Ошибочно считаются украинскими: три имени, которые на самом деле иностранные

Вы узнаете:
- Каково происхождение и значение имени Оксана
- Что означает имя Тарас и из какой страны оно происходит
- Каково происхождение и значение имени Галина
Многие имена, которые сегодня воспринимаются как традиционно украинские, на самом деле имеют древние иностранные корни. Часть из них пришла еще из античных времен и со временем прочно укоренилась в украинской культуре и быту.
Главред выяснил, откуда на самом деле происходят имена Оксана, Тарас и Галина и что означает каждое из них.
Оксана
Имя Оксана происходит из Древней Греции и переводится как "гостеприимная" или "иностранка", пишет 24 канал. Несмотря на свое "украинское звучание", оно имеет давнюю историю заимствования.
Считается, что женщины с этим именем обычно:
- обладают сильным характером и чёткой жизненной позицией;
- умеют ставить цели и настойчиво их достигать;
- искренне поддерживают близких в сложные моменты;
- в то же время четко защищают свои личные границы.
Смотрите видео о том, как ещё можно называть Оксану:
@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "Оксана" - и как их уместно употреблять. Украинский язык - глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть глубже - и открывается совсем другой уровень? #украинский#украинскийязык#речь#язык#наукраинском♬ оригинальный звук - adam.didenko
Тарас
Имя Тарас, которое в Украине прочно ассоциируется с национальной идентичностью благодаря Тарасу Шевченко, также происходит из Древней Греции. Его значение - "бунтарь", "тот, кто сбивает врага с толку", "тот, кто сеет суматоху".
Носители этого имени, как правило, отличаются:
- сильным и решительным характером;
- острого чувства справедливости;
- свободолюбием и упрямством;
- готовностью отстаивать собственные убеждения даже вопреки сопротивлению.
Галина
Галина также имеет древнегреческое происхождение и переводится как "тишина" или "покой". Это имя известно многим поколениям и остается популярным и сегодня.
Женщинам с этим именем часто приписывают такие черты:
- внутреннюю уравновешенность и мягкость в общении;
- трудолюбие и практичность;
- стремление к гармонии и избегание конфликтов;
- способность твердо отстаивать себя и своих близких.
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Об источнике: 24 канал
24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия .
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.
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