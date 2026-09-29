Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября

В октябре украинцев ждет ряд серьезных изменений.

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Что изменится с 1 октября - список / Коллаж: Главред

Октябрь принесет украинцам ряд важных изменений, которые коснутся коммунальных платежей, субсидий, пенсий и социальной помощи, правил для ВПЛ и взыскания долгов. В то же время на фоне начала отопительного сезона и роста затрат производителей могут измениться и цены на продукты. Что именно изменится в Украине с 1 октября 2026 года, кого коснутся нововведения и к чему стоит подготовиться украинцам - в материале Главреда.

Тарифы на электроэнергию - что изменится с 1 октября

С 1 октября 2026 года для большинства украинцев тариф на электроэнергию не изменится. Бытовые потребители продолжат платить 4,32 грн за кВт·ч независимо от объема потребления. Действующую фиксированную цену правительство продлило до 31 октября 2026 года включительно. В то же время с 1 октября начинает действовать сезонный льготный тариф для части домохозяйств, для которых электроэнергия является основным источником отопления, а также для многоквартирных домов, которые не газифицированы и не имеют централизованного или автономного теплоснабжения.

Для таких потребителей с 1 октября по 30 апреля будет действовать тариф 2,64 грн за кВт·ч, если месячное потребление не превышает 2000 кВт·ч, и 4,32 грн за кВт·ч, если потребление превышает 2000 кВт·ч.

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Субсидии с 1 октября - что изменится

С октября в Украине начинается расчет жилищных субсидий на новый отопительный сезон. Для большинства граждан, которые уже получали субсидию, Пенсионный фонд производит расчет автоматически, однако в ряде случаев необходимо обратиться в ПФУ с заявлением и декларацией. В частности, новое заявление в ПФУ нужно подать:

тем, кто оформляет субсидию впервые;

тем, кому отказали в назначении субсидии на неотопительный сезон;

у кого изменился состав домохозяйства или социальный статус его членов;

у кого возникли другие обстоятельства, влияющие на право на получение субсидии.

Если подать документы с 1 октября по 30 ноября (включительно), субсидию начислят с начала отопительного сезона, но не раньше момента, когда появилось право на неё, в противном случае выплаты назначат, начиная с месяца подачи документов.

Подать заявление на субсидию и необходимые документы в Пенсионный фонд Украины можно несколькими способами:

лично в сервисном центре ПФУ;

по почте;

онлайн через электронные сервисы Пенсионного фонда;

через уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления.

Важно, что получатели субсидии обязаны сообщать Пенсионному фонду об изменениях в составе домохозяйства, доходах или о других обстоятельствах, которые могут повлиять на право на субсидию, в течение 30 дней с момента наступления таких изменений.

Пенсии и социальные выплаты с 1 октября – кому придется менять банк

С 1 октября 2026 года Укрэксимбанк прекращает сотрудничество с Пенсионным фондом Украины в части обслуживания банковских счетов получателей таких выплат. Поэтому гражданам, которые получали через этот банк пенсию, жилищную субсидию, льготы или другие выплаты ПФУ, необходимо выбрать другое финансовое учреждение для будущих выплат. Пенсионный фонд рекомендовал сделать это до 15 сентября и сообщить ПФУ новые реквизиты счета.

Что изменится для ВПЛ

22 октября 2026 года вступит в силу новый закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", одно из главных нововведений которого касается подтверждения статуса ВПЛ. Вместо привычной справки о постановке на учет подтверждением новой постановки на учет станет документ, сформированный на основе данных Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.

При этом украинцам, у которых уже есть справка ВПЛ, срочно менять её не нужно . Ранее выданные справки остаются в силе. По желанию человек сможет заменить её на выписку из Единой информационной базы.

Новый закон также изменяет и детализирует ряд правил, касающихся учета переселенцев, смены места жительства и прекращения статуса ВПО. В частности, ВПО должны сообщать об изменении фактического места жительства или добровольном возвращении в прежнее место жительства в установленный законом срок.

Отдельно в законе закреплено, что для пенсионеров со статусом ВПЛ не должны устанавливаться дополнительные процедуры получения и перерасчета пенсий исключительно из-за их статуса переселенца. Также пособие на проживание ВПЛ прямо включено в перечень выплат, на которые не может быть обращено взыскание в ходе исполнительного производства.

В то же время размер пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц с 1 октября не изменится - ВПЛ, имеющие право на выплаты, и в дальнейшем будут получать 2000 грн в месяц для взрослых и 3000 грн - для детей и людей с инвалидностью.

В сентябре Минсоцполитики продлило выплату помощи еще на шесть месяцев, но право на нее сохраняется только при условии соответствия установленным критериям. Для детей, которые уже получают такую помощь и имеют на нее право, выплаты будут продлеваться автоматически на следующий период.

Взыскание долгов в октябре - что изменится

С 23 октября 2026 года в Украине начнет действовать основная часть закона № 4833-IX, который изменяет порядок исполнения судебных решений и переводит отдельные этапы исполнительного производства в цифровой формат. Согласно документу, в Украине вступят в силу новые правила исполнения судебных решений. Значительная часть процедур взыскания долгов будет переведена в электронный формат.

Соответственно, исполнители смогут быстрее получать информацию от банков и других финансовых учреждений о счетах должников. Это должно упростить поиск средств, их арест и списание для погашения долга.

В исполнительных документах также смогут указывать известные банковские счета и реквизиты электронных кошельков должника. В то же время во время военного положения и в течение года после его окончания у военнослужащих, относящихся к определенным законом категориям, не смогут принудительно взыскать единственное жилье за долги (за исключением жилья, находящегося в залоге или в ипотеке). Для этого военнослужащий или его представитель должен подать соответствующее заявление исполнителю и подтвердить право на такую защиту.

"Зимняя поддержка" - кто получит средства

До 30 октября 2026 года украинцы из отдельных прифронтовых общин могут подать заявление на единовременную "Зимнюю поддержку" в размере 19 400 грн. Сумма выплачивается на все домохозяйство независимо от количества его членов.

Как уточнили в ПФУ, помощь доступна жителям определенных общин Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областей. На временно оккупированных территориях программа не действует.

Получить выплату могут, в частности, получатели жилищных субсидий, пенсий по инвалидности, помощи ВПЛ и некоторых видов государственной помощи семьям с детьми.

Перед подачей заявления следует проверить, входит ли ваша община в перечень участников программы. Обратиться за выплатой можно через сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП или местные органы власти. Если помощь финансируется гуманитарными организациями, заявление подается через местный совет.

Маркировка продуктов в Украине – что изменится

С 1 октября 2026 года в Украине вновь вступают в силу полные требования к маркировке пищевых продуктов и кормов. Временные упрощения, действовавшие с начала полномасштабного вторжения, отменяются.

Как сообщили в правительстве, производители и импортеры вновь будут обязаны указывать на упаковке всю необходимую информацию на украинском языке. Данные на этикетке должны точно соответствовать фактическому составу продукта, в частности его рецептуре, пищевой ценности и информации об аллергенах.

Кроме того, с 1 октября будет запрещена продажа импортных продуктов и кормов, если их маркировка не соответствует украинскому законодательству. В частности, продукцию нельзя будет продавать с информацией на упаковке исключительно на иностранном языке.

Такие послабления ввели весной 2022 года из-за проблем с логистикой и дефицита сырья. Например, производителям разрешали изменять рецептуру без немедленной замены упаковки, а импортерам - ввозить товары с маркировкой на иностранном языке.

В то же время продукцию, которая уже была маркирована по упрощённым правилам, из продажи изымать не будут. Продукты питания можно будет реализовывать до истечения их срока годности, а корма - до истечения минимального срока хранения.

День защитников и защитниц Украины 2026 - будет ли 1 октября выходным

В четверг, 1 октября, в Украине будут отмечать День защитников и защитниц Украины. Однако дополнительного выходного в этот день не будет.

Во время действия военного положения нормы Трудового кодекса относительно праздничных и нерабочих дней не применяются. Поэтому для украинцев, работающих по стандартному пятидневному графику, 1 октября будет обычным рабочим днем.

В то же время работодатель может самостоятельно установить иной режим работы или предоставить работникам выходной, если это предусмотрено внутренними документами предприятия.

Какими будут цены на овощи и фрукты в октябре

В октябре 2026 года в Украине ожидается подорожание части овощей. По прогнозу главного научного сотрудника Института аграрной экономики Инны Сало, овощи борщового набора могут подорожать до 7%, а салатные овощи - до 20% из-за сезонного сокращения предложения.

В то же время ситуация с фруктами будет различной. В частности, украинские яблоки могут подешеветь до 10% благодаря увеличению их предложения на рынке.

"В октябре ожидается постепенное подорожание овощей борщового набора по сравнению с нынешними ценами - до 7%. В то же время прогнозируется незначительное подешевение яблоков - до 10% - в связи с расширением объемов их продаж. Цены на салатные овощи в октябре 2026 года, в связи с сокращением их предложения, вырастут по сравнению с нынешними ценами до 20%", - отметила Сало.

По словам эксперта, осенью цена на овощи и фрукты в значительной степени будет зависеть от того, во сколько обойдутся их хранение и доставка в магазины.

"На формирование цен на плодоовощную продукцию существенно влияют оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также существенный рост цен на топливо", - пояснила эксперт.

Российские удары по логистической инфраструктуре также остаются одним из рисков для цен. В то же время пока они не привели к дефициту овощей и фруктов.

"На данный момент дефицита фруктов и овощей из-за ударов по логистической инфраструктуре не наблюдается. […] Товаровое предложение плодоовощной продукции вполне достаточное", - подчеркнула Сало.

Также в октябре в украинских супермаркетах могут вырасти цены на говядину, свинину и курятину. По прогнозу ведущего научного сотрудника Института аграрной экономики Натальи Копытец, подорожание может составить до 3%.

"По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в продуктовых супермаркетах в октябре 2026 года на основные виды мяса - говядину, свинину и курятину - возможно повышение розничных цен до 3%", - рассказала она Главреду.

При этом в сентябре единой тенденции на рынке мяса не наблюдалось: одни виды продукции дорожали, другие - дешевели. Одним из главных факторов, который будет определять цены осенью, станет стоимость зерновых. По словам Копитец, именно корма составляют около 70% себестоимости мяса.

"Осенью определяющим фактором, влияющим на цену основных видов мяса, является цена на зерновые и их фактический урожай, ведь в структуре себестоимости мяса около 70% составляют именно корма", - пояснила эксперт.

Молоко и молочные продукты подорожают - сколько они будут стоить в октябре

Как пояснил Главреду ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики Иван Свиноус, осенью молочная продукция традиционно дорожает из-за сокращения надоев. В этом году к сезонному фактору добавляется рост производственных затрат.

"Осеннее повышение цен на молоко и молочную продукцию обусловлено сезонным сокращением надоев, подорожанием кормов, энергоносителей, ветеринарных препаратов, упаковочных материалов и логистических услуг", - пояснил Свиноус.

По прогнозам экспертов, в октябре ожидается заметное подорожание и молочной продукции. Пастеризованное молоко может подорожать более чем на 6%, кефир - почти на 6%, а сметана - на 6,5%.

Еще одним фактором, оказывающим давление на цены, является сокращение поголовья коров. По состоянию на 1 августа в частных хозяйствах их количество сократилось на 29% - до 539,8 тыс. голов. В целом в Украине поголовье сократилось на 18% - до 932,6 тыс.

"Сужение производственной базы ограничивает предложение молока-сырья и создает предпосылки для дальнейшего повышения цен", - отметил Свиноус.

В то же время сдерживать рост цен может импорт. По словам эксперта, увеличение поставок сыров из Польши и других стран ЕС усиливает конкуренцию на внутреннем рынке. Однако в случае валютных колебаний импортная продукция сама может подорожать.

Дальнейшая ситуация будет зависеть от стоимости кормов и энергоносителей, курса валют, ситуации с безопасностью и покупательной способности населения. По прогнозу Свиноуса, наиболее вероятным сценарием остается постепенное подорожание молочной продукции.

На цены также оказывает давление сокращение поголовья коров. По состоянию на 1 августа их количество в частных хозяйствах сократилось на 29% - до 539,8 тыс. голов, а в целом по Украине - на 18%, до 932,6 тыс. голов.

В то же время рост импорта молочной продукции, в частности сыров из Польши и других стран ЕС, будет частично сдерживать рост цен. Дальнейшая динамика будет зависеть от стоимости кормов и энергоносителей, валютного курса, ситуации с безопасностью и покупательной способности населения.

Об источнике: Институт аграрной экономики Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" - это ведущее государственное научное учреждение Украины, которое уже более века формирует стратегию развития сельского хозяйства страны. Именно здесь разрабатываются законопроекты, программы реформирования АПК и стратегии продовольственной безопасности, которые затем рассматриваются Верховной Радой и Кабинетом министров. На протяжении многих лет учреждение возглавляет академик Юрий Лупенко. Его прогнозы относительно развития агросектора считаются одними из самых авторитетных в Украине. Учёные центра (например, Александр Захарчук, Николай Пугачёв) постоянно публикуют аналитические материалы об экспортных возможностях Украины на рынках ЕС и Азии. В настоящее время институт активно работает над адаптацией к требованиям ЕС - подготовкой украинского фермерства к вступлению в Евросоюз и интеграцией в Общую сельскохозяйственную политику (CAP).

Курс валют в октябре - сколько будут стоить доллар и евро

До конца 2026 года курс доллара в Украине вряд ли превысит 46 грн, если ситуация с безопасностью и энергетикой существенно не ухудшится. В то же время евро может находиться в диапазоне 52,5–54 грн. Такой прогноз озвучил вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления ГЛОБУС БАНКА Сергей Мамедов.

"Если не произойдут наиболее негативные военные и энергетические события, в конце года курс доллара вряд ли превысит 46 грн. Поэтому вместо валютного скачка нас может ожидать постепенное, контролируемое движение с периодами как ослабления, так и укрепления гривны", - отметил Мамедов.

Ключевую роль в сдерживании резких колебаний, по прогнозу банкира, продолжит играть Национальный банк. В рамках режима управляемой гибкости гривна может как ослабевать, так и укрепляться, а НБУ при необходимости будет выходить на рынок с валютными интервенциями.

Мамедов предполагает, что в октябре-декабре 2026 года объем таких интервенций может составить около 10–11 млрд долларов. Для сравнения, в четвертом квартале 2024 года чистая продажа валюты Нацбанком составила около 11,4 млрд долларов, а за аналогичный период 2025 года - около 10,3 млрд.

В конце года спрос на валюту традиционно может усилиться из-за увеличения бюджетных расходов, активизации импорта, завершения бизнесом годовых контрактов и сезонного спроса населения.

В то же время банкир не видит предпосылок для резкого валютного скачка.

"Курс не будет статичным, но в то же время нет оснований ожидать, что доллар внезапно "оторвется от земли" и достигнет заоблачных значений", - подчеркнул он.

Евро к концу года, по прогнозу Мамедова, может находиться в пределах 52,5–54 грн при условии, что доллар будет стоить около 45–46 грн.

При этом колебания европейской валюты могут быть более заметными, поскольку ее стоимость в Украине зависит не только от курса гривны, но и от соотношения евро и доллара на мировом валютном рынке.

На курс евро также будут влиять решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США, инфляция и экономическая ситуация в Европе и США, а также геополитические события.

"Не стоит ожидать ни статичного курса, ни валютной катастрофы. Курс будет меняться - это нормально для режима "управляемой гибкости". Гораздо важнее, чтобы эти изменения были контролируемыми, а валютный рынок оставался сбалансированным", - подытожил Мамедов.

О персоне: Сергей Мамедов Сергей Мамедов - украинский банкир, финансист, вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус Банка. Имеет многолетний опыт работы в банковском секторе Украины. Специализируется на вопросах развития финансового рынка, банковского регулирования, кредитования и макроэкономических процессов. Участвует в формировании позиции банковского сообщества по ключевым экономическим решениям, в частности в сфере валютной политики и стабильности финансовой системы. Регулярно выступает в качестве эксперта в СМИ по вопросам банковской деятельности, валютного рынка и экономической ситуации в Украине.

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