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Легко заменят джинсы: блогер показала модные штаны на осень 2026

Кристина Трохимчук
2 октября 2026, 16:07
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Блогер Мария Томнюк назвала три модели, которые легко вписать в осенний гардероб и сочетать с различными верхами.
Модные брюки на осень 2026 года
Модные брюки на осень 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, crinolinsm; скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Какие штаны в моде осенью 2026 года
  • С чем носить спортивные штаны осенью
  • Какие классические брюки выбрать для базового гардероба

Осенью 2026 года гардероб можно разнообразить не только джинсами. Главред расскажет о трех моделях брюк, которые нужно добавить в осенний гардероб.

С чем носить спортивные штаны осенью 2026 года

Первой моделью блогер Мария Томнюк называет спортивные штаны. Это могут быть как максимально лаконичные однотонные варианты, так и модели в полоску, которые помогут сделать повседневный наряд более выразительным.

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"Первый вариант - спортивные брюки. Они могут быть как базовыми, однотонными, так и спортивными в полоску. Такой вариант выглядит интереснее и добавляет образу акцент", - рассказала Мария Томнюк.

Спортивные штаны не обязательно сочетать исключительно с вещами в соответствующем стиле. По словам эксперта, их можно комбинировать как с худи и спортивным верхом, так и с более структурированными вещами.

"Сочетать их можно буквально со всем: жакетом, косухой, худи или каким-нибудь спортивным верхом", - пояснила блогер.

Спортивные брюки на осень 2026 года
Спортивные брюки на осень 2026 / скриншот из видео

Брюки-клёш на осень 2026

Второй вариант - брюки-клёш. Мария Томнюк называет их базовой моделью, которая подходит разным типам фигур и при этом остается в числе актуальных трендов.

"Второй вариант - брюки-клёш. Это отличная база, которая идеально подходит для разных типов фигур. Визуально удлиняет ноги, подчеркивает силуэт и делает образ стройнее. К тому же сейчас клёш входит в число актуальных трендов", - отметила Мария Томнюк.

Такой крой можно рассматривать как альтернативу привычным прямым моделям, особенно если хочется добавить в базовый осенний гардероб вещь "с характером".

Брюки-клёш 2026
Брюки-клёш 2026 / скриншот из видео

Какие классические брюки выбрать на осень 2026

Третьей универсальной моделью блогер называет классические брюки прямого кроя. В отличие от джинсов, они позволяют сделать даже простой повседневный комплект более собранным, оставаясь при этом универсальной основой гардероба.

"И третий вариант - классические брюки прямого кроя. Не джинсы, а брюки черного, молочного или шоколадного цвета. Это универсальная основа, которая идеально сочетается с любым верхом", - посоветовала блогер.

Для осеннего гардероба Мария Томнюк предлагает обратить внимание на три цвета классических брюк:

  • черный;
  • молочный;
  • шоколадный.

Такие оттенки легко сочетать с различными верхами и использовать в качестве основы для многих осенних комплектов.

Классические брюки - тренды 2026 года
Классические брюки - тренды 2026 / скриншот из видео

Модные штаны на осень 2026 - советы блогера смотрите здесь.

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Про источник: Мария Томнюк

Мария Томнюк - 20-летняя модель и фэнш-инфлюэнсер из Киева, которая активно развивает свой блог как контент-креаторша для брендов. Дает своим подписчикам советы по стилю и красоте, рассказывая про модные тренды и лайфхаки.

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