Кремль опасается украинских атак: в Москве отменили масштабное военное мероприятие

Российские власти впервые со времени пандемии отказались от проведения фестиваля.

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В Москве отменили масштабное мероприятие / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Кратко:

Военный фестиваль в Москве отменили за три дня до начала

Мероприятие перенесли на 2027 год без указания конкретных дат

Официально власти не комментируют причину отмены мероприятия

Власти Москвы отменили 18-й международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который должен был пройти на Красной площади с 21 по 30 августа. Об этом пишет The Moscow Times.

На официальной странице мероприятия указали, что отмена связана с "независимыми от организаторов причинами". Однако издание считает, что истинная причина - опасения относительно украинских ударов по столице страны-агрессора России.

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Для российского руководства "Спасская башня" имеет явное внешнеполитическое значение - мероприятие на протяжении многих лет использовалось как витрина международных контактов Москвы.

"Один из самых успешных и впечатляющих проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества", - так кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин охарактеризовал это мероприятие.

Это масштабное шоу проводилось с участием фольклорных коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также иностранных и российских военных оркестров - в частности, коллективов Минобороны РФ, Росгвардии, ФСБ и ФСО.

Когда в РФ приняли решение об отмене фестиваля

Решение было принято после того, как столичный регион пережил одну из крупнейших за время войны серий атак беспилотников. По данным российских властей, прошлой ночью в сторону Москвы направлялись более 600 дронов.

Отметим, что это уже не первое публичное мероприятие в центре Москвы, которое Кремль снимает с календаря. В начале июня впервые за 23 года отменили гала-концерт ко Дню России на Красной площади, а парад 9 мая провели в ограниченном формате - впервые почти за два десятилетия без тяжелой военной техники.

Какой эффект имеют украинские удары по территории РФ

Главред писал, что, по словам политолога и офицера ВСУ Михаила Басараба, видимая часть ударов Украины в Telegram-каналах - лишь краткий отчет, тогда как совокупный социально-экономический эффект заметен прежде всего тем, кто находится непосредственно в России.

По его наблюдениям, рядовые жители РФ всё больше теряют веру в собственную неприкосновенность и начинают понимать, что Кремль не в силах противостоять Украине.

Удары Украины по России - последние новости

Напомним, Главред писал, что 18 августа в Москве и Московской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Дроны атаковали столицу РФ и Подмосковье.

Ранее стало известно, что украинские Силы обороны в рамках ударной кампании против российской инфраструктуры поразили и вывели из строя семь из десяти крупнейших логистических объектов Wildberries в РФ.

Почему Wildberries стал мишенью? / Инфографика: Главред

Накануне, в ночь на 13 августа, украинские дроны атаковали Россию и объекты на временно оккупированных территориях. В частности, мощные взрывы прогремели в Башкортостане.

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Об источнике: The Moscow Times The Moscow Times - независимое онлайн-издание на английском и русском языках, штаб-квартира в Амстердаме, пишет Википедия. Выходило в виде печатной газеты в России с 1992 по 2017 год. Распространялось бесплатно в отелях, кафе, посольствах, авиакомпаниях и по подписке. Была популярна среди иностранцев в Москве и англоязычных россиян. Как развивалось издание: В ноябре 2015 года изменило формат с ежедневного на еженедельный (каждый четверг) и увеличила объём до 24 страниц.

В июле 2017 года полностью перешло в онлайн.

В 2020 году запущена русскоязычная редакция.

В 2022 году редакция переехала в Амстердам из-за репрессивных законов о СМИ после вторжения РФ в Украину.

В апреле 2022 года сайт на русском языке был заблокирован в России.

В 2023 году Минюст РФ внес издание в список "иностранных агентов".

В июле 2024 года Генпрокуратура РФ признала The Moscow Times "нежелательной организацией". Среди журналистов, начинавших там карьеру, - Эллен Барри, будущая руководительница московского бюро The New York Times.

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