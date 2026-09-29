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Запутанный тест по ПДД: кто проедет перекресток первым, а кто последним

Мария Николишин
29 сентября 2026, 08:47
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Тесты по ПДД могут улучшить знания даже опытных водителей.
Запутанный тест по ПДД: кто проедет перекресток первым, а кто последним
Запутанный тест по ПДД для водителей / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой транспорт имеет преимущество на перекрестке
  • Какое правило поможет определить очередность движения

Обычно на сложных и крупных перекрестках устанавливают светофоры, но бывают ситуации, когда они не работают или вовсе отсутствуют. Избежать неприятной ситуации и освежить знания помогают тесты по ПДД, которые подходят даже для опытных водителей.

Автор канала "За!Правилами" поделился интересным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию и ответить: какое транспортное средство проедет перекресток первым, а какое последним?

видео дня
Запутанный тест по ПДД: кто проедет перекресток первым, а кто последним
Кто проедет перекресток первым, а кто последним / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

  1. Трамваи первыми, велосипедист последним.
  2. Трамваи первыми, синий автомобиль последним.
  3. Красный автомобиль первым, желтый трамвай последним.
  4. Оранжевый трамвай первый, синий автомобиль последний.
  5. Красная машина первая, синяя - последняя.
  6. Велосипедист первый, желтый трамвай последний.

Объяснение задачи

В данной ситуации изображен перекресток, к которому подъехали сразу пять транспортных средств. Все, кроме водителя красного автомобиля, продолжают движение прямо. Перекресток нерегулируемый, а дороги - неравные, поскольку установлены знаки приоритета.

В частности, можно увидеть дорожный знак 2.3 "Главная дорога" и табличку под ним 7.8 "Направление главной дороги". Согласно этим знакам, по главной дороге движутся оранжевый трамвай, красный автомобиль и велосипедист. Соответственно, все трое имеют преимущество перед желтым трамваем и синим автомобилем.

"Подчеркиваю, что трамвай имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами только на равнозначных дорогах, если речь идет о нерегулируемых перекрестках", - подчеркнул автор канала.

Итак, получается, что водитель оранжевого трамвая проезжает первым, поскольку он находится на главной дороге и имеет преимущество перед велосипедистом и красным автомобилем, которые также находятся на главной дороге.

Велосипедист и водитель красного автомобиля разъезжаются по правилу препятствия справа. Согласно этому правилу, преимущество имеет и проезжает вторым водитель красного автомобиля, поскольку он является препятствием для велосипедиста. Велосипедист едет третьим.

Как сдать экзамен на права с первого раза
Как сдать экзамен на права с первого раза / Инфографика: Главред

Траектории движения желтого трамвая и синего автомобиля равнозначны. А значит, здесь снова вступает в силу правило, согласно которому трамвай имеет преимущество независимо от направления его дальнейшего движения. Таким образом, водитель желтого трамвая проезжает перекресток третьим одновременно с велосипедистом, поскольку их траектории не пересекаются.

Соответственно, последним перекресток проезжает водитель синего автомобиля. Правильный вариант ответа – 4.

Интересный тест по ПДД для водителей - видео:

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Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами"

YouTube-канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, посвящённый правилам дорожного движения. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулём и напоминает о правилах дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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