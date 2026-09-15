Атака дронов на Киев: реактивные БПЛА ударили по АЗС и складам

Кратко:
- Столица подверглась атаке дронов
- Зафиксированы попадания в АЗС и склады
- В КГВА сообщили об одном пострадавшем
В ночь на 15 сентября Киеве и некоторых областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов.
В 05:24 Воздушные силы сообщили о реактивных дронах, движущихся в направлении столицы с юга.
"Желтый уровень опасности. В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА. Призываем жителей города пройти к ближайшим укрытиям", - предупредили в Киевской городсой военной администрации в 05:25.
В 06:04 Воздушные силы объявили об отмене тревоги.
Как впоследствии в сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Дарницком районе зафиксировано попадание БПЛА в АЗС.
"Экстренные службы направляются на место", - отметил он.
В Оболонском районе, по предварительным данным, есть попадание в складские помещения.
По данным КГВА, один человек пострадал от вражеской атаки в Дарницком районе.
"В Дарницком районе медики госпитализировали одного пострадавшего. Мужчина находится в тяжелом состоянии", - добавил мэр.
Атаки на АЗС в Киеве - новости
Как писал Главред, 9 сентября оккупанты нанесли первый удар по АЗС в Киеве. В результате вспыхнул пожар. Ранены четыре человека, троих пострадавших госпитализировали.
По словам мэра Киева Кличко, полностью сгорел один автомобиль. Кроме этого в районе также было повреждено нежилое здание.
"Никакой военной цели в таких ударах нет. Это террор и запугивание мирного населения", – прокомментировал атаку в Facebook генеральный директор UKRNAFTA Богдан Кукура.
Клиенты и персонал во время тревоги заранее покинули территорию АЗС, поэтому, к счастью, не пострадали.
11 сентября в Киеве прогремели взрывы. Сначала в столице объявили "желтый" уровень воздушной тревоги, позже его подняли до "красного". Столичные власти сообщили об атаке на АЗС в двух районах - Днепровском и Оболонском.
РФ накопила дроны и готовит новую волну атак
Мониторинговые каналы ранее предупреждали, что Россия, вероятно, планирует задействовать 2500–3000 нереактивных беспилотников для нанесения ударов по западным областям Украины.
Отмечается, что именно такое количество БПЛА "Герань-2" в настоящее время готово к применению.
"По нашему мнению, в течение суток будет задействовано около 1000 БПЛА", - подчеркнули наблюдатели.
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О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.
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