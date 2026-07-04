"Не стоит откладывать": Денисенко сделала неожиданное заявление о свадьбе

Наталка Денисенко спешит выйти замуж во второй раз.

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Наталка Денисенко - свадьба / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

Наталка Денисенко выходит замуж за Юрия Савранского

Что она сообщила о свадьбе

Популярная актриса Наталка Денисенко решила не откладывать свадьбу в долгий ящик и выйти замуж в ближайшее время. В своем Instagram она бросила клич всем, кто может помочь ей организовать праздник как можно скорее.

Денисенко уже начала искать специалистов, которые занимаются подготовкой к свадьбе. Артистка ищет организаторов, флористов, декораторов и других людей, без которых организовать масштабный праздник просто невозможно. Наталка отметила, что не хочет надолго задерживаться в статусе невесты, поэтому свадьба должна состояться как можно скорее.

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Наталка Денисенко ищет специалистов для свадьбы / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Сегодня поняли, что не стоит ничего откладывать", - написала актриса.

Такая поспешность в подготовке к свадьбе снова раздула в сети слухи о том, что Наталка форсирует события из-за предполагаемой беременности. Сама же артистка отметила, что плотные графики не позволяют ей и Юрию Савранскому откладывать торжество. А по поводу своей фигуры Денисенко ответила еще более откровенно - она утверждает, что просто поправилась.

Наталка Денисенко выходит замуж / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - личная жизнь

Актриса воспитывает сына от брака с Андреем Фединчиком, с которым они развелись в мае 2025 года после восьми лет совместной жизни. По словам Натальи, причиной расставания стало угасание чувств. На данный момент артистка состоит в отношениях с Юрием Савранским, а недавно стало известно об их официальной помолвке.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что актриса Инна Белоконь, получившая широкую известность как сценическая мама Верки Сердючки, поделилась с подписчиками кадрами с семейного отдыха. На опубликованных в Instagram снимках артистка показала любимую внучку и супруга.

Также американская поп-дива Тейлор Свифт официально связала себя узами брака с Трэвисом Келси. О своей свадьбе влюблённые заявили весьма оригинальным способом: сразу после торжественной церемонии на огромном экране загорелась красноречивая надпись "JUST T&T MARRIED".

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О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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