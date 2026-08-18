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Впервые за 11 лет Си Цзиньпин встретится в США с Трампом - Politico

Анна Ярославская
18 августа 2026, 07:39
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Вместо недели общих дебатов в Нью-Йорке на Генассамблее ООН китайский лидер ограничится одними сутками в Вашингтоне.
Трамп, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин пропустит Генассамблею ООН - в США он проведет один день / Коллаж: Главред, фото: Белый дом

Кратко:

  • Си Цзиньпин не поедет на Генассамблею ООН в Нью-Йорк
  • Встреча с Трампом состоится 24 сентября в Белом доме
  • Пекин не отправил в Нью-Йорк передовую группу

Китайский лидер Си Цзиньпин не поедет в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН во время своего визита в США в следующем месяце. По словам четырех человек, знакомых с графиком поездки, он не планирует участвовать в общих дебатах, которые стартуют 22 сентября. Си Цзиньпин ограничится встречей с президентом США Дональдом Трампом 24 сентября в Вашингтоне. Об этом сообщает Politico.

Расписание пребывания китайского лидера на американской территории оказалось сжатым до одних суток.

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"Си Цзиньпин, скорее всего, прилетит поздно вечером 23 сентября - он не будет участвовать в Генеральной Ассамблее ООН - и улетит 25-го. У него будет всего один день встреч в Белом доме - 24-го", - сказал один из источников, пожелавший остаться анонимным из-за дипломатической деликатности его комментариев.

Госдепартамент перенаправил запросы в Белый дом. Там подтвердили сам факт приезда Си Цзиньпина 24 сентября, однако от комментариев относительно любых других возможных пунктов его расписания во время пребывания в США отказались. Ни посольство Китая, ни представительство США при ООН в Нью-Йорке на запросы не ответили.

Почему в Нью-Йорке ждали китайского лидера

В дипломатических кругах Вашингтона долго циркулировала версия, что Пекин использует высокую трибуну для презентации собственной концепции мирного международного развития - как контраста войне США против Ирана. Сама дата саммита подпитывала эти ожидания.

"Когда первоначально была объявлена дата саммита 24 сентября, люди указывали на то, что китайцы, возможно, предложили эту дату, чтобы он мог также посетить Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН", - сказал вашингтонский дипломат ЕС.

Практические признаки подготовки при этом отсутствовали. По словам дипломата, Пекин не направлял в город передовую группу, хотя именно этого следует ожидать перед любым визитом Си Цзиньпина. Об этом же говорили и собеседники из Нью-Йорка.

"Упущенная возможность" для Пекина

Последнее личное выступление китайского лидера на Генассамблее состоялось в 2015 году - по случаю 70-летия основания организации. В 2021-м, в разгар пандемии COVID-19, он обращался к делегатам по видеосвязи, тогда же косвенно упомянув провал США в Афганистане и предложив развивающимся странам постамериканский мировой порядок на основе китайской модели экономического роста.

Ричард Стенгел, бывший заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии и связей с общественностью в администрации Обамы, оценивает отказ как стратегический просчет для одной стороны и как удобство - для другой.

"Для Си Цзиньпина это упущенная возможность, поскольку Китай позиционирует себя как ярый сторонник Устава ООН и оплот глобального управления, в то время как США втянуты в войну в Иране и отступают на международном фронте. Для администрации Трампа это выгодно в том смысле, что не будет контраста между мировой державой, которая в некотором смысле поддерживает ООН, и партией "Америка прежде всего", которой наплевать на ООН", - отметил Стенгел.

Китай инфографика
Позиция Китая по отношению к войне РФ в Украине / Инфографика: Главред

Трамп просил Си Цзиньпина помочь завершить войну в Украине

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп лично попросил Си Цзиньпина содействовать прекращению войны в Украине. Об этом в июне 2026 года сообщала газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников, во время встречи в Пекине в мае Трамп заявил китайскому лидеру, что переговорный процесс между Украиной и Россией фактически оказался в тупике. В связи с этим он призвал Си Цзиньпина использовать свое влияние для того, чтобы вернуть российского диктатора Владимира Путина к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Визит Трампа в Китай в мае 2026 года

13–15 мая 2026 года состоялась первая за последние несколько лет поездка Трампа в Пекин. Вместе с Трампом в переговорах по торговле и искусственному интеллекту участвовали известные американские руководители крупного бизнеса и технологического сектора, включая Илона Маска (Tesla), Тима Кука (Apple) и Дженсена Хуанга (Nvidia).

Саммит прошел без заключения прорывных или конкретных масштабных торговых соглашений, однако стороны задали "стабилизирующий тон" в двусторонних отношениях.

Лидеры затронули вопросы сотрудничества, ситуацию вокруг Ирана, тему Тайваня (после встречи в США выросли опасения аналитиков по поводу позиции Вашингтона), а также войну России против Украины.

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Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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