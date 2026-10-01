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Октябрь начинается с затяжной магнитной бури: какой силы ожидается шторм

Анна Косик
1 октября 2026, 08:02
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Исследователи предупредили о дестабилизации магнитного поля Земли на несколько дней.
Октябрь начинается с затяжной магнитной бури: какой силы ожидается шторм
Прогноз магнитных бурь на 1–3 октября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Сколько дней продлится магнитная буря
  • Какого уровня будет геомагнитный шторм

Из-за выброса корональной массы, произошедшего на Солнце в конце сентября, в первые же дни октября геомагнитная активность на Земле заметно изменится. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Уже сегодня, 1 октября, может начаться магнитная буря уровня G1. Геомагнитный шторм продлится не один день - предварительно, как минимум до 3 октября.

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Октябрь начинается с затяжной магнитной бури: какой силы ожидается шторм
Магнитные бури 1–3 октября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба

Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

По данным meteoagent, сейчас К-индекс составляет 1,7, что соответствует зелёному уровню, то есть низким магнитным колебаниям. Солнечная вспышка класса B5 соответствует зеленому уровню. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, также находится на зеленом уровне.

По предварительным данным, уже завтра, 2 октября, К-индекс повысится до 4,7, а 3 октября показатель составит 3,7.

Октябрь начинается с затяжной магнитной бури: какой силы ожидается шторм
Геомагнитная активность 1–3 октября / фото: скриншот

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:

  • головная боль
  • головокружение
  • тошнота
  • боль в области сердца
  • слабость
  • сонливость
  • боль в спине и суставах
  • повышенное давление
  • обострение хронических заболеваний
магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие, а именно:

  • Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;
  • Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;
  • Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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