Доллар пошел вверх, а евро подешевел: появился новый курс валют на 16 сентября

Национальный банк Украины обнародовал обновленные курсы валют на среду, 16 сентября.

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Курс валют на 16 сентября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько будет стоить валюта 16 сентября

Насколько укрепился доллар

Как изменился курс евро и злотого

В среду, 16 сентября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Курс доллара несколько укрепился по отношению к гривне, а евро показал незначительное снижение. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара на 16 сентября

В среду официальный курс доллара США укрепил свои позиции по отношению к гривне. НБУ повысил курс американской валюты на 2 копейки - до 44,63 гривни за доллар.

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Курс евро на 16 сентября

Курс евро в среду продемонстрировал незначительное снижение. Официальный курс европейской валюты в среду установлен на уровне 51,51 гривни за один евро, то есть на 1 копейку меньше, чем 15 сентября.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого на 16 сентября

Курс злотого практически не изменился. НБУ повысил курс польской валюты к гривне на 16 сентября по сравнению с 15 сентября на 1 копейку - до 11,87 гривен.

Каким будет курс доллара и евро до конца недели

Украинский валютный рынок в период с 14 по 20 сентября вряд ли претерпит резкое ухудшение. В то же время в преддверии осенне-зимнего периода рынок будет оставаться чувствительным к новым атакам РФ на энергетическую и критическую инфраструктуру. Об этом рассказал Главреду директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По прогнозу банкира, в период с 14 по 20 сентября доллар на межбанке может колебаться в пределах 44,4–44,8 грн, а евро - 51–52,5 грн. На наличном рынке американская валюта может находиться в диапазоне 44,5–45 грн, евро - 51–52,5 грн.

"Поэтому и на этот раз рынок останется управляемым с постепенными, а не резкими курсовыми изменениями. Военные обстоятельства могут быстро скорректировать любой прогноз, однако при нынешнем наборе факторов доллар в период 14–20 сентября вряд ли выйдет за пределы 44,5–45 грн, а евро - 51–52,5 грн", - отметил Лесовой.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости по теме

Как писал Главред, во вторник, 15 сентября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар стремительно взлетел вверх, а евро обвалился. Курс злотого по отношению к гривне также показал снижение.

Напомним, эксперт Андрей Шевчишин говорил, что в случае улучшения ситуации на Ближнем Востоке, снижения цены на нефть ниже 80 долларов и восстановления экспортных маршрутов доллар может удержаться на уровне 44,75–45,25 грн, евро - на уровне 52–52,50 грн.

В то же время финансист и экономист Сергей Фурса считает, что курс доллара может приблизиться к отметке 51 грн уже в ближайшие годы.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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