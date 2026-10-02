Доллар подскочил вверх, а евро стремительно полетел вниз: курс валют на 5 октября

НБУ опубликовал официальный курс валют на понедельник, 5 октября.

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Курс валют на 5 октября / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Сколько будет стоить евро 5 октября

Насколько подорожал курс доллара

Каким будет курс злотого 5 октября

В понедельник, 5 октября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар укрепил свои позиции, а евро несколько подешевел. Курс злотого по отношению к гривне также показал снижение. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

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Курс доллара на 5 октября

В понедельник официальный курс доллара США несколько укрепил свои позиции. НБУ повысил курс американской валюты на 15 копеек - до 44,98 гривны за доллар.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро на 5 октября

Курс евро на 5 октября пошел на спад. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,53 гривны за один евро, что на 16 копеек меньше, чем накануне.

Курс злотого на 5 октября

Злотый также упал. НБУ повысил курс польского злотого к гривне на 5 октября по сравнению с 2 октября на 5 копеек - до 11,54 гривны.

Что будет с долларом и евро в начале октября - прогноз банкира

Доллар в первой декаде октября может торговаться на межбанке в пределах 44,7–45,1 грн, евро - 50,5–52 грн. Резкого изменения курсовой траектории не ожидается, хотя война, подорожание топлива и инфляционные риски усиливают давление на экономику. Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой в комментарии Главреду.

На наличном рынке банкир ожидает, что курс доллара будет колебаться в пределах 44,6–45,1 грн. Ежедневные колебания на межбанке не превысят 0,05–0,15 грн, в банках - 0,1–0,2 грн, в обменных пунктах - 0,3 грн. За неделю курс может отклониться от исходного уровня не более чем на 1-1,5%, а прогнозный коридор для евро Лесовой очерчивает шире - 50-52 грн.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как писал Главред, в пятницу, 2 октября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар резко укрепил свои позиции, а евро пошел на спад. Злотый тоже незначительно подешевел по отношению к гривне.

Напомним, доктор экономических наук Алексей Плотников говорил, что в октябре официальный курс доллара будет колебаться в пределах 44,85–45,20 грн/долл. По его словам, восходящая динамика доллара была прогнозируемой из-за нехватки валютной выручки.

Ранее сообщалось, что в случае прогресса в вопросе черноморского перемирия, принятия Радой необходимых законопроектов и регулярного поступления военной помощи доллар в Украине удержится ближе к 44,5–45,20 грн, а евро вернется к отметке 51,5–52 грн.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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