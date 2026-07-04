Семья случайно разбогатела благодаря забытой находке на чердаке

Во время уборки на чердаке владельцы дома нашли более 100 серебряных изделий, о которых никто не знал. Коллекцию продали аукционе.

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Среди пыльных сундуков на чердаке нашли коллекцию серебра / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Что десятилетиями скрывали старые сундуки на чердаке

Как забытая семейная коллекция оказалась настоящим сокровищем

Как случайная уборка принесла семье неожиданное состояние

Во время подготовки старого дома к продаже владельцы случайно обнаружили на чердаке более сотни серебряных изделий, о существовании которых никто уже не помнил.

Неожиданная находка превратилась в сенсацию аукциона и принесла семье почти 60 тысяч фунтов стерлингов (около 3,5 млн гривен). Об этом пишет Mirror.

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Семья из Эдинбурга (Шотландия), пожелавшая сохранить анонимность, разбирала вещи в доме, который много лет принадлежал нескольким поколениям родственников. Среди пыльных сундуков на чердаке они нашли коллекцию британского и европейского серебра, пролежавшую там почти столетие.

Как выяснилось позже, собрание включало более 100 предметов, созданных в период с начала XVIII до начала XX века. По словам владельцев, никто из нынешних членов семьи не подозревал ни о существовании коллекции, ни о ее исторической ценности.

Неожиданная находка превзошла все ожидания

Коллекцию передали на торги в лондонский аукционный дом Elmwood's. Эксперты предварительно оценили находку примерно в 23 тысячи фунтов стерлингов, однако интерес коллекционеров оказался значительно выше.

По итогам аукциона все предметы были проданы за 59 761 фунт стерлингов с учетом комиссии аукционного дома, что более чем в два с половиной раза превысило первоначальную оценку.

Коллекцию передали на торги в лондонский аукционный дом Elmwood's / Фото: Elmwood's

Самым дорогим лотом стал винтажный датский набор серебряных столовых приборов, который ушел с молотка за 5200 фунтов стерлингов (309 тысяч гривен). Эти приборы также десятилетиями оставались забытыми на чердаке, и семья не знала об их ценности.

Коллекция собиралась несколькими поколениями

По словам владельцев, серебро обнаружили во время разбора имущества матери. Предполагается, что коллекция формировалась на протяжении многих десятилетий разными родственниками и постепенно пополнялась новыми предметами. Со временем знания о ней практически исчезли, поэтому сундуки просто оставались нетронутыми на чердаке.

Коллекция собиралась несколькими поколениями / Фото: Elmwood's

Представитель семьи признался, что родственники были поражены результатами торгов. По его словам, обычная уборка перед продажей дома неожиданно превратилась в удивительную историю, а старинные изделия теперь отправятся к новым владельцам, которые смогут по достоинству оценить их историю.

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