвалился: курс валют на 2 октября

16:00

"Никто не понял": Никитюк раскрыла, как прятала беременность на 8 месяце

Реклама
15:32

Действительно ли рис нужно промывать перед варкой: ответ шеф-поваров удивит

15:22

Как правильно стирать пуховики и куртки — что нельзя класть в барабан

15:00

Гороскоп Таро на завтра 2 октября: Овнам - улучшения, Львам - взглянуть страху в глаза

14:56

В Киеве скорректировали систему реагирования на российские атаки: что известно

14:53

Силы обороны разгромили места запуска БпЛА и склады РФ: куда "прилетело"

14:43

"С меня хватит": бывший агент Меган Маркл сделал жёсткое заявление об актрисе

13:57

"Меня почти не стало": Олю Цибульскую не узнать после похудения

13:56

Клумба отблагодарит пышным цветением: какие многолетники нужно обрезать до зимы

13:55

Первые заморозки надвигаются на Украину: синоптик назвала дату изменения погоды

13:23

Какие места в доме нужно проверить перед отопительным сезоном, чтобы не терять тепло

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
УборкаКомнатные растенияАвтоВсе о салеСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять