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Ошибочно считаются украинскими: три имени, которые на самом деле иностранные

Руслана Заклинская
5 июля 2026, 12:47
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Три имени, которые мы привыкли считать традиционно украинскими, на самом деле пришли к нам из античных времён
Ошибочно считаются украинскими: три имени, которые на самом деле иностранные
Три популярных имени, которые не являются украинскими / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Каково происхождение и значение имени Оксана
  • Что означает имя Тарас и из какой страны оно происходит
  • Каково происхождение и значение имени Галина

Многие имена, которые сегодня воспринимаются как традиционно украинские, на самом деле имеют древние иностранные корни. Часть из них пришла еще из античных времен и со временем прочно укоренилась в украинской культуре и быту.

Главред выяснил, откуда на самом деле происходят имена Оксана, Тарас и Галина и что означает каждое из них.

видео дня

Оксана

Имя Оксана происходит из Древней Греции и переводится как "гостеприимная" или "иностранка", пишет 24 канал. Несмотря на свое "украинское звучание", оно имеет давнюю историю заимствования.

Считается, что женщины с этим именем обычно:

  • обладают сильным характером и чёткой жизненной позицией;
  • умеют ставить цели и настойчиво их достигать;
  • искренне поддерживают близких в сложные моменты;
  • в то же время четко защищают свои личные границы.

Смотрите видео о том, как ещё можно называть Оксану:

@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "Оксана" - и как их уместно употреблять. Украинский язык - глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть глубже - и открывается совсем другой уровень? #украинский#украинскийязык#речь#язык#наукраинском♬ оригинальный звук - adam.didenko

Тарас

Имя Тарас, которое в Украине прочно ассоциируется с национальной идентичностью благодаря Тарасу Шевченко, также происходит из Древней Греции. Его значение - "бунтарь", "тот, кто сбивает врага с толку", "тот, кто сеет суматоху".

Носители этого имени, как правило, отличаются:

  • сильным и решительным характером;
  • острого чувства справедливости;
  • свободолюбием и упрямством;
  • готовностью отстаивать собственные убеждения даже вопреки сопротивлению.

Галина

Галина также имеет древнегреческое происхождение и переводится как "тишина" или "покой". Это имя известно многим поколениям и остается популярным и сегодня.

Женщинам с этим именем часто приписывают такие черты:

  • внутреннюю уравновешенность и мягкость в общении;
  • трудолюбие и практичность;
  • стремление к гармонии и избегание конфликтов;
  • способность твердо отстаивать себя и своих близких.

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Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия .

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

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