6000 исчезли со счета: Ощадбанк и ПриватБанк подставляют украинцев

Мужчина попытался снять с карты Ощадбанка 6000 гривен.

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Клиенты Ощадбанка жалуются на блокировку денег / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Клиент заявил о списании 6000 грн без выдачи наличных

Ощадбанк отказался оформить спорную операцию

Клиент Ощадбанка пожаловался на списание 6000 гривен после неудачной попытки снять наличные в банкомате ПриватБанка. По его словам, деньги он так и не получил, а служба поддержки Ощадбанка отказалась регистрировать спорную операцию дистанционно. Соответствующий отзыв пользователь опубликовал на портале Минфин.

По словам клиента, инцидент произошел вечером 26 июня 2026 года в банкомате ПриватБанка по адресу: Днепр, улица Семафорная, 26.

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Мужчина попытался снять с карты Ощадбанка 6000 гривен.

По его словам, операция зависла примерно на шесть минут - с 20:13 до 20:19.

"Аппарат долго вращал внутренние механизмы, после чего выдал на экран системную ошибку о том, что средства в банкомате закончились, наличные не будут выданы, а списанная сумма вернётся на счёт", - рассказал клиент.

После появления сообщения банкомат, как утверждает мужчина, автоматически перезагрузился и полностью отключился.

При этом деньги он не получил, однако со счета в Ощадбанке было списано 6000 гривен.

На следующий день статус операции в приложении "Ощад 24/7" изменился с "В обработке" на "Успешно", несмотря на то что наличные клиенту фактически не выдавались.

После этого мужчина обратился на горячую линию Ощадбанка с просьбой зарегистрировать спорную операцию и начать процедуру возврата средств.

Однако, по его словам, оператор отказался оформлять соответствующее обращение.

"Оператор службы поддержки категорически отказал мне в регистрации заявки на спорную транзакцию (процедуру чарджбека), сославшись на статус "Успешно", и заставил меня ждать понедельника для личного визита в отделение", - сообщил клиент.

Мужчина считает, что технический сбой банкомата должен быть подтвержден журналами работы устройства, а расследование может быть проведено без его личного визита.

"Ошибка банкомата и прерывание сессии выдачи на 100% зафиксированы в лог-файлах системы ПриватБанка", - утверждает он.

В своем обращении клиент потребовал от руководства Ощадбанка зарегистрировать спорную операцию дистанционно, провести расследование совместно с ПриватБанком и вернуть ему списанные 6000 гривен.

На момент публикации официальных комментариев Ощадбанка и ПриватБанка по данной ситуации не поступало.

Отзыв Ощадбанк / Фото: скриншот

Напомним, ранее клиент Ощадбанка сделал важное заявление по поводу списания средств. Он подчеркнул, что блокировка карт существенно повлияет на дальнейшее развитие событий на фронте или в политике, и это требует немедленного внимания со стороны руководства банка. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что оператор службы поддержки отказался регистрировать спорную операцию. По его словам, ошибочные долги помогут выявить системные сбои и ускорить процедуру возврата средств в рамках внутреннего расследования.

Как ранее сообщал Главред, клиент высказал позицию по поводу невыдачи наличных. Клиент обратил внимание на сложные странные правила обмена валют и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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