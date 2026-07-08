В Украине хотят изменить правила начисления пенсий: кому будут платить от 6000 грн

Кабмин предлагает зафиксировать базовую пенсию на уровне 6000 гривен - что известно о деталях этого нововведения.

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Новая пенсионная реформа - кто получит 6000 гривен, а кто меньше / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Базовую пенсию хотят зафиксировать на уровне 6000 грн

Комитет Рады требует привязки к прожиточному минимуму

Цель реформы - довести пенсию до 40% зарплаты

Кабинет Министров предлагает зафиксировать базовую часть пенсии на уровне 6000 гривен для граждан с полным трудовым стажем, тогда как профильный комитет Верховной Рады считает эту сумму заниженной. Именно сейчас истекает месячный срок, который парламент дал правительству на доработку окончательного текста законопроекта о пенсионной реформе после презентации обновленной концепции 8 июня. Об этом в комментарии ТСН рассказал председатель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский.

По его словам, главная проблема нынешней модели - несправедливость начислений. Люди с одинаковым стажем и зарплатой, вышедшие на пенсию с разницей в 10–15 лет, сегодня получают кардинально разные выплаты из-за устаревших коэффициентов средней зарплаты.

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Новая модель будет делить пенсию на две части. Первая - базовая (солидарная), фиксированная сумма от государства для каждого пенсионера с полным стажем (35 лет для мужчин, 30 - для женщин). Вторая - страховая (балльная), индивидуальная надбавка, которая будет зависеть от продолжительности работы и объема уплаченного Единого социального взноса.

Правительство ориентируется на коэффициент замещения заработка пенсией на уровне 40%, тогда как сейчас он составляет лишь 20–25%. Это означает, что среднестатистический украинец, выходя на пенсию, теряет 75–80 % своего ежемесячного дохода.

Как будет работать балльная система

Расчет новых пенсий будет основываться не на фиксированном стаже, а на ежегодном накоплении баллов в зависимости от уровня официальной зарплаты работника.

"Суть балльной системы заключается в автоматической индексации выплат. Если работник получал официальную зарплату на уровне средней по стране, за каждый месяц ему начисляется 10 баллов. Получал вдвое больше - 20 баллов, работал за минимальную зарплату - 3,5 балла. Ежегодно Кабмин при утверждении бюджета будет устанавливать актуальную финансовую стоимость одного балла", - рассказал Забловский.

Ретроспективный перерасчет по такой же логике ждет и тех, кто уже вышел на пенсию: все накопленные в течение жизни баллы суммируют и умножат на актуальную стоимость балла, которую ежегодно будет утверждать Кабмин.

Основная линия противостояния между правительством и профильным комитетом Рады пролегает именно вокруг размера гарантированной базовой части. Сейчас она составляет 3458 гривен, или 40% от минимальной зарплаты при достижении 65 лет.

"Правительство в своей июньской концепции пенсионной реформы предложило зафиксировать базовую пенсию на уровне 6000 грн для пенсионеров с полным стажем. Соответственно, те, у кого стаж меньше, не будут ждать пенсии до 63 или до 65 лет, им назначат пенсию пропорционально стажу. Уже назначенные пенсии не уменьшатся, это запрещено законом", - говорится в материале.

Какие документы нужно подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев резко раскритиковал это предложение, назвав фиксированные 6000 гривен половинчатым решением. Позиция комитета опирается на статью 5 закона "О прожиточном минимуме", согласно которой Минсоцполитики обязано ежемесячно рассчитывать фактический прожиточный минимум на основе данных Госстата о стоимости продуктов, лекарств и услуг - по состоянию на лето 2026 года этот показатель для пенсионеров приближается к 7300 гривен. Депутаты настаивают на привязке базовой выплаты именно к этой динамичной величине, при этом уверяя, что повышение пенсионного возраста парламент не поддержит.

Что этому предшествовало

О самом факте презентации концепции реформы ранее сообщала народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, по словам которой законопроект планируют вынести на голосование до осени 2026 года.

"Согласно идее, предлагаемой правительством, пенсия будет состоять из базовой части, которую будет финансировать государство, и страховой части, которая будет зависеть от стажа и уплаченных взносов", - написала депутат в Telegram.

Помимо разделения на две части, документ предусматривает введение гарантированного минимального уровня выплат и сокращение разрыва между самыми маленькими и самыми большими пенсиями. Правительство также предлагает постепенно преобразовать специальные пенсии отдельных категорий в систему профессиональных пенсионных программ и развивать добровольные накопления.

Пенсии в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Пенсионный фонд Украины сообщил об изменениях правил выхода на пенсию в 2027 году. Соответственно, правительство и фонд пояснили, что увеличат страховой стаж для определенных возрастных категорий в 2027 году. Для выхода на пенсию в 60 лет потребуется не менее 34 лет стажа, в 63 года - 24 года, а для выхода в 65 лет будет достаточно 15 лет стажа.

Портал "На пенсии" сообщил о запланированных возрастных доплатах, которые начнут начисляться с 1 июля 2026 года. Согласно материалу, надбавки в размере 300–570 грн будут назначаться автоматически в зависимости от возраста получателя. Пенсионеры в возрасте 70–74 лет будут получать доплату в размере 300 грн, в возрасте 75–79 лет - 456 грн, а от 80 лет и старше - 570 грн.

Кабинет министров Украины утвердил ориентиры по постепенному повышению минимальной пенсии в рамках бюджетной декларации на 2027–2029 годы. В документе указано, что при условии реализации плана предусмотрен рост до 3357 грн в 2029 году. В настоящее время минимальная пенсия составляет 2595 грн и, согласно правительственному графику, должна вырасти до 2878 грн в 2027 году, до 3134 грн в 2028 году и до 3357 грн в 2029 году.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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