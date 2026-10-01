Какие места в доме нужно проверить перед отопительным сезоном, чтобы не терять тепло

Простая проверка поможет предотвратить не только теплопотери, но и увеличение счетов за коммунальные услуги.

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5 мест, которые нужно проверить, чтобы не терять тепло / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Где в доме теряется больше всего тепла

Какие места требуют утепления перед началом отопительного сезона

Как уменьшить теплопотери и расходы на отопление

Перед началом отопительного сезона стоит проверить несколько мест в доме, через которые обычно теряется больше всего тепла.

Главред узнал, что британские эксперты организации Energy Saving Trust назвали эти места и объяснили, как происходит потеря тепла. Об этом пишет The Sun.

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Как уменьшить теплопотери в доме

Основатель энергосберегающей компании Eco Happy Джеймс Элстон объяснил, как тёплый воздух незаметно выходит из помещений.

"Потери тепла происходят, когда тёплый воздух из помещения выходит во внешнюю среду, что, в свою очередь, требует больше энергии для поддержания комфортной температуры в помещении и приводит к увеличению счетов за отопление", - отметил он.

Крыша и пространство под ней - едва ли не самая проблемная зона в доме. По подсчетам Energy Saving Trust, примерно четверть всего тепла теряется именно там, если чердак не утеплен.

Следующий момент - сквозняки в окнах и дверях. На потоки холодного воздуха через негерметичные конструкции приходится около 21%. Поэтому владельцам старых окон стоит рассмотреть возможность их замены.

Около трети тепла уходит из дома через плохо изолированные стены. Особенно это касается старой застройки, где стены остались пустыми, без изоляционного слоя внутри.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Еще одна причина теплопотерь - пол, причем как бетонный, так и деревянный. Оба типа можно утеплить доступными материалами без значительных затрат.

Отдельная история - оборудование. Старый неэффективный котел сам по себе становится источником потерь, и если заменить его нет возможности, на него устанавливают изоляционные кожухи, которые уменьшают расходы на обогрев.

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Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания .

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