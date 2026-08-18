Не берут даже бесплатно: вещи из секонд-хенда, которые пугают покупателей

Низкая цена в секонд-хенде не всегда означает удачную сделку. Пять категорий подержанных товаров могут принести лишние расходы и занять место в доме.

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Пять вещей, которые не стоит покупать в секонд-хенде даже со скидкой / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Какие пять вещей не стоит покупать в секонд-хенде даже со скидкой

Почему выгодная находка может обернуться лишними расходами

Какие скрытые недостатки сложно заметить прямо в магазине

Секонд-хенды и блошиные рынки позволяют отыскать уникальные предметы интерьера, винтажную посуду и одежду по привлекательным ценам. Однако низкая стоимость еще не означает, что покупка окажется действительно выгодной.

Журналистка Real Simple, которая много лет посещает комиссионные магазины и даже посвящает этому отдельные поездки, назвала пять категорий подержанных товаров, которые она принципиально не кладет в корзину.

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По ее мнению, некоторые находки сложно тщательно проверить, а другие рискуют превратиться в ненужный домашний хлам.

Постельное белье

В первую очередь любительница винтажных вещей избегает подержанного постельного белья. Простыни, покрывала и пледы трудно полностью развернуть и внимательно осмотреть прямо в магазине.

Постельное белье / Фото: скриншот с Youtube

Даже внешне аккуратное изделие может иметь незаметные пятна или стойкие запахи. Кроме того, ткань способна сохранять шерсть и другие аллергены. Поэтому людям с аллергией на животных или повышенной чувствительностью к запахам безопаснее выбирать новое постельное белье.

Ковры

Аналогичное правило автор применяет к подержанным коврам. На специализированных распродажах иногда встречаются хорошо сохранившиеся винтажные изделия, однако ассортимент обычных комиссионных магазинов требует особенно внимательной проверки.

Ковры / Фото: скриншот с Youtube

Большой ковер сложно целиком развернуть в торговом зале, поэтому покупатель может не заметить потертости, загрязнения, запахи или повреждения с обратной стороны. Учитывая широкий выбор недорогих современных моделей, автор считает покупку нового покрытия более практичным решением.

Мелкая бытовая техника

Кофеварка или другой кухонный прибор известного бренда по символической цене может показаться настоящей удачей. Проблема заключается в том, что проверить его работу в магазине удается далеко не всегда.

Автор уже сталкивалась с подержанными кофеварками, которые протекали или работали с перебоями. Такая покупка не только разочаровывает, но и способна потребовать дополнительных расходов. Перед приобретением любой бывшей в употреблении техники важно убедиться, что магазин разрешает ее протестировать и предусматривает возврат неисправного товара.

Бокалы и стаканы

Отдельные стаканы, чашки и бокалы нередко выглядят привлекательно, но постепенно создают разрозненную коллекцию посуды. Автор предпочитает покупать одинаковые комплекты: их удобнее использовать при приеме гостей, а кухонные шкафы выглядят аккуратнее.

Бокалы и стаканы / Фото: скриншот с Youtube

При этом она советует брать один запасной предмет, если в магазине обнаружился почти полный набор. Например, при необходимости купить шесть одинаковых стаканов можно приобрести семь - дополнительный пригодится, если один из них случайно разобьется.

Декор для несуществующих планов

Последняя категория - вещи, которые могут понадобиться лишь для гипотетического события. Праздничная гирлянда, необычные украшения или тематические аксессуары кажутся выгодной находкой, однако часто годами лежат без дела.

Исключением становятся покупки для уже запланированного мероприятия - например, девичника или свадьбы. Если же человек никогда не устраивал вечеринок на Хэллоуин, тыквенная гирлянда вряд ли заставит его изменить привычный образ жизни.

Ранее Главред писал о том, что семья случайно разбогатела благодаря забытой находке на чердаке. Среди пыльных сундуков они нашли коллекцию британского и европейского серебра, пролежавшую там почти столетие.

Также сообщалось о том, что девушка рассказала, как секонд-хенды заставляют тратить больше, чем надо. Подобные покупки помогают экономить, но одна распространенная ошибка может превратить выгодную находку в пустую трату денег.

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Об источнике: Real Simple Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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