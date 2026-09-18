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"Новая почта" будет работать по-новому во время воздушных тревог - что изменится

Руслана Заклинская
18 сентября 2026, 18:40
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Компания усиливает меры безопасности на фоне воздушных тревог.
"Новая почта" будет закрывать объекты во время тревог / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/nova.poshta.official

Кратко:

  • "Новая почта" приостанавливает работу отделений, терминалов и других объектов во время тревоги
  • Компания будет привлекать дополнительный персонал и изменять логистику
  • Посылки будут распределяться между десятками небольших складов

"Новая почта" будет приостанавливать работу своих объектов во время воздушных тревог. Компания также запускает собственную систему мониторинга и переходит на более децентрализованную модель работы. Об этом представители компании сообщили агентству "Интерфакс-Украина".

Отныне во время любой воздушной тревоги работа отделений, терминалов, депо и других объектов "Новой почты" будет приостанавливаться независимо от типа угрозы. Сотрудники компании будут укрываться в ближайших убежищах.

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"Жизнь и безопасность людей для нас - абсолютный приоритет. В случае объявления воздушной тревоги, независимо от типа угрозы, действует четкий и нерушимый алгоритм: все рабочие процессы немедленно останавливаются, а сотрудники переходят в ближайшее укрытие", - заявили в "Новой почте".

Чтобы вынужденные остановки как можно меньше влияли на скорость доставки, компания будет привлекать дополнительный персонал, перераспределять нагрузку между объектами и корректировать логистические маршруты. Также "Новая почта" будет использовать дополнительные операционные окна благодаря сокращению комендантского часа.

Кроме того, компания меняет систему хранения посылок. Вместо нескольких крупных центров их будут распределять между десятками более мелких складов.

Адреса новых и резервных объектов, их количество и запасы компания не будет разглашать из соображений безопасности. Соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк отметил, что впоследствии подобную услугу по хранению товаров на многих складах могут предложить и украинским магазинам.

"Новая почта" перешла на специальную модель сортировки

Как писал Главред, "Новая почта" реорганизует рабочие процессы и постепенно переходит на децентрализованную систему сортировки отправлений. В компании пояснили, что изменения связаны с необходимостью адаптировать логистику к работе в условиях военных рисков.

Цель нововведений - повысить устойчивость логистической системы, дополнительно защитить посылки и обеспечить стабильную доставку даже в случае перебоев. Для этого компания также будет использовать резервные решения для обработки отправлений.

"Наша цель неизменна - доставлять быстро при любых условиях", - говорится в сообщении компании.

В то же время "Новая почта" не разглашает детали реорганизации, резервные маршруты и расположение объектов из соображений безопасности.

Удары по "Новой почте" - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, 28 августа Белогородский сельский голова Антон Овсиенко отметил в сообщении о попадании в складские помещения "Новой почты". Также повреждено производство под Киевом.

Также 28 августа компания сообщила, что враг сбросил 4 КАБы на терминал в Сумах и повредил три грузовика. По данным "Новой почты", среди работников терминала погибших не было.

Глава Одесской ОВА сообщил об ударе по терминалу "Новой почты" в Одесской области. В сообщении ОВА говорилось, что в результате попадания вспыхнул масштабный пожар, который был ликвидирован.

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Об источнике: "Интерфакс"

Российское информационное агентство "Интерфакс" - одно из крупнейших и самых известных негосударственных информационных агентств в России.

Российское информационное агентство "Интерфакс", а также созданный на его основе консорциум "Группа Интерфакс" (англ. Interfax Information Services Group) - основано в 1989 году и стало первым негосударственным информационным агентством в СССР.

В настоящее время принадлежит "ЗАО Интерфакс", конкретный состав руководства которого неизвестен.

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