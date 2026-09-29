Доллар полетел вверх, а евро резко обвалился: новый курс валют на 30 сентября

НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 30 сентября.

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Курс валют на 30 сентября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько будет стоить доллар 30 сентября

Насколько подешевел курс евро

Каким будет курс злотого 30 сентября

В среду, 30 сентября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. В последний день сентября доллар несколько укрепит свои позиции по отношению к гривне, а евро пойдет на спад. Курс злотого по отношению к гривне практически не изменился. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 30 сентября

На среду официальный курс доллара США несколько вырос. НБУ укрепил курс американской валюты на 5 копеек - до 44,86 гривни за доллар.

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Курс евро на 30 сентября

Курс евро пошел на спад. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,92 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого на 30 сентября

Злотый практически не изменился. НБУ укрепил курс польского злотого к гривне на 30 сентября по сравнению с 29 сентября на 1 копейку - до 11,66 гривны

Что будет с курсом валют в октябре - прогноз

Наличный доллар в октябре может выйти на новый курсовой уровень - 45,50–46,00 грн, а евро, вероятно, закрепится в пределах 51,00–51,50 грн. Именно такой базовый сценарий с вероятностью 65% прогнозирует финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Психологическая отметка 45 грн за доллар, по оценке эксперта, уже утратила статус барьера - участники рынка восприняли её как промежуточную.

Отдельно аналитик обращает внимание на логику регулятора в отношении европейской валюты, курс которой напрямую влияет на конвертацию международной помощи.

"НБУ уже показал, что 45 грн/долл. - это не потолок, а лишь очередной уровень, к которому рынок готов и стремится прийти, а импортеры уже заложили и курс, и инфляцию в цены реализации. Продолжаю считать, что НБУ будет удерживать евро от более глубокой коррекции ради конвертации помощи в гривну по нормальному курсу", - отметил Шевчишин.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как писал Главред, во вторник, 29 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар, евро и злотый подешевели.

Напомним, доктор экономических наук Алексей Плотников говорил, что в октябре официальный курс доллара будет колебаться в пределах 44,85–45,20 грн/долл. По его словам, восходящая динамика доллара была прогнозируемой из-за нехватки валютной выручки.

Кроме того, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой заявлял, что, несмотря на обострение военных рисков, подорожание нефти и ускорение инфляции, доллар в период с 29 сентября по 5 октября, скорее всего, удержится в пределах 44,5–45 грн, а евро - в пределах 51–52,5 грн.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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