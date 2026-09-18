Почему осенью авто расходует больше топлива: причины, о которых мало кто знает

Прогрев двигателя и более плотный воздух могут привести к увеличению расхода топлива.

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Почему автомобиль потребляет больше топлива / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие четыре фактора повышают расход топлива

Почему короткие поездки самые затратные

Многие водители могут замечать, что осенью топливо в автомобиле заканчивается быстрее, чем летом. Это происходит из-за нескольких физических факторов, которые одновременно начинают действовать с приходом холодов.

Главред решил разобраться, почему расход топлива растет осенью.

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Что меняется в холодное время года

Похолодание меняет условия эксплуатации машины и заставляет силовой агрегат работать с повышенной нагрузкой, пишет Автопилот.

Ключевым фактором становится режим выхода двигателя на рабочую температуру. Пока этот показатель не достигнут, бортовой компьютер подает в цилиндры обогащенную смесь, а моторное масло на холоде остается вязким и создает дополнительное внутреннее трение.

Летом такая фаза длится считанные минуты, осенью же она растягивается и занимает большую часть каждой короткой поездки. Именно поэтому специалисты советуют объединять несколько мелких маршрутов в один - прогретый двигатель потребляет значительно меньше бензина.

Как холодный воздух влияет на расход топлива

Еще одной причиной является сама структура холодного воздушного потока, который значительно плотнее теплого.

Он создает большее аэродинамическое сопротивление кузова при движении на скорости, поэтому двигателю приходится тратить больше энергии и сжигать дополнительное топливо, чтобы проталкивать машину сквозь более плотный осенний поток.

Почему давление в шинах падает осенью

Расход топлива растет и из-за естественного падения давления в шинах по мере снижения температуры окружающей среды.

Воздух в колесах сжимается, недостаточно накачанная резина создает большее сопротивление качению, и двигатель вынужден прилагать больше усилий для разгона - это сразу повышает расход.

Чтобы контролировать расход топлива, шины следует регулярно проверять манометром и докачивать до заводских норм.

Что влияет на расход топлива – видео:

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