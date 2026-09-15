Умерла легендарная украинская актриса

Галина Яблонская много лет проработала в театре имени Франко.

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Умерла популярная украинская актриса Яблонская Галина / Коллаж Главред, фото Instagram/frankotheatre

Кратко:

Чем прославилась Яблонская

Что о ней известно

Сегодня, 15 сентября стало известно о том, что скончалась легендарная украинская актриса Галина Яблонская.

Об этом сообщает театр имени Ивана Франко в Instagram.

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Умерла Галина Яблонская / Фото Instagram/frankotheatre

"Ее сценическая судьба была неразрывно связана с театром Франко: именно здесь прошли десятилетия ее творческой жизни, здесь она создавала своих героинь, работала с молодыми актерами и передавала им не только профессиональный опыт, но и особое ощущение перед сценой, которое невозможно описать словами", - сказано в сообщении театра.

Умерла Галина Яблонская / Фото Instagram/frankotheatre

Как сказано на странице, актриса принадлежала к поколению художников, для которых выход на сцену всегда был событием и ответственностью.

Умерла Галина Яблонская / Фото Instagram/frankotheatre

"Так что в ее творчестве всегда была внутренняя сила, достоинство и необычайная любовь к украинскому театру. Ее голос, ее присутствие, ее отношение к театру навсегда останутся частью истории нашего театра. Остаются и те, кого она учила, с кем работала, кому когда-то помогла поверить в собственные силы", - скорбят коллеги артистки.

Умерла Галина Яблонская / Фото Instagram/frankotheatre

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О персоне: Галина Яблонская Галина Яблонская - украинская актриса и общественный деятель. Народная артистка УССР (1982). Член Национального союза театральных деятелей Украины, обладательница театральной премии семьи А. М. Бучмы "Бронек", президент Международной Лиги "Матери и сёстры - молодёжи Украины", художественный руководитель героического театра "Память". С 1951 года служила в Киевском театре имени Ивана Франко. Наиболее яркие роли: София ("Несчастная" Карпенко-Карого), Маруся, Катя ("Маруся Богуславка", "Не судилось" Михаила Старицкого), Галя ("Назар Стодоля" Тараса Шевченко), Лида ("Платон Кречет" Корнейчука), Екатерина ("Фараоны" Алексея Коломийца), Леди Макдуф ("Макбет" Уильяма Шекспира), Олеся Богдановна ("Одинокая леди" Игоря Афанасьева).

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