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Федоров сказал, сколько в июне было поражено целей врага и ликвидировано оккупантов

Виталий Кирсанов
5 июля 2026, 10:55
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В июне Силы обороны Украины поразили более 200 тысяч целей противника.
В июне Силы обороны Украины поразили более 200 тысяч целей противника
В июне Силы обороны Украины поразили более 200 тысяч целей противника / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 24-я ОМБр имени короля Даниила

Кратко:

  • Украинские военные нарастили удары по объектам логистики противника
  • Почти 28 тысяч военных РФ ликвидированы или получили тяжелые ранения

В течение июня Силы обороны Украины поразили свыше 200 тысяч вражеских целей, а почти 28 тысяч российских военнослужащих были ликвидированы или получили тяжелые ранения. Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, в прошлом месяце украинские военные существенно нарастили удары по объектам логистики противника. Также почти вдвое увеличилось количество поражений целей, расположенных более чем в 50 километрах от линии фронта.

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Министр отметил, что в июне значительно возросла интенсивность ударов по военным объектам во временно оккупированном Крыму.

Федоров подчеркнул, что приоритетной задачей остается уничтожение логистической инфраструктуры российских войск. По его словам, поражение складов, транспортных средств и маршрутов снабжения снижает возможности противника обеспечивать свои подразделения.

"В июне украинские военные ликвидировали или тяжело ранили почти 28 000 оккупантов. Также в июне мы достигли рекордных результатов сразу по нескольким направлениям: поразили рекордное количество артиллерийских средств противника; перехватили 49 575 вражеских дронов и вертолетов – это лучший результат за всё время; установили абсолютный рекорд по поражению автомобильной и мототехники врага", - сообщил министр.

По словам Федорова, каждое поражение подтверждено видеоматериалами.

Он также отметил, что использование беспилотных систем позволяет в режиме реального времени контролировать обстановку на поле боя, оперативно принимать решения и эффективно масштабировать успешные тактические решения на всю армию.

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Что известно о новой фазе войны за Крым - комментарий эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что, по его мнению, начался масштабный этап операции, направленной на вытеснение российских войск из временно оккупированного Крыма.

Он отметил, что в ближайшее время оккупационная группировка может столкнуться с серьезными трудностями, которые затруднят удержание полуострова. Эксперт считает, что одним из ключевых достижений стало нарушение основных логистических маршрутов в Крым, а следующей задачей является удержание их под огневым контролем и последовательное уничтожение российских средств противовоздушной обороны.

Жданов также отметил, что в случае успешного ослабления российской системы ПВО поражение многочисленных военных объектов на территории Крыма будет зависеть прежде всего от времени и имеющихся технических возможностей Сил обороны Украины.

"Поэтому можно констатировать: началась масштабная операция по вытеснению российских войск с территории Крымского полуострова", - подытожил он.

Михаил Федоров
Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что российский диктатор Владимир Путин сейчас колеблется между окончанием войны, объявлением новой мобилизации или попыткой втянуть НАТО в прямое противостояние посредством воздушных ударов.

Аналитики проекта DeepState отмечают, что в июне темпы продвижения российских войск оставались ограниченными, однако ситуация на фронте постепенно меняется.

В то же время диктатор Владимир Путин ранее утверждал, что Россию якобы невозможно победить на поле боя, а Запад, по его словам, не добивается успеха в военном противостоянии и "переходит к другим методам воздействия".

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О личности: Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года - министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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