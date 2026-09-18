Украинцев предупредили о возможных задержках пенсий: сколько придется ждать

Финансовый аналитик считает, что кассовые разрывы могут сдвинуть график платежей максимум на три–пять дней.

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Возможны ли задержки с выплатой пенсий в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления аналитика:

Дефицит средств не остановит социальные выплаты

Кассовые разрывы могут сдвинуть график платежей

Дефицит бюджетных средств не должен существенно повлиять на осуществление социальных выплат, в том числе пенсий. Об этом заявил финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире Новини.live.

По его словам, возможные задержки не превысят трех-пяти дней.

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"Сейчас могут быть риски лишь временной задержки. Например, на три-пять дней может задержаться выплата пенсий. Это несущественно - просто в бюджете могут возникать определенные кассовые разрывы (временная нехватка свободных средств на счетах для осуществления обязательных платежей, - ред.). Но может даже и таких задержек не быть", - подчеркнул он.

Аналитик отметил, что государство в любой момент может прибегнуть к денежной эмиссии с целью осуществления выплат, но это стимулирует инфляцию и девальвацию национальной валюты.

"Я пока не вижу рисков приостановки или заморозки социальных выплат. Напечатать деньги для экономики будет менее вредно, чем не выплатить социальные трансферты", - убежден Кущ.

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить / Инфографика: Главред

Какие направления финансирует Украина в условиях дефицита бюджета

Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что из-за нехватки средств в государственном бюджете Украина сейчас финансирует лишь три основных направления.

По ее словам, речь идет о социальных расходах, зарплатах работников бюджетной сферы и содержании Сил обороны.

"С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных. Денег в бюджете очень мало", - подчеркнула она.

Пенсия в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Пенсионный фонд совместно с Минсоцполитики разрабатывает обновление, призванное сделать начисление выплат проще и понятнее для граждан. Речь идет не только о самих суммах, но и о механизмах подачи заявлений, учете страхового стажа и работе с периодами занятости, которые ранее не попадали в реестры.

Также известно, что Кабинет министров предлагает зафиксировать базовую часть пенсии на уровне 6000 гривен для граждан с полным трудовым стажем, тогда как профильный комитет Верховной Рады считает эту сумму заниженной.

Кроме того, с 1 июля 2026 года часть украинских пенсионеров может получать повышенные ежемесячные выплаты. Размер надбавки определяется в зависимости от возраста получателя.

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О персоне: Алексей Кущ Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в Аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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