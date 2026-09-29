Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Доллар полетел вверх, а евро резко обвалился: новый курс валют на 30 сентября

Инна Ковенько
29 сентября 2026, 16:13
google news Подпишитесь
на нас в Google
НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 30 сентября.
Курс валют на 30 сентября
Курс валют на 30 сентября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Сколько будет стоить доллар 30 сентября
  • Насколько подешевел курс евро
  • Каким будет курс злотого 30 сентября

В среду, 30 сентября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. В последний день сентября доллар несколько укрепит свои позиции по отношению к гривне, а евро пойдет на спад. Курс злотого по отношению к гривне практически не изменился. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 30 сентября

На среду официальный курс доллара США несколько вырос. НБУ укрепил курс американской валюты на 5 копеек - до 44,86 гривни за доллар.

видео дня

Курс евро на 30 сентября

Курс евро пошел на спад. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,92 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого на 30 сентября

Злотый практически не изменился. НБУ укрепил курс польского злотого к гривне на 30 сентября по сравнению с 29 сентября на 1 копейку - до 11,66 гривны

Что будет с курсом валют в октябре - прогноз

Наличный доллар в октябре может выйти на новый курсовой уровень - 45,50–46,00 грн, а евро, вероятно, закрепится в пределах 51,00–51,50 грн. Именно такой базовый сценарий с вероятностью 65% прогнозирует финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Психологическая отметка 45 грн за доллар, по оценке эксперта, уже утратила статус барьера - участники рынка восприняли её как промежуточную.

Отдельно аналитик обращает внимание на логику регулятора в отношении европейской валюты, курс которой напрямую влияет на конвертацию международной помощи.

"НБУ уже показал, что 45 грн/долл. - это не потолок, а лишь очередной уровень, к которому рынок готов и стремится прийти, а импортеры уже заложили и курс, и инфляцию в цены реализации. Продолжаю считать, что НБУ будет удерживать евро от более глубокой коррекции ради конвертации помощи в гривну по нормальному курсу", - отметил Шевчишин.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как писал Главред, во вторник, 29 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар, евро и злотый подешевели.

Напомним, доктор экономических наук Алексей Плотников говорил, что в октябре официальный курс доллара будет колебаться в пределах 44,85–45,20 грн/долл. По его словам, восходящая динамика доллара была прогнозируемой из-за нехватки валютной выручки.

Кроме того, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой заявлял, что, несмотря на обострение военных рисков, подорожание нефти и ускорение инфляции, доллар в период с 29 сентября по 5 октября, скорее всего, удержится в пределах 44,5–45 грн, а евро - в пределах 51–52,5 грн.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
курс валют курс доллара курс евро курс злотого
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила КАБами по школе в Сумах, есть погибшие и раненые: Зеленский отреагировал

РФ ударила КАБами по школе в Сумах, есть погибшие и раненые: Зеленский отреагировал

17:28Война
РФ сделала ставку на реактивные дроны, но накапливает баллистику: что готовит враг

РФ сделала ставку на реактивные дроны, но накапливает баллистику: что готовит враг

17:10Аналитика
Бельгия до конца года передаст Украине партию истребителей F-16 — что известно

Бельгия до конца года передаст Украине партию истребителей F-16 — что известно

16:51Война
Реклама

Популярное

Ещё
Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальше

Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальше

Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осенью

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осенью

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке девочки с котом за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке девочки с котом за 45 с

Последние новости

17:28

РФ ударила КАБами по школе в Сумах, есть погибшие и раненые: Зеленский отреагировал

17:10

РФ сделала ставку на реактивные дроны, но накапливает баллистику: что готовит враг

16:52

Зачем насыпать соль в раковину на ночь: этот трюк решает назойливую проблему

16:51

Бельгия до конца года передаст Украине партию истребителей F-16 — что известно

16:44

Киев все больше напоминает прифронтовой город - The Guardian

Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октябряПодорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября
16:13

В России стратегический бомбардировщик Ту-95МС разбился после взлета: что с экипажем

16:13

Доллар полетел вверх, а евро резко обвалился: новый курс валют на 30 сентября

16:00

Наступают с нового направления: смогут ли войска РФ прорваться в Запорожье зимой

16:00

Почему 30 сентября нельзя бездельничать: какой церковный праздник

Реклама
15:59

"Болезнь отнимает все силы": Харчишин сделал признание и отменил концерты

15:54

Коварная головоломка со спичками: правильный ответ видят лишь единицыВидео

15:44

Гороскоп Таро на завтра 30 сентября: Близнецам - говорить, Тельцам - прямолинейность

15:40

Как пересадить лилии осенью, чтобы они пережили зиму и зацвелиВидео

15:31

"Молитесь": пропагандистка Симоньян из больницы умоляет дать ей шанс на жизнь

15:20

Зачем водители ставят миску с водой в авто: необычный трюк для экономии топливаВидео

15:17

Хит 1994 года, созданный за 6 часов: как продавец видеомагазина стал мировой звездойВидео

15:14

Гетманцев: медленная детенизация после реформы БЭБ обошлась бюджету в 1 млрд долларов

15:11

Швырнул микрофон: Меладзе психанул на зрителей во время концерта

15:05

Без штрафов и разрешений: какие дрова можно собирать в лесу осеньюВидео

14:26

Еще одна дочь Джоли и Питта приняла неприятное решение в отношении отца

Реклама
14:24

Три знака зодиака смогут осуществить заветные мечты до конца сентября

14:16

Зачем на самом деле нужно отверстие в ложке для спагетти: ответ удивит

14:07

Дело не только в отоплении: как финнам удается сохранять тепло в доме в сильные морозы

13:40

Лишат ли Потапа звания "Заслуженный артист": Зеленский дал ответ на петицию

13:35

Георгины не перестанут цвести до заморозков: что нужно сделать уже сейчасВидео

13:31

Фонд предпринимателя Владимира Литвина дарит AI-рюкзаки подросткам-выпускникам бизнес-школы MindCraft

13:21

Система призыва нуждается в изменениях - Терехов призвал ускорить реформирование ТЦК с целью искоренения коррупции и нарушений

12:45

Грязь и налет исчезнут на глазах: одно домашнее средство заменит дорогую химиюВидео

12:38

На Трампа усиливается давление: в Конгрессе США призывают ужесточить санкции против РФ

12:24

Гороскоп на завтра, 30 сентября: Девам — сюрприз, Скорпионам — рост

12:06

"Днем и ночью бьют по жизни": Зеленский рассказал о последствиях ударов РФ по Украине

11:42

О русизме "приложение" стоит забыть: как называть программы на смартфоне на украинском

11:35

"Дальше будет": Силы обороны поразили важные объекты оккупантов на ВОТ

11:08

Роскошь у них в крови: когда рождаются люди с особым вкусом

11:00

Дроновый террор продолжится: какой город станет целью новых атак

10:55

Главком Драпатый начал ревизию офицеров Генштаба: кого могут отправить в войска

10:26

Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

10:25

Проще, чем кажется: как избавиться от мелких мушек в ванной и на кухнеВидео

10:21

Пострадали дома, лицей и приют: РФ атаковала Одесскую область, есть раненыеФото

09:45

СМИ выяснили, кто из российских военных может быть причастен к блокаде Олешек

Реклама
09:36

Папа Римский выступил с заявлением о войне в Украине: к чему призвал понтифик

09:32

Людей призвали не лить холодную воду на горячие кастрюли - в чем причинаВидео

09:09

Ошибки губят цветы: как поливать комнатные растения осенью

08:47

Запутанный тест по ПДД: кто проедет перекресток первым, а кто последнимВидео

08:12

Южная Корея вызвала украинского дипломата в связи со скандалом вокруг пленных из КНДР

08:02

РФ заблокировала "зерновое перемирие", ситуация критическая: детали

06:46

РФ ударила по Киеву баллистикой: что известно о последствиях атакиФото

05:11

Как в СССР отбеливали зубы без паст: популярные методы имели опасные последствия

04:08

Горячая вода, фольга и сода творят чудеса: для чего их рекомендуют смешиватьВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке девочки с котом за 45 с

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять